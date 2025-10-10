Nejlepší sluchátka od Sony poprvé zlevnila pod 10 tisíc. Mají vylepšený procesor a špičkové ANC Hlavní stránka Zprávičky Sony WH-1000XM6 poprvé klesla pod psychologickou hranici 10 tisíc korun Na Alze nyní stojí 9 995 Kč, původní cena při uvedení byla 11 990 Kč Prémiová sluchátka nabízejí zřejmě nejlepší ANC na trhu a výdrž až 40 hodin Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Vlajková bezdrátová sluchátka Sony WH-1000XM6 se poprvé od svého uvedení v květnu dostala pod hranici 10 tisíc korun. Na Alze je nyní můžete pořídit za 9 995 Kč, což představuje pokles o 2 tisíce korun z původní ceny 11 990 Kč. Nástupce legendárních WH-1000XM5 Sony WH-1000XM6 představují pokračovatele kultovního modelu WH-1000XM5, který patřil k nejuznávanějším bezdrátovým sluchátkům přes hlavu na trhu. Nová generace přináší vylepšený HD procesor QN3 pro potlačení hluku a impozantní sestavu 12 mikrofonů, které zajišťují ještě přesnější eliminaci okolního ruchu. Sluchátka tak nabízejí nejpokročilejší aktivní potlačení hluku, jaké kdy Sony vyvinulo – podle odborných recenzí a testů mají dost možná nejlepší ANC na trhu. CHCI SONY WH-1000XM6 Co všechno nabízejí prémiová sluchátka Srdcem zvukového zážitku jsou 30mm měniče s karbonovou membránou, které byly vyladěny ve spolupráci s masteringovými inženýry oceněnými Grammy. Sluchátka podporují Hi-Res Audio a technologii DSEE Extreme, která vylepšuje kvalitu komprimovaných skladeb ze streamovacích služeb. K dispozici je také 10pásmový ekvalizér v aplikaci Sony Sound Connect pro dokonalé vyladění zvuku podle vašich preferencí. Z praktických funkcí vyniká Multipoint připojení, které umožňuje současné spárování se dvěma zařízeními – například s notebookem a telefonem. Pro křišťálově čisté hovory slouží 6 směrových mikrofonů s AI technologií, která efektivně odstraňuje okolní šum. Sluchátka podporují Bluetooth 5.3 s kodeky LDAC, AAC, SBC a LC3 pro nejkvalitnější bezdrátový přenos. Solidní výdrž baterie Jednou z největších předností modelu WH-1000XM6 je výdrž baterie až 40 hodin bez aktivního potlačení hluku, respektive 30 hodin s zapnutým ANC. Podporují také rychlé nabíjení – pouhé 3 minuty na nabíječce poskytnou energii na 3 hodiny poslechu. Sluchátka lze používat i během nabíjení, což ocení především náročnější uživatelé. Praktickou stránku podtrhuje skládací konstrukce s kovovými panty a přepracované magnetické pouzdro, které zajišťuje bezpečnou přepravu. Pro tradicionalisty je k dispozici také 3,5mm jack kabel pro drátové připojení, při kterém sluchátka fungují i bez baterie. Pro koho jsou sluchátka vhodná Sony WH-1000XM6 jsou ideální volbou pro náročné posluchače, kteří požadují špičkovou kvalitu zvuku a nejlepší potlačení hluku na trhu. Ocení je lidé pracující v hlučných open space kancelářích, kde ANC vytvoří oázu klidu pro soustředěnou práci. Díky výdrži baterie a skládací konstrukci jsou také perfektním společníkem na cesty – ať už v letadle, vlaku nebo MHD. KOUPIT SONY WH-1000XM6 Sluchátka zaujmou i fanoušky videoher a filmů díky speciálním režimům Game EQ pro nízkou latenci a 360 Upmix pro prostorový zvuk při sledování filmů. Profesionálové zase ocení kvalitní mikrofony pro videokonference a možnost rychlého ztlumení přímo na sluchátkách. Co na sluchátka říkají uživatelé Z recenzí od českých uživatelů vyplývá převážně pozitivní hodnocení. Nejčastěji chválí bezkonkurenční ANC, které podle jednoho z recenzentů vytváří „naprosté ticho v hlučném open spacu [otevřeném prostoru, pozn. red.]“. Dalším oceňovaným aspektem je výdrž baterie, která podle uživatelů skutečně odpovídá udávaným hodnotám, a pohodlnost při celodenním nošení – sluchátka netlačí ani po několika hodinách používání. Pozitivně hodnotí také kvalitu zvuku s možností vyladění přes ekvalizér a funkci Multipoint pro automatické přepínání mezi zařízeními. Jeden z recenzentů přecházející z modelu XM4 uvádí: „Při nahrávání podcastů ostatní potvrdili, že se kvalita mého vstupu znatelně zlepšila.“ Mezi nejčastější výtky patří vysoká cena, která však nyní díky slevě již není zas tak palčivá jako při uvedení. Někteří uživatelé si stěžují na viditelné otisky prstů na povrchu (zejména u černé varianty) a nepřehlednou aplikaci. Několik recenzentů také upozorňuje, že materiál náušníků není příliš prodyšný, což může v létě způsobovat pocení uší. S aktuální cenou 9 995 Kč představují Sony WH-1000XM6 zajímavou příležitost pro všechny, kteří dosud váhali kvůli vysoké pořizovací ceně. Jde o nejlepší sluchátka v portfoliu Sony s funkcemi, které v této cenové kategorii těžko hledají konkurenci. Investujete peníze do kvalitních audio produktů? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Bezdrátová sluchátka česko Sleva sluchátka Sony Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024