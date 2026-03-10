Oblíbený subwoofer Sonos teď hodně zlevnil. Je vybaven dvěma 6" měniči a umí Wi-Fi Hlavní stránka Zprávičky Sonos Sub Mini je kompaktní bezdrátový subwoofer s duálními 6" měniči a frekvencí od 25 Hz pro systém Sonos Aktuálně stojí 9 990 Kč místo 12 990 Kč (sleva 23 %, tedy 3 000 Kč) Na oficiálním webu Sonos stojí 12 590 Kč – cena na Alze je aktuálně nejnižší na českém trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Soundbary Sonos hrají skvěle samy o sobě, ale bez subwooferu jim něco chybí. Sonos Sub Mini je teď k mání za 9 990 Kč místo původních 12 990 Kč, což je úspora 3 000 Kč oproti běžné ceně. Pyšní se dvěma 6″ měniči a frekvencí od 25 Hz. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte Sonos Beam, Ray nebo Era 100 a chcete výrazně vylepšit basovou složku bez kabelů.⚠️ Zvažte, pokud máte velkou místnost nad 30 m² nebo potřebujete maximální hlasitost – v tom případě je lepší plnohodnotný Sonos Sub.💡 Za 9 990 Kč dostáváte prémiový subwoofer s bezdrátovým připojením, který se k soundbaru přidá během minuty a hodnocení 4,9 z 5 mluví za vše. OBJEDNAT SUBWOOFER SONOS Proč je tento subwoofer zajímavý Sonos Sub Mini cílí na majitele soundbarů Sonos Beam nebo Ray a reproduktorů Era 100/One, kteří chtějí výrazně vylepšit basovou složku bez nutnosti řešit kabely nebo složité nastavování. Subwoofer se k systému připojuje přes Wi-Fi v 5GHz pásmu, takže ho můžete postavit kamkoliv v místnosti – stačí pouze napájecí kabel. Hlavním přínosem je, že soundbar po přidání subwooferu „odlehčí“ – přestane se snažit hrát hluboké basy a může se plně soustředit na středy a výšky. Výsledkem je čistější a vyváženější zvuk celého systému, ne jen hlasitější basy. Technologie a konstrukce Uvnitř válcovité ozvučnice jsou dva 6″ basové měniče směřující proti sobě. Tato konstrukce vytváří efekt vzájemně se odečítajících sil, který eliminuje vibrace a zkreslení – v praxi to znamená, že vám nebude drnčet nábytek ani skleničky v kredenci. Frekvence subwooferu sahá od 25 Hz, což pokryje i ty nejhlubší filmové efekty. Rozměry 30,3 × 22,8 × 22,8 cm jsou překvapivě kompaktní – subwoofer se vejde pod stolek nebo vedle pohovky, aniž by zabíral zbytečně místo. Elegantní válcovitý design v černé nebo bílé barvě zapadne do většiny interiérů. Instalace a ovládání Zprovoznění je typicky „sonosovské“ – zapojíte napájení, otevřete aplikaci Sonos a za minutu hrajete. Subwoofer se automaticky synchronizuje se soundbarem, hlasitost se upravuje společně a není potřeba nic složitě nastavovat. Pro pokročilé ladění slouží technologie Trueplay, která pomocí mikrofonu v iPhonu změří akustiku místnosti a přizpůsobí zvuk – funguje ale pouze na zařízeních s iOS. Praktickou funkcí je noční režim, který utlumí basy pro večerní sledování, abyste nerušili sousedy. Ovládání probíhá přes aplikaci Sonos, kde můžete upravit úroveň basů podle svých preferencí. KOUPIT SUBWOOFER V AKCI Co říkají uživatelé Na Alze má Sub Mini hodnocení 4,9 z 5 (52 hodnocení) a 98 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se přes 1 000 kusů s velmi nízkou reklamovaností (0,96 %). To jsou čísla, která u audio produktů nevídáte často. Recenzenti opakovaně zmiňují, že rozdíl oproti samotnému soundbaru je dramatický – jeden uživatel píše, že „zážitek při sledování filmů v Dolby Atmos se subjektivně zlepšil minimálně o 50 %“. Jiný přirovnává kombinaci Sub Mini + Arc k tomu, jako byste „si dali do whisky čokoládu“. Chválí se především čisté, hutné basy bez drnčení, elegantní design a snadná instalace. Několik recenzentů upozorňuje, že i když Sub Mini vypadá malý, zvuk je překvapivě mohutný. Kritických hlasů je minimum. Jeden uživatel měl dočasné problémy s aplikací Sonos S2, které ale byly později opraveny. Někdo zmiňuje vyšší spotřebu ve standby režimu a samozřejmě se objevuje i výhrada k ceně – i když většina recenzentů uzavírá, že kvalita odpovídá. Kdy to smysl nedává Pokud máte velkou místnost nad 30 m² nebo chcete maximální výkon pro párty a vysoké hlasitosti, Sub Mini nemusí stačit – v tom případě se podívejte na plnohodnotný Sonos Sub. Rovněž pokud nemáte žádný produkt Sonos, samotný subwoofer vám nebude k ničemu – funguje pouze v kombinaci s kompatibilními soundbary nebo reproduktory. A pokud používáte Android a chcete Trueplay kalibraci, budete potřebovat iPhone nebo iPad. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte audio ve slevě, můžete si projít aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné produkty. Verdikt: pro koho se to vyplatí Sonos Sub Mini za 9 990 Kč je ideální doplněk pro majitele Sonos Beam, Ray nebo reproduktorů Era 100/One v malých až středně velkých místnostech. Bezdrátové připojení, jednoduchá instalace a hodnocení 4,9 z 5 mluví jasně. Počítejte ale s tím, že pro velké prostory nebo maximální výkon je lepší sáhnout po větším Sonos Sub – ten ale stojí přes dvojnásobek. VYUŽÍT SLEVU 3 000 KČ Máte doma soundbar Sonos? Přidali jste k němu subwoofer, nebo vám stačí sám o sobě? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce audio Sleva sonos Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 