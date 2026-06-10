TOPlist

Špičková sluchátka Sonos Ace jsou v super akci! Musíte ale být rychlí

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
10.6.2026 22:00
Ikona komentáře 0
sonos ace jpg

Prémiová náhlavní sluchátka od Sonosu se běžně drží vysoko nad deseti tisíci. Sonos Ace teď s kódem ALZADNY40 klesla na 6 954 Kč ze standardních 11 590 Kč, což je ještě méně než v minulé akci (8 693 Kč). Pozor ale – skladem je jen 5 kusů, takže s rozhodnutím nemá smysl otálet.

CHCI SLUCHÁTKA V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, hlavně pokud máte soundbar Sonos a chcete prémiová ANC sluchátka s luxusní konstrukcí za výrazně sníženou cenu.
⚠️ Zvažte, že za plnou cenu hodnotí část uživatelů zvuk jen jako průměrný a uši se pod náušníky po čase potí.
💡 Za 6 954 Kč jde o nejnižší cenu zatím – a skladem zbývá jen pět kusů.

Proč jsou tahle sluchátka zajímavá

Sonos Ace jsou prvotina značky mezi sluchátky a sází na prémiovou kovovou konstrukci, silné ANC na úrovni Sony XM5 či AirPods Max a prostorový zvuk Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy. Největší tahák míří na majitele Sonosu: funkce přepnutí zvuku ze soundbaru Sonos Arc přímo do sluchátek je něco, co konkurence nenabízí. A protože cena spadla na 6 954 Kč, dává teď model mnohem větší smysl než za plných 11 590 Kč.

sonos ace cerna render

Klíčové parametry lidsky

Uvnitř jsou 40mm dynamické měniče, sluchátka jezdí na Bluetooth 5.4 s multipointem pro dvě zařízení a zvládnou bezztrátový zvuk přes USB-C. Výdrž je až 30 hodin se zapnutým ANC a rychlonabíjení dá 3 hodiny poslechu za 3 minuty. Dvě upřesnění, která je fér znát: bezztrátový zvuk přes Bluetooth funguje jen na Androidech s čipy Qualcomm a sluchátka nemají klasický 3,5mm jack (jen přes redukci z USB-C).

KOUPIT ZA 6 954 KČ

Praktická stránka: konstrukce, ovládání, Sonos

Sluchátka mají čelenku z nerezové oceli a náušníky z paměťové pěny a veganské kůže, které jsou navíc vyměnitelné na magnety. Ovládají se výhradně fyzickými tlačítky bez dotykových ploch, což řadě lidí vyhovuje, a nechybí detekce nošení s automatickým pozastavením. Pro majitele Sonosu je klíčová funkce přepnutí TV zvuku ze soundbaru Sonos (Arc, Beam, Ray) s Dolby Atmos. Počítejte ale s tím, že pod náušníky se uši po delším poslechu zahřívají a pro větší uši mohou být náušníky těsnější.

Co říkají uživatelé

Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,3 z 5 z 31 hodnocení, 84 % zákazníků je doporučuje a reklamovanost je nízká (1,34 %). Nejvíc lidé chválí prémiové zpracování, silné ANC a režim propustnosti a hlavně propojení se soundbarem Sonos Arc, které je pro fanoušky značky hlavním důvodem ke koupi.

Recenze jsou ale u zvuku rozdělené a je fér to říct. Opakuje se názor, že za plnou cenu kolem 11 tisíc je zvukový projev spíš průměrný a že teprve ve slevě dává smysl – někteří uživatelé Sonos Ace dokonce vrátili kvůli zvuku, jiní je naopak staví na úroveň dražší konkurence. Dále zaznívá, že se pod náušníky potí uši, že aplikace Sonos potřebuje doladit a že chybí streamování přes Wi-Fi. Bez ekosystému Sonos je celková hodnota nižší.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY40

Kdy to smysl nedává

Pokud nemáte žádný produkt Sonos a jde vám čistě o nejlepší zvuk za peníze, zvažte i levnější konkurenci jako Sony – přijdete sice o propojení se soundbarem, ale ušetříte. Méně se hodí i tehdy, když chcete bezztrátový zvuk přes Bluetooth na iPhonu nebo klasický 3,5mm jack, případně když máte větší uši a vadí vám jejich zahřívání. A kdo má rád dotykové ovládání, tady narazí na čistě fyzická tlačítka.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 6 954 Kč (oproti standardním 11 590 Kč a 8 693 Kč z minulé akce) jsou Sonos Ace nejzajímavější právě teď ve slevě, hlavně pro majitele soundbaru Sonos, kteří ocení přepnutí TV zvuku do sluchátek. Dostanete luxusní konstrukci a špičkové ANC, jen počítejte s tím, že zvuk je názorově rozdělený a plnou hodnotu vytěžíte hlavně v ekosystému Sonos. A protože skladem zbývá jen 5 kusů, kdo váhá, může mít smůlu.

OBJEDNAT SLUCHÁTKA SONOS

Lákají vás Sonos Ace hlavně kvůli propojení se Sonos systémem, nebo hledáte čistě skvělá ANC sluchátka?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Pixwords nápověda obrázky help

PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi

Jan Tipmann
27.3.2017
Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024