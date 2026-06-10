Špičková sluchátka Sonos Ace jsou v super akci! Musíte ale být rychlí Hlavní stránka Zprávičky Sonos Ace jsou prémiová náhlavní ANC sluchátka s Dolby Atmos, USB-C zvukem a kovovou konstrukcí S kódem ALZADNY40 stojí 6 954 Kč – standardně vychází na 11 590 Kč, v poslední akci stála 8 693 Kč Skladem je jen 5 kusů, takže zájemci musí být rychlí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Prémiová náhlavní sluchátka od Sonosu se běžně drží vysoko nad deseti tisíci. Sonos Ace teď s kódem ALZADNY40 klesla na 6 954 Kč ze standardních 11 590 Kč, což je ještě méně než v minulé akci (8 693 Kč). Pozor ale – skladem je jen 5 kusů, takže s rozhodnutím nemá smysl otálet. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, hlavně pokud máte soundbar Sonos a chcete prémiová ANC sluchátka s luxusní konstrukcí za výrazně sníženou cenu.⚠️ Zvažte, že za plnou cenu hodnotí část uživatelů zvuk jen jako průměrný a uši se pod náušníky po čase potí.💡 Za 6 954 Kč jde o nejnižší cenu zatím – a skladem zbývá jen pět kusů. Proč jsou tahle sluchátka zajímavá Sonos Ace jsou prvotina značky mezi sluchátky a sází na prémiovou kovovou konstrukci, silné ANC na úrovni Sony XM5 či AirPods Max a prostorový zvuk Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy. Největší tahák míří na majitele Sonosu: funkce přepnutí zvuku ze soundbaru Sonos Arc přímo do sluchátek je něco, co konkurence nenabízí. A protože cena spadla na 6 954 Kč, dává teď model mnohem větší smysl než za plných 11 590 Kč. Klíčové parametry lidsky Uvnitř jsou 40mm dynamické měniče, sluchátka jezdí na Bluetooth 5.4 s multipointem pro dvě zařízení a zvládnou bezztrátový zvuk přes USB-C. Výdrž je až 30 hodin se zapnutým ANC a rychlonabíjení dá 3 hodiny poslechu za 3 minuty. Dvě upřesnění, která je fér znát: bezztrátový zvuk přes Bluetooth funguje jen na Androidech s čipy Qualcomm a sluchátka nemají klasický 3,5mm jack (jen přes redukci z USB-C). KOUPIT ZA 6 954 KČ Praktická stránka: konstrukce, ovládání, Sonos Sluchátka mají čelenku z nerezové oceli a náušníky z paměťové pěny a veganské kůže, které jsou navíc vyměnitelné na magnety. Ovládají se výhradně fyzickými tlačítky bez dotykových ploch, což řadě lidí vyhovuje, a nechybí detekce nošení s automatickým pozastavením. Pro majitele Sonosu je klíčová funkce přepnutí TV zvuku ze soundbaru Sonos (Arc, Beam, Ray) s Dolby Atmos. Počítejte ale s tím, že pod náušníky se uši po delším poslechu zahřívají a pro větší uši mohou být náušníky těsnější. Co říkají uživatelé Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,3 z 5 z 31 hodnocení, 84 % zákazníků je doporučuje a reklamovanost je nízká (1,34 %). Nejvíc lidé chválí prémiové zpracování, silné ANC a režim propustnosti a hlavně propojení se soundbarem Sonos Arc, které je pro fanoušky značky hlavním důvodem ke koupi. Recenze jsou ale u zvuku rozdělené a je fér to říct. Opakuje se názor, že za plnou cenu kolem 11 tisíc je zvukový projev spíš průměrný a že teprve ve slevě dává smysl – někteří uživatelé Sonos Ace dokonce vrátili kvůli zvuku, jiní je naopak staví na úroveň dražší konkurence. Dále zaznívá, že se pod náušníky potí uši, že aplikace Sonos potřebuje doladit a že chybí streamování přes Wi-Fi. Bez ekosystému Sonos je celková hodnota nižší. VYUŽÍT KÓD ALZADNY40 Kdy to smysl nedává Pokud nemáte žádný produkt Sonos a jde vám čistě o nejlepší zvuk za peníze, zvažte i levnější konkurenci jako Sony – přijdete sice o propojení se soundbarem, ale ušetříte. Méně se hodí i tehdy, když chcete bezztrátový zvuk přes Bluetooth na iPhonu nebo klasický 3,5mm jack, případně když máte větší uši a vadí vám jejich zahřívání. A kdo má rád dotykové ovládání, tady narazí na čistě fyzická tlačítka. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 6 954 Kč (oproti standardním 11 590 Kč a 8 693 Kč z minulé akce) jsou Sonos Ace nejzajímavější právě teď ve slevě, hlavně pro majitele soundbaru Sonos, kteří ocení přepnutí TV zvuku do sluchátek. Dostanete luxusní konstrukci a špičkové ANC, jen počítejte s tím, že zvuk je názorově rozdělený a plnou hodnotu vytěžíte hlavně v ekosystému Sonos. A protože skladem zbývá jen 5 kusů, kdo váhá, může mít smůlu. OBJEDNAT SLUCHÁTKA SONOS Lákají vás Sonos Ace hlavně kvůli propojení se Sonos systémem, nebo hledáte čistě skvělá ANC sluchátka? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024