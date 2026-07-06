I Sonos umí Bluetooth! Tento stylový repráček má výborný zvuk a teď je levnější Hlavní stránka Zprávičky Sonos Roam 2 je odolný přenosný reproduktor s Bluetooth i Wi-Fi, certifikací IP67 (přežije ponoření), výdrží 10 hodin a plnou integrací do ekosystému Sonos Na Alze ho s kódem 2026ALZAEXTRA20 koupíte za 3 887 Kč místo původních 4 859 Kč — ušetříte 972 Kč Na rozdíl od prvního Roamu má samostatné Bluetooth tlačítko — párování je konečně bezbolestné Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Malý Sonos, který vezmete na pláž i pod sprchu, a přitom doma zapadne do multiroom sestavy — to je Roam 2. S kódem 2026ALZAEXTRA20 ho teď pořídíte za 3 887 Kč místo 4 859 Kč. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze. CHCI REPRODUKTOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete odolný přenosný reproduktor, který doma navíc funguje jako součást Sonos systému přes Wi-Fi.⚠️ Zvažte, že basy malé tělo neutáhne jako větší modely, výdrž 10 hodin je průměr a k plnému využití potřebujete appku Sonos.💡 Za 3 887 Kč je to nejlevnější vstup do světa Sonos — s odolností, kterou vezmete kamkoli. Proč je Roam 2 zajímavý Kouzlo Sonos Roam 2 je v tom, že je obojživelník: venku hraje přes Bluetooth jako každý přenosný repráček, doma se ale připojí na Wi-Fi a stane se plnohodnotným členem Sonos sestavy s AirPlay 2 a multiroomem. Druhá generace opravila hlavní bolest jedničky — přidala samostatné Bluetooth tlačítko, takže párování už není hádanka. Pro majitele Sonosu, kteří chtějí přenosný kousek, i pro nováčky hledající odolný reproduktor s prostorem pro růst, je to trefa. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Na tak malé tělo (jen 430 g, schová se do batohu) dává Roam 2 překvapivě plný zvuk se dvěma měniči a automatickým Trueplay laděním, které přizpůsobí zvuk okolí — venku i v koupelně. Odolnost IP67 znamená, že přežije prach, déšť i 30minutové ponoření do metru vody, takže o něj u bazénu nemáte strach. Výdrž je 10 hodin, nabíjí se přes USB-C nebo bezdrátově přes Qi. Postavíte ho nastojato i naležato a zvládá Bluetooth 5.0, Wi-Fi i AirPlay 2 — jako jeden z mála přenosných má tu Wi-Fi navíc. KOUPIT ZA 3 887 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Hodnocení je vysoké: 4,7 z 5 od 29 zákazníků, doporučuje ho většina majitelů. Chválí hlavně překvapivě plný zvuk na velikost, odolnost, kompaktnost a snadné propojení se Sonos systémem. Buďme ale upřímní k limitům malého těla. Fyzika se neošidí — hluboké basy tenhle formát nevykouzlí jako větší reproduktory, takže na velkou párty pod širým nebem je slabší. Jako u každého Sonosu platí, že k plnému nastavení (Trueplay, multiroom) potřebujete appku Sonos a účet. A výdrž 10 hodin je vzhledem ke konkurenci spíš průměr — na celodenní výlet bez nabití to nemusí stačit. VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA20 Kdy to smysl nedává Pokud chcete hlasitý reproduktor na velké party s dunivými basy, tenhle formát vás zklame — sáhněte po větším modelu (třeba Sony s vyšším výkonem). Stejně tak pokud nechcete řešit appku a účet Sonos a chcete čistě jednoduchou Bluetooth bednu, jinde dostanete přímočařejší ovládání. A kdo potřebuje maximální výdrž na vícedenní akce, ať počítá s tím, že 10 hodin je průměr. Pro toho, kdo chce odolný, chytrý přenosný reproduktor s možností růstu do Sonos systému, je to ale ideální volba. CHCI UŠETŘIT 972 KČ Vsadili byste na malý odolný Sonos s Wi-Fi, nebo radši větší Bluetooth reproduktor se silnějšími basy za stejné peníze? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza reproduktor slevy sonos Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025