Do této chytré zásuvky zapojíte dvě zařízení, teď nestojí ani tři stovky. Měří spotřebu a propojíte ji s mobilem

Solight DTY02WIFI klesla na 279 Kč u běžných prodejců, na oficiálním e-shopu jen za 199 Kč
Dvojzásuvka nabízí WiFi ovládání přes aplikaci Smart Life/TUYA a měření spotřeby energie
Maximální zatížení 10A/2300W omezuje použití s výkonnými spotřebiči nad 2,3 kW

Adam Kurfürst
Publikováno: 4.9.2025 16:00

Solight DTY02WIFI momentálně představuje jednu z nejlevnějších cest do světa chytré domácnosti. Dvojzásuvka s měřením spotřeby se nyní prodává za 279 Kč u několika českých prodejců, přičemž na oficiálním e-shopu Solight klesla dokonce na 199 Kč. Za tuto částku získáte Wi-Fi zásuvku s ovládáním přes aplikaci v telefonu a monitoringem spotřeby elektrické energie.

Co zásuvka umí a jak funguje

Solight DTY02WIFI obsahuje dvě samostatně ovládané zásuvky, které můžete zapínat a vypínat přes mobilní aplikaci TUYA. Zařízení měří napětí, proud, okamžitý příkon i celkovou spotřebu energie. Naměřené hodnoty ukládá do aplikace podle dní a měsíců, takže máte přehled o dlouhodobé spotřebě připojených spotřebičů.

Kromě základního ovládání na dálku nabízí zásuvka časovače, týdenní rozvrhy a odpočty pro automatické spínání. Zajímavou funkcí je možnost automatického zapnutí nebo vypnutí podle východu a západu slunce, což se hodí například pro venkovní osvětlení nebo akvária.

Praktické využití s určitými omezeními

Dvojzásuvka se hodí především pro monitoring spotřeby menších spotřebičů jako jsou lampy, nabíječky, televize nebo kávovary. Maximální zatížení 10A/2300W vystačí pro většinu běžných spotřebičů, ale vylučuje použití s výkonnějšími zařízeními jako jsou rychlovarné konvice nad 2,3 kW nebo teplovzdušné trouby.

Hlavním omezením je společné měření spotřeby pro obě zásuvky – nemůžete tedy rozlišit, kolik energie spotřeboval každý připojený spotřebič zvlášť. Zařízení také funguje pouze na 2,4GHz WiFi síti, což může komplikovat připojení v domácnostech s modernějšími routery nastavenými pouze na 5GHz pásmo.

Pro použití je nutná aplikace TUYA, která vyžaduje registraci a posílá data na vzdálené servery.

Pro koho se zásuvka hodí

Za aktuální cenu představuje Solight DTY02WIFI nejdostupnější vstup do světa chytré domácnosti. Oceníte ji, pokud chcete vyzkoušet ovládání spotřebičů na dálku nebo sledovat spotřebu energie bez větší investice. Dvojzásuvka nabízí základní automatizaci domácnosti včetně časových rozvrhů a vzdáleného ovládání přes internet.

Pro náročnější uživatele, kteří potřebují detailní monitoring každé zásuvky zvlášť nebo preferují lokální ovládání bez cloudu, bude vhodnější investovat do dražších řešení. Zásuvka pracuje v teplotním rozsahu 0 až 50°C a je určená pouze pro vnitřní použití, což vylučuje instalaci v nevytápěných prostorech nebo venku.