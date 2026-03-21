Chytrý vypínač za pár korun! Smoot Air Light Switch zlevnil na 4 stovky, je skleněný a umí Wi-Fi Jakub Kárník Publikováno: 21.3.2026 10:00 Jedno z nejlevnějších vylepšení, které z běžného pokoje udělá kousek chytré domácnosti. Smoot Air Light Switch třítlačítkový na Alze stojí 390 Kč – vyměníte klasický mechanický vypínač za dotykový skleněný panel s Wi-Fi, hlasovým ovládáním a automatizacemi. Tři nezávislé dotykové zóny zvládnou tři okruhy osvětlení. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete začít s chytrou domácností od nejjednoduššího kroku – ovládání světel hlasem, z mobilu nebo automaticky podle východu a západu slunce.⚠️ Výměna vypínače vyžaduje práci pod napětím a rozhodně byste jej neměli vyměňovat bez elektrikáře.💡 Za 390 Kč dostanete skleněný dotykový vypínač s podsvícením, Wi-Fi, Tuya aplikací a kompatibilitou s Alexou, Google Assistantem i Siri. Co umí a proč stojí za pozornost Smoot Air Light Switch nahradí standardní nástěnný vypínač a přidá mu chytré funkce. Tři nezávislá dotyková tlačítka ovládají tři samostatné okruhy – třeba lustr, lampičku a LED pásek z jednoho místa na zdi. Skleněná plocha se snadno otře a s podsvícením vypadá v interiéru výrazně lépe než klasický plast. Připojení probíhá přes Wi-Fi 2,4 GHz, ovládání v české aplikaci Tuya. Můžete nastavit časové plány, automatizace i režim východu a západu slunce – světla se rozsvítí a zhasnou podle denní doby. Klíčový detail: funguje i bez nulového vodiče. Ve starších českých bytech často k vypínači vede jen fáze a spínaný vodič, bez nuláku. Většina chytrých vypínačů v takovém zapojení nefunguje – Smoot ano. Maximální zatížení 10 A, montáž na standardní krabici pod omítku (rozměr 86 × 86 mm). Hodnocení na Alze je 5 z 5 od šesti zákazníků, oba recenzenti potvrzují bezproblémový provoz. Verdikt Smoot Air Light Switch za 390 Kč je jeden z nejlevnějších způsobů, jak dostat chytré ovládání světel do bytu. Dotykový skleněný panel vypadá prémiově, funguje s hlavními hlasovými asistenty a aplikace je v češtině. Máte doma chytré vypínače, nebo vám stačí klasické? Co vás přesvědčilo k přechodu?