Umělec chodí ulicemi s vozíčkem plným mobilů a vytváří zdánlivé zácpy

Rovnou říkáme, že u tohohle buď zůstanete hledět s pusou dokořán, nebo vyprsknete smíchy. Berlínský umělec Simon Weckert se rozhodl šíleně originálním způsobem “hacknout” Google Mapy. Lépe řečeno je oklamat jejich vlastními daty. Nakoupil v bazarech 99 smartphonů, zapnul jim určováním polohy a naházel je do malého červeného vozíčku, který teď tahá ulicemi. Výsledek? Navigační servery danou oblast vyhodnocují jako ucpanou a v krajních případech posílají řidiče jinam. Je to logické vyústění toho, že Google pro určování nejrychlejších tras využívá shromážděná data od jednotlivých uživatelů se zapnutou navigací. Simon Weckert svůj projekt projekt pojmenoval jednoduše a výstižně Google Maps Hacks.

Google Maps Hacks by Simon Weckert

Autor si ve videu pohodlně vykračuje prostředkem silnic v Berlíně. Demonstruje tak fakt, že Google Mapy dokázal zmást a aplikace poslala ostatní řidiče jinam. Jak moc velký dopad může mít takový pokus na funkčnost navigací? Evidentně velký, jelikož je kolem něj skutečně velmi prázdno. Na fake to také nevypadá, jelikož sem tam nějaké auto projede. Leda by za tím byl větší natáčecí štáb. Těžko říct, kolik za tím stojí příprav a zda i něco mimo samotnou chůzi probíhá podle promyšleného scénáře. Projekt každopádně okamžitě strhl pozornost veřejnosti, což je přesně to, na čem umělci záleží.

“Díky této aktivitě je možné v navigaci přehodit zelenou ulici na červenou, což má dosah ve skutečném světě. Auta to odkloní na jiné trasy a vyhnete se zácpě,” píše ke svému projektu Google Maps Hacks sám autor Simon Weckert. Vtipné také je, že na jednom ze snímků obrazovky z Google Maps je vidět špendlík se sídlem Google Berlín. Simon pravděpodobně prošel s vozíčkem i tudy, což považujeme za excelentní formu trollingu.

My jsme se extrémně pobavili. Co vy?