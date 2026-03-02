Slušně vybavený robotický vysavač z Alzy zlevnil na 4 499 Kč. Má AI senzor a umí i vytírat Hlavní stránka Zprávičky Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI je robotický vysavač s laserovou navigací, AI senzorem a funkcí mopování Aktuálně stojí 4 499 Kč místo 7 999 Kč – sleva 43 % a levnější byl naposledy v lednu Nabízí sací výkon 6 000 Pa, výdrž až 253 minut a nadstandardní 3letou záruku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Hledáte solidně vybavený robotický vysavač s cenou pod 5 tisíc? Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI nyní stojí 4 499 Kč, což představuje slevu 43 % oproti běžné ceně 7 999 Kč. Ještě na konci února stál 5 599 Kč – aktuální cena je nejnižší od ledna. Podívejte se s námi na to, proč byste jej měli chtít a na co si dát pozor. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte robotický vysavač s laserovou navigací a mopováním za cenu základních modelů konkurence.⚠️ Zvažte, pokud máte hodně kabelů na zemi nebo potřebujete bezchybné AI rozpoznávání překážek – recenze zmiňují občasné problémy.💡 Za 4 499 Kč dostáváte laserovou navigaci, 253minutovou výdrž a 3letou záruku – parametry, které konkurence nabízí často až od 6–7 tisíc. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co umí a proč je to zajímavé Siguro RV-R800B kombinuje laserovou navigaci LiDAR s AI binokulárním senzorem, který má podle výrobce fungovat jako lidské oči a rozpoznávat překážky v domácnosti (i když realita může být trochu jiná, jak se dozvíte v další kapitole). Robot vytvoří mapu vašeho bytu, kterou můžete upravovat v aplikaci – nastavit zakázané zóny, virtuální zdi nebo naplánovat úklid jednotlivých místností. Vysavač zvládá jak vysávání, tak mopování s regulací množství vody. Sací výkon 6 000 Pa je pro tuto cenovou kategorii nadprůměrný – zvládne běžné nečistoty na tvrdých podlahách i nízké koberce. BLDC motor ze 100% mědi slibuje dlouhou životnost a filtrační systém s HEPA 13 filtrem zachytí i jemný prach, což ocení alergici. Robot překoná překážky do výšky 2 cm a disponuje senzory proti pádu ze schodů. Výdrž a praktické vlastnosti Baterie 5 000 mAh zajišťuje výdrž až 253 minut v tichém režimu nebo 128 minut ve výkonném režimu. To je výrazně více než u většiny konkurentů v této cenové hladině – vystačí i na velké byty nebo rodinné domy. Pokud se baterie vybije uprostřed úklidu, robot se sám vrátí k nabíjecí stanici, dobije se a pokračuje tam, kde přestal. Ovládání probíhá přes aplikaci Tuya Smart (Android/iOS), kde můžete nastavit režim vysávání, intenzitu mopování, plánovat úklid nebo upravovat mapu. Robot mluví česky a v aplikaci si můžete zvolit i další jazyky. Nádoba na prach má objem 500 ml, nástavec na mopování pojme 270 ml vody. KOUPIT VYSAVAČ SE SLEVOU 43 % Co říkají uživatelé Na Alze má Siguro RV-R800B hodnocení 4,4 z 5 (50 hodnocení) a 82 % zákazníků jej doporučuje. Reklamovanost činí 4,16 %, což je v této kategorii stále přijatelné. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, dlouhou výdrž baterie, vysoký sací výkon a fakt, že robot mluví česky. Několik recenzí zmiňuje, že mapování funguje dobře a robot „jezdí promyšleně“. Kritické hlasy se ale objevují častěji než u dražších modelů. Několik uživatelů si stěžuje na problémy s AI rozpoznáváním překážek – robot prý naráží do věcí, „papá kabely“ a někdy ignoruje překážky, které by měl rozpoznat. Další častá výtka se týká aplikace Tuya, která „často padá“ a někdy resetuje mapu, takže je nutné znovu mapovat celý byt. Jeden uživatel přímo napsal: „AI není moc chytrá, do objektů naráží, ignoruje kabely.“ Férově je třeba říct, že pozitivních recenzí je výrazně více – ale pokud máte v bytě hodně kabelů na zemi nebo očekáváte bezchybné vyhýbání překážkám, buďte připraveni na to, že realita nemusí odpovídat marketingovým slibům. Kdy to smysl nedává Pokud máte v bytě hodně kabelů na zemi, recenze naznačují, že se jim robot ne vždy vyhne. Někteří uživatelé museli kabely schovat nebo je robot namotal na kartáč. Stejně tak pokud očekáváte bezproblémovou aplikaci – Tuya má podle recenzí občasné problémy se stabilitou a resetováním map. Pro uživatele, kteří preferují jednoduchost bez nutnosti řešit technické problémy, může být lepší volbou prověřenější značka za vyšší cenu. Pokud potřebujete automatickou stanici s vyprazdňováním nebo praním mopů, budete muset sáhnout po jiném modelu – tento vysavač základní nabíjecí stanici obsahuje, ale automatické vyprazdňování nemá. Verdikt: pro koho se to vyplatí Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI za 4 499 Kč nabízí parametry, které konkurence prodává výrazně dráž – laserovou navigaci, AI senzory, 253minutovou výdrž a 3letou záruku. Pokud hledáte cenově dostupný robotický vysavač s mopováním a jste ochotni občas uklidit kabely ze země, jde o zajímavou volbu. Naopak pokud očekáváte bezchybnou AI navigaci nebo stabilní aplikaci bez občasných problémů, možná se vyplatí připlatit za prověřenější značku. VYUŽÍT SLEVU NA SIGURO VYSAVAČ Používáte robotický vysavač, nebo dáváte přednost klasickému úklidu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza robotický vysavač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 