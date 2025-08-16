Alza zlevnila robotický vysavač o 1 800 Kč! Má laserovou navigaci, mop a vydrží až 4 hodiny Hlavní stránka Zprávičky Díky akci na robotický vysavač Siguro ušetříte 1 800 korun oproti běžné ceně Nabízí výdrž až 253 minut na jedno nabití a sací výkon 6 000 Pa Disponuje i funkcí mopování a dá se ovládat přes aplikaci v telefonu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud právě uvažujete o robotickém vysavači, Alza teď nabízí zajímavou slevu na model Siguro RV-M300B TURBOVac Navigator. Místo za původních 5 999 Kč ho teď pořídíte za 4 199 Kč, což představuje úsporu 1 800 korun. Tento robotický pomocník zvládá nejen vysávat, ale i vytírat, takže se postaráte o kompletní úklid podlah jedním přístrojem. Na svou cenu nadstandardní výkon Siguro RV-M300B disponuje sacím výkonem 6 000 Pa, což je na tuto cenovou kategorii nadstandardní hodnota. V praxi to znamená, že si poradí i s nečistotami zapeklitými v koberci nebo s prachem v rozích místností. Robotický vysavač využívá laserovou navigaci, díky které si vytvoří přesnou mapu vašeho bytu a systematicky projede všechny místnosti. Baterie s kapacitou 5 000 mAh mu vystačí až na 253 minut úklidu v tichém režimu, což pokryje i větší byt nebo rodinný dům. Velkou výhodou je HEPA 13 filtr, který zachytí i nejjemnější prachové částice – ideální volba pro alergiky. Zásobník na prach má objem 500 ml a nádoba na vodu pro vytírání pojme 270 ml. Robot se sám vrací do nabíjecí stanice, když mu dochází energie, a po dobití pokračuje tam, kde skončil. Ovládat ho můžete přes aplikaci TUYA Smart, kde nastavíte zakázané zóny, naplánujete úklid nebo regulujete množství vody při vytírání. CHCI UŠETŘIT 1 800 KČ Co říkají skuteční uživatelé? Mezi 34 recenzemi na Alze převažují pozitivní ohlasy – celkem 88 % zákazníků vysavač doporučuje. Josef z Milovic například chválí: „S vysavačem jsem spokojený, dobře se udržuje co se čistění nádobky s prachem a kartáč.“ Oceňuje také možnost tichého vysávání a fakt, že může odpočívat, zatímco robot pracuje. Jan z Hrádku nad Nisou potvrzuje, že vysavač má opravdu silný sací výkon: „Měl jsem 3 robotické vysavače. Tenhle vysává nejlépe. Možná lepší než klasický vysavač.“ Zároveň ale upozorňuje, že robot občas působí těžkopádně a práh 2 cm přejede jen s obtížemi. Karolína z Kladna zase varuje před nastavováním časovače – musíte si dát pozor na časový posun v aplikaci. Klíčové parametry ve zkratce Sací výkon6 000 PaVýdrž baterieaž 253 minut (tichý režim)NavigaceLaserová LiDARZásobník na prach500 mlNádoba na vodu270 mlPřekážkypřekoná až 2 cmHlučnost55–70 dBZáruka3 roky Siguro RV-M300B je momentálně jeden z nejlevnějších robotických vysavačů s laserovou navigací a funkcí vytírání. Za 4 199 Kč dostanete spolehlivého pomocníka s 3letou zárukou, který zvládne kompletní úklid podlah. Podle recenzí má sice své mouchy (občas naráží do věcí a má problém s vyššími prahy), ale poměr cena/výkon je podle zákazníků vynikající. KOUPIT NA ALZA.CZ Cena: 4 199 Kč Využijete této slevy na robotický vysavač Siguro? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Chytrá domácnost robotický vysavač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024