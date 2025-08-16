TOPlist

Alza zlevnila robotický vysavač o 1 800 Kč! Má laserovou navigaci, mop a vydrží až 4 hodiny

  • Díky akci na robotický vysavač Siguro ušetříte 1 800 korun oproti běžné ceně
  • Nabízí výdrž až 253 minut na jedno nabití a sací výkon 6 000 Pa
  • Disponuje i funkcí mopování a dá se ovládat přes aplikaci v telefonu

16.8.2025 16:00
Siguro RV M300B TURBOVac Navigator na podlaze ilustrace

Pokud právě uvažujete o robotickém vysavači, Alza teď nabízí zajímavou slevu na model Siguro RV-M300B TURBOVac Navigator. Místo za původních 5 999 Kč ho teď pořídíte za 4 199 Kč, což představuje úsporu 1 800 korun. Tento robotický pomocník zvládá nejen vysávat, ale i vytírat, takže se postaráte o kompletní úklid podlah jedním přístrojem.

Na svou cenu nadstandardní výkon

Siguro RV-M300B disponuje sacím výkonem 6 000 Pa, což je na tuto cenovou kategorii nadstandardní hodnota. V praxi to znamená, že si poradí i s nečistotami zapeklitými v koberci nebo s prachem v rozích místností. Robotický vysavač využívá laserovou navigaci, díky které si vytvoří přesnou mapu vašeho bytu a systematicky projede všechny místnosti. Baterie s kapacitou 5 000 mAh mu vystačí až na 253 minut úklidu v tichém režimu, což pokryje i větší byt nebo rodinný dům.

Siguro RV M300B TURBOVac Navigator z boku

Velkou výhodou je HEPA 13 filtr, který zachytí i nejjemnější prachové částice – ideální volba pro alergiky. Zásobník na prach má objem 500 ml a nádoba na vodu pro vytírání pojme 270 ml. Robot se sám vrací do nabíjecí stanice, když mu dochází energie, a po dobití pokračuje tam, kde skončil. Ovládat ho můžete přes aplikaci TUYA Smart, kde nastavíte zakázané zóny, naplánujete úklid nebo regulujete množství vody při vytírání.

Co říkají skuteční uživatelé?

Mezi 34 recenzemi na Alze převažují pozitivní ohlasy – celkem 88 % zákazníků vysavač doporučuje. Josef z Milovic například chválí: „S vysavačem jsem spokojený, dobře se udržuje co se čistění nádobky s prachem a kartáč.“ Oceňuje také možnost tichého vysávání a fakt, že může odpočívat, zatímco robot pracuje.

Siguro RV M300B TURBOVac Navigator na zemi oficialni

Jan z Hrádku nad Nisou potvrzuje, že vysavač má opravdu silný sací výkon: „Měl jsem 3 robotické vysavače. Tenhle vysává nejlépe. Možná lepší než klasický vysavač.“ Zároveň ale upozorňuje, že robot občas působí těžkopádně a práh 2 cm přejede jen s obtížemi. Karolína z Kladna zase varuje před nastavováním časovače – musíte si dát pozor na časový posun v aplikaci.

Klíčové parametry ve zkratce

Sací výkon6 000 Pa
Výdrž baterieaž 253 minut (tichý režim)
NavigaceLaserová LiDAR
Zásobník na prach500 ml
Nádoba na vodu270 ml
Překážkypřekoná až 2 cm
Hlučnost55–70 dB
Záruka3 roky

Siguro RV-M300B je momentálně jeden z nejlevnějších robotických vysavačů s laserovou navigací a funkcí vytírání. Za 4 199 Kč dostanete spolehlivého pomocníka s 3letou zárukou, který zvládne kompletní úklid podlah. Podle recenzí má sice své mouchy (občas naráží do věcí a má problém s vyššími prahy), ale poměr cena/výkon je podle zákazníků vynikající.

Cena: 4 199 Kč

Využijete této slevy na robotický vysavač Siguro?

