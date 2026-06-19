Je vám doma horko? Alza nově prodává ventilátor, který působí jako ze sci-fi Hlavní stránka Zprávičky Siguro Motion Sense P500B je stojanový ventilátor, který se ovládá gesty ruky. Přední AI kamera sleduje váš pohyb po místnosti a sama otáčí proud vzduchu za vámi. Alza ho prodává jako novinku za 2 499 Kč, s členstvím AlzaPlus+ za 2 249 Kč. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Běžný ventilátor je adeptem na nejnudnější spotřebič v bytě – jenže Siguro Motion Sense P500B z Alzy se tváří spíš jako kus chytré domácnosti, byť propojeni se smartphonem bohužel nepodporuje. Místo otočného knoflíku reaguje na pohyb ruky a přední kamera s umělou inteligencí umí rozpoznat, kde se v místnosti zrovna nacházíte, a natočit proud vzduchu za vámi. Ovládáte ho pohybem ruky Hlavním tahákem je ovládání gesty. Podle Alzy stačí před ventilátor ukázat ruku: kroužek z palce a ukazováku (takzvané „okáčko“) přístroj zapne nebo zrychlí, gesto „véčka“ ze dvou prstů přepíná horizontální oscilaci mezi 30, 60 a 90 stupni a otevřená dlaň ho vypne. Kamera podle výrobce funguje na vzdálenost 0,5 až 3,5 metru a je potřeba stát před její přední stranou. Kamera Siguro Motion Sense vás sleduje po místnosti Druhou nezvyklou funkcí je sledování pohybu. Přední kamera podle Sigura průběžně hlídá, kde se nacházíte, a sama natáčí proud vzduchu tak, aby vás chladil i při přecházení po místnosti. Na výběr jsou tři režimy: klasická oscilace, sledování jedné osoby a sledování více lidí, kdy ventilátor rozpozná několik osob a střídavě upravuje úhel foukání. CHCI VENTILÁTOR SIGURO Výrobce přitom předbíhá otázku soukromí: integrovaná kamera prý neslouží k focení ani natáčení, nic neukládá a bez připojení k Wi-Fi nemá jak cokoli odeslat. Veškeré rozpoznávání pohybu a gest má probíhat lokálně přímo v přístroji. Tišší než šepot a úsporný Uvnitř pracuje bezkartáčový BLDC motor, který podle Sigura zvládá nejnižší rychlost s hlučností pouhých 26,7 decibelu – tedy tišeji než šepot – a při plném výkonu se dostane na 59,7 decibelu. Spotřeba je podle výrobce jen 24 W, což má být zhruba o 60 procent méně než u běžných ventilátorů s AC motorem. K dispozici je 12 rychlostí, tři automatické režimy včetně nočního a dvouosá oscilace s dosahem proudu vzduchu až 5,8 metru. Kolik stojí a kde ho koupit Ventilátor je v prodeji jako novinka. Standardně stojí 2 499 Kč, se členstvím AlzaPlus+ pak aktuálně vyjde na 2 249 Kč. Siguro k němu navíc přidává tříletou záruku. Stojí ventilátor s ovládáním gesty a kamerou za příplatek oproti běžnému modelu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI alza Chytrá domácnost Chytrý ventilátor Gesta Ventilátor Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024