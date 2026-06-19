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Je vám doma horko? Alza nově prodává ventilátor, který působí jako ze sci-fi

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
19.6.2026 06:00
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Siguro Motion Sense P500B s ovladacem

Běžný ventilátor je adeptem na nejnudnější spotřebič v bytě – jenže Siguro Motion Sense P500B z Alzy se tváří spíš jako kus chytré domácnosti, byť propojeni se smartphonem bohužel nepodporuje. Místo otočného knoflíku reaguje na pohyb ruky a přední kamera s umělou inteligencí umí rozpoznat, kde se v místnosti zrovna nacházíte, a natočit proud vzduchu za vámi.

Ovládáte ho pohybem ruky

Hlavním tahákem je ovládání gesty. Podle Alzy stačí před ventilátor ukázat ruku: kroužek z palce a ukazováku (takzvané „okáčko“) přístroj zapne nebo zrychlí, gesto „véčka“ ze dvou prstů přepíná horizontální oscilaci mezi 30, 60 a 90 stupni a otevřená dlaň ho vypne. Kamera podle výrobce funguje na vzdálenost 0,5 až 3,5 metru a je potřeba stát před její přední stranou.

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Kamera Siguro Motion Sense vás sleduje po místnosti

Druhou nezvyklou funkcí je sledování pohybu. Přední kamera podle Sigura průběžně hlídá, kde se nacházíte, a sama natáčí proud vzduchu tak, aby vás chladil i při přecházení po místnosti. Na výběr jsou tři režimy: klasická oscilace, sledování jedné osoby a sledování více lidí, kdy ventilátor rozpozná několik osob a střídavě upravuje úhel foukání.

CHCI VENTILÁTOR SIGURO

Výrobce přitom předbíhá otázku soukromí: integrovaná kamera prý neslouží k focení ani natáčení, nic neukládá a bez připojení k Wi-Fi nemá jak cokoli odeslat. Veškeré rozpoznávání pohybu a gest má probíhat lokálně přímo v přístroji.

Tišší než šepot a úsporný

Uvnitř pracuje bezkartáčový BLDC motor, který podle Sigura zvládá nejnižší rychlost s hlučností pouhých 26,7 decibelu – tedy tišeji než šepot – a při plném výkonu se dostane na 59,7 decibelu. Spotřeba je podle výrobce jen 24 W, což má být zhruba o 60 procent méně než u běžných ventilátorů s AC motorem. K dispozici je 12 rychlostí, tři automatické režimy včetně nočního a dvouosá oscilace s dosahem proudu vzduchu až 5,8 metru.

Kolik stojí a kde ho koupit

Ventilátor je v prodeji jako novinka. Standardně stojí 2 499 Kč, se členstvím AlzaPlus+ pak aktuálně vyjde na 2 249 Kč. Siguro k němu navíc přidává tříletou záruku.

Stojí ventilátor s ovládáním gesty a kamerou za příplatek oproti běžnému modelu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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