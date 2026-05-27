Potíte se doma? Alza začala prodávat geniální věc do bytu, kterou zapnete i z gauče Hlavní stránka Zprávičky Chytrý stropní ventilátor se světlem Siguro Canopy C150LW dorazil do Česka za 3 599 Kč (s členstvím AlzaPlus+ za 3 239 Kč) Ventilátor o průměru 132 cm se ovládá aplikací Tuya i přiloženým dálkovým ovladačem a hodí se do místností o velikosti 20–40 m² Nabízí 6 rychlostí, reverzní zimní režim a LED světlo o příkonu 22 W s nastavitelnou barevnou teplotou i jasem Adam Kurfürst Publikováno: 27.5.2026 08:00 Česká léta jsou čím dál teplejší a klimatizace zůstává pro spoustu bytů buď příliš drahá, nebo komplikovaná na instalaci. Stropní ventilátor je levnější a nenáročný kompromis. Alza teď se svou značkou Siguro k tomuhle starému dobrému principu přidává to, co dnes čekáme od skoro každého spotřebiče: propojení s mobilem. Nový model Canopy C150LW spojuje ventilátor, LED světlo a podporu ovládání přes aplikaci Tuya do jednoho produktu. Chytré funkce přes aplikaci Tuya Výkon, dřevěné lopatky a zimní režim Pro koho dává C150LW smysl Chytré funkce přes aplikaci Tuya Hlavní výhodou oproti běžným stropním ventilátorům je propojení s mobilní aplikací Tuya. Z telefonu tak přepnete kteroukoliv ze šesti rychlostí, zapnete a zhasnete světlo nebo nastavíte jeho intenzitu, aniž byste vstávali z gauče. Tuya navíc umí časovače a plánování, takže si můžete například naplánovat, aby ventilátor naskočil ještě předtím, než dorazíte domů z práce. U světla oceníte nastavitelnou barevnou teplotu ve třech odstínech (teplá, neutrální a studená) i regulaci jasu, díky čemuž si stejné svítidlo přizpůsobíte na čtení i na večerní posezení. Pokud zrovna nechcete sahat po telefonu, v balení najdete také klasický dálkový ovladač včetně baterií. Platforma Tuya bývá kompatibilní s hlasovými asistenty Google a Alexa i s chytrými scénami, Alza nicméně u tohoto modelu výslovně uvádí pouze ovládání aplikací – integraci s asistenty proto doporučujeme ověřit přímo u prodejce. Výkon, dřevěné lopatky a zimní režim O proudění vzduchu se stará motor o příkonu 28 W, který podle výrobce zvládne průtok až 5 890 CFM. Ventilátor pracuje ve dvou režimech – kromě simulace přirozeného proudění, jež obměňuje rychlost tak, aby vánek působil přirozeněji, nabízí i reverzní (zimní) režim. Ten otáčí lopatky opačně a stahuje teplý vzduch nahromaděný u stropu zpět dolů do místnosti, takže přístroj dává smysl i v topné sezóně. Po stránce konstrukce Siguro vsadilo na lopatky z masivního dřeva paulownia s úpravou whitewash, které ventilátoru dodávají civilnější vzhled než plast. Průměr 132 cm a výška 46 cm odpovídají doporučení pro místnosti o ploše 20 až 40 m², hmotnost činí 5 kg. Světelným zdrojem je LED panel SMD o příkonu 22 W a nechybí ani ochrana proti přehřátí. Na celé zařízení dává prodejce tříletou záruku. Pro koho dává C150LW smysl Canopy C150LW míří na toho, kdo chce dva přístroje v jednom – světlo i ventilátor – a zároveň ho láká ovládání z telefonu bez nutnosti budovat složitou chytrou domácnost. Reverzní režim z něj dělá rozumnou investici na celý rok, ne jen na pár letních týdnů. Počítejte ale s tím, že jde o napevno instalované svítidlo do interiéru, takže s montáží na vyšší strop pravděpodobně budete potřebovat elektrikáře, a zařízení běží na ekosystému Tuya – majitelé domácnosti postavené kolem Mi Home, SmartThings nebo Apple HomeKitu tak nedostanou nativní integraci. Cenově se model usadil na 3 599 Kč, respektive 3 239 Kč pro členy AlzaPlus+. Pokud máte menší pokoj, Alza nabízí i sourozenecký Siguro Canopy C100W (průměr 51 cm, pro místnosti 8–15 m²) za 2 399 Kč, případně tmavší variantu C150DW se shodnou výbavou. Z konkurence stojí za zmínku chytré stropní ventilátory IMMAX NEO, které rovněž běží na Tuya. C150LW mezi nimi vyniká hlavně dřevěnými lopatkami a velkým průměrem – pro velký obývák za rozumné peníze jde o zajímavou volbu, pro fanoušky jednoho konkrétního ekosystému ale může být ovládání přes Tuya kompromisem. Lákají vás chytré stropní ventilátory, nebo dáváte přednost klasické klimatizaci? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi