Trápí vás horko? Chytrá mobilní klimatizace z Alzy po půl roce zlevnila, nestojí ani 6 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Siguro AC-A160W Cool 7 je mobilní klimatizace 3 v 1 (chlazení, odvlhčování, ventilace) s výkonem 7 000 BTU pro místnosti do 15 m² S kódem ALZADNY20 stojí 5 992 Kč místo 7 490 Kč (sleva 1 498 Kč) V balení je kompletní okenní sada i dálkové ovládání a Siguro dává tříletou záruku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Mobilní klimatizace bývají kompromis, ale pokud potřebujete přes léto zchladit jednu menší místnost, hraje cena velkou roli. Siguro AC-A160W Cool 7 teď s kódem ALZADNY20 stojí 5 992 Kč místo 7 490 Kč. Díky podpoře Wi-Fi se dá ovládat i telefonem. CHCI KLIMATIZACI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete cenově dostupné chlazení jedné menší místnosti (do 15 m²) a oceníte, že je okenní sada hned v balení.⚠️ Zvažte, pokud chcete u klimatizace spát — je hlučná a noční režim hluk reálně nesníží.💡 Za 5 992 Kč jde o slušný poměr cena/výkon ve své třídě, ale nečekejte výkon vestavné klimatizace. Proč je tahle klimatizace zajímavá Tahle mobilní klimatizace Siguro míří na lidi, kteří nechtějí řešit stavební zásah ani vysoké pořizovací náklady a stačí jim zchladit jednu místnost — ložnici, dětský pokoj nebo pracovnu. Funguje jako zařízení 3 v 1: chladí, odvlhčuje výkonem 19,8 litru za den a poslouží i jako klasický ventilátor. Za 5 992 Kč s kódem ALZADNY20 dostanete energetickou třídu A a tříletou záruku, což v této cenové hladině není samozřejmost. Jeden důležitý kontext k ceně: aktuálních 5 992 Kč není historicky nejnižší částka. Klimatizace sice od prosince nebyla levnější, ale v loňském výprodeji se krátce prodávala i za 3 299 Kč. Pokud tedy cílíte na úplné cenové dno a chlazení akutně neřešíte, může se vyplatit počkat na další výprodej. Pro nadcházející léto je ale 20% sleva oproti běžné ceně 7 490 Kč rozumný kompromis mezi cenou a tím, že klimatizaci budete mít doma včas. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Chladicí výkon 7 000 BTU/h odpovídá místnostem zhruba 10 až 15 m² — typicky menší ložnici nebo dětskému pokoji. Na větší prostory nebo na celý byt to nestačí, což potvrzují i recenze. Spotřebu drží na uzdě energetická třída A s účinností EER 2,6, příkon při chlazení je 780 W. Teplotu nastavíte v rozmezí 16–32 °C, k dispozici je časovač až na 24 hodin a chladivo je ekologičtější R290. KOUPIT ZA 5 992 KČ Co je potřeba říct na rovinu: ventilátor má jen dvě rychlosti (290 a 260 m³/h) a hlučnost se pohybuje v rozmezí 51–65 dB. To je u mobilních klimatizací běžné, kompresor i ventilátor jsou uvnitř místnosti, takže úplné ticho čekat nelze. Pokud je pro vás hlučnost zásadní, počítejte s tím už při rozhodování. Praktická stránka: ovládání, sada v balení, údržba Ovládat klimatizaci můžete třemi způsoby: dotykovými tlačítky na přístroji, přiloženým dálkovým ovladačem (baterie jsou v balení) nebo přes mobilní aplikaci TUYA z gauče či na dálku. Velké praktické plus je, že kompletní okenní sada je součástí balení včetně těsnění do okna jako dárku — nemusíte nic dokupovat a klimatizaci zapojíte hned. Manipulaci usnadňují čtyři kolečka a postranní madla a s hmotností 20 kg patří mezi lehčí kusy ve své třídě (řada konkurentů váží 30 kg i víc). Na co si dát pozor v praxi: zásobník na kondenzát (600 ml) nelze vyjmout, takže pohodlnější je napojit přiloženou hadici a nechat vodu odtékat do odpadu nebo nádoby. Část uživatelů také zmiňuje, že výfuková hadice je krátká (150 cm) a levnější — při manipulaci občas vyskakuje z úchytu a její povrch se zahřívá. Pokud máte malé nebo vysoko umístěné okno, ověřte si, že délka hadice dosáhne. Co říkají uživatelé Na Alze má klimatizace hodnocení 4,2 z 5 (234 hodnocení), 78 % zákazníků ji doporučuje a při více než 2 000 prodaných kusech vykazuje nízkou reklamovanost 0,98 % — to je už dost velký vzorek na to, aby čísla něco znamenala. Nejčastěji lidé chválí poměr cena/výkon, kompletní sadu v balení a fakt, že menší místnost zchladí rychle. Několik recenzentů ji pořídilo kvůli dítěti a oceňuje, že před spaním vychladí pokoj o několik stupňů. Kritika se točí hlavně kolem dvou věcí. Tou první je hluk — řada uživatelů potvrzuje, že u běžícího přístroje se těžko spí. Druhou je noční režim: výrobce ho prezentuje „pro klidný spánek“, ale podle opakovaných recenzí hlavně ztlumí displej a hlasitost reálně nesníží. Někteří to označují přímo za zavádějící. Objevuje se i výtka, že ventilátor běží dál i po dosažení nastavené teploty, a že dvě rychlosti jsou málo. Berte proto noční režim s rezervou. KOUPIT KLIMATIZACI Pokud vás zrovna tento model neoslovil, ale chlazení do bytu řešíte, můžete si projít i další mobilní klimatizace v akci, kde se podle skladových zásob objevují i výkonnější modely pro větší místnosti. Nabídka se v sezoně mění poměrně rychle. Kdy to smysl nedává Tahle klimatizace není pro klimatizaci celého bytu ani pro spaní s přístrojem u postele — na to je hlučná a noční režim hluk neřeší. Pokud chcete tichý provoz nebo chlazení velkých prostor, sáhněte po výkonnějším (a dražším) modelu, ideálně vestavném. A jak už padlo: kdo cílí na úplně nejnižší cenu, ten ví, že loni byla ve výprodeji i za 3 299 Kč — tady jde o slušnou sezonní slevu, ne o cenový rekord. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte cenově dostupné chlazení jedné menší místnosti a víte, do čeho jdete (hluk, menší pokoje, noční režim spíš naoko), je Siguro AC-A160W Cool 7 za 5 992 Kč rozumná volba — hraje pro něj kompletní výbava v balení, nízká reklamovanost a tříletá záruka. Naopak pokud potřebujete tichý chod, výkon na velký prostor nebo nejnižší možnou cenu, počkejte na další výprodej nebo zvažte vyšší třídu. CHCI VYUŽÍT KÓD ALZADNY20 Řešíte letos chlazení mobilní klimatizací, nebo vám stačí dobrý ventilátor? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Klimatizace Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 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