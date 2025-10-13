Automatický kávovar Siemens s Wi-Fi sklouzl na historické minimum! Umí i cold brew a sám se čistí Hlavní stránka Zprávičky Automatický kávovar Siemens EQ700 je v akci za 23 582 Kč se slevovým kódem, plus cashback 2 000 Kč Loni při uvedení stál 36 990 Kč, aktuální cena je nejnižší v Česku Nabízí 19 kávových specialit z různých koutů světa, ovládání přes aplikaci Home Connect a hlasem přes Alexu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.10.2025 14:00 3 komentáře 3 Alza momentálně nabízí automatický kávovar Siemens TP713R09 EQ700 se slevovým kódem ALZADNY20 za 23 582 Kč. Když při uvedení loni stál 36 990 korun, jde o slušnou slevu přes 13 tisíc. Navíc k tomu dostanete cashback 2 000 Kč, takže výsledná cena vychází na 21 582 Kč. Podle srovnávačů je to nejlevnější nabídka v Česku – konkurence začíná minimálně o tisícovku výš. Siemens EQ700 patří do vyšší střední třídy automatických kávovarů. Má 5palcový barevný dotykový displej v češtině, integrovaný keramický mlýnek s šesti stupni hrubosti mletí a tlak 19 barů, což je standard pro kvalitní espresso. Zásobník na zrna pojme 320 gramů kávy, nádrž na vodu má objem 2,4 litru. 19 káv z celého světa přes aplikaci Základní repertoár zahrnuje espresso, lungo, americano, cappuccino, latte macchiato nebo třeba cold brew – studený nápoj, který kávovar připraví sám. Zajímavější je ale funkce coffeeWorld, která přes aplikaci Home Connect nabízí dalších 19 specializovaných receptur z různých destinací. Najdete tam třeba vídeňskou melange, cortado z Portugalska, café con leche ze Španělska nebo dokonce black eye, red eye a dead eye – americké verze kávy s jedním, dvěma nebo třemi shoty espresa. Každý nápoj má v aplikaci popis včetně země původu a způsobu přípravy. V praxi to funguje tak, že si vyberete kávu v telefonu a kávovar ji připraví podle přednastavené receptury. KOUPIT SIEMENS KÁVOVAR V AKCI Přes Android nebo iOS aplikaci můžete kávovar ovládat na dálku – třeba si ráno ještě z postele spustit přípravu cappuccina. Podporuje také hlasové ovládání přes Amazon Alexa. K tomu potřebujete stabilní Wi-Fi a účet u Siemensu. Tři profily aroma a keramický mlýnek Kávovar má funkci aroma Select, která nabízí tři profily: mírné, vyvážené a výrazné. Praktičtější je ale technologie aromaDouble Shot – když chcete silnější kávu, kávovar namele a uvaří dvě dávky espresa za sebou, ale použije jen optimální množství vody. Výsledek je intenzivnější než klasické lungo, ale bez hořké chuti, kterou byste dostali při dlouhém louhování jedné dávky. KOUPIT SIEMENS KÁVOVAR V AKCI Keramický mlýnek ceramDrive má tu výhodu, že se při mletí nezahřívá – což je důležité, když připravujete víc káv za sebou. Kovové mlýnky při dlouhém provozu tepelně ovlivní zrna a káva začne chutnat jinak. Keramika navíc vydrží déle bez opotřebení. Mlýnek má elektronické řízení eGrinder, které automaticky přizpůsobí stupeň mletí podle typu nápoje – na espresso namele jemněji než na americano. Do paměti si můžete uložit až 5 oblíbených nápojů s vlastním nastavením síly, teploty, množství a poměru kávy k mléku. Funkce OneTouch DoubleCup pak umožňuje připravit dva šálky najednou jedním stiskem. Automatické čištění mléčného systému Na rozdíl od kávovarů s integrovanou nádobou na mléko používá tento model hadičku, kterou ponoříte přímo do krabice od mléka nebo do vlastní nádoby. Výhoda je, že nepotřebujete speciální nádobu a mléko můžete nechat v lednici. Nevýhoda? Hadička zabírá místo a esteticky to není ideální řešení. Praktická je funkce autoMilk Clean – po každém mléčném nápoji kávovar automaticky propláchne celý systém párou. Nemusíte nic ručně rozebírat nebo čistit, což je u mléčných okruhů jinak docela otrava. Spařovací jednotka je plně vyjímatelná, takže ji jednou týdně opláchnete pod tekoucí vodou. Servisní dvířka na boku umožňují snadný přístup ke všem komponentům. KOUPIT SIEMENS KÁVOVAR V AKCI Kávovar sám hlídá údržbu – upozorní vás na potřebu odvápnění, výměnu vodního filtru nebo čištění. V aplikaci máte přehled o historii údržby a doporučené intervaly. Pro koho se to vyplatí? Za 23 582 Kč (s cashbackem efektivně 21 582 Kč) dostanete kávovar, který umí připravit širokou škálu nápojů a má solidní chytré funkce. Vyplatí se hlavně pokud: Pijete různé druhy kávy a chcete experimentovat se specialitami z různých zemí Máte chytrou domácnost a využíváte Alexu nebo podobné asistenty Oceníte automatické čištění – u mléčných kávovarů je to velká úspora času Nevadí vám hadička místo integrované nádoby na mléko Pokud ale pijete jen espresso a americano a chytré funkce vás nezajímají, najdete levnější kávovary se stejnou kvalitou základních funkcí. Home Connect a coffeeWorld jsou příjemný bonus, ale nejsou důvod, proč tento kávovar kupovat – hlavní přidaná hodnota je v automatickém čištění a široké nabídce nápojů. KOUPIT SIEMENS KÁVOVAR V AKCI Rozměry jsou 38 × 30,9 × 46,7 cm a váha 9,7 kg, takže se vejde i do menší kuchyně. Maximální výška prostoru pro šálek je 14 cm – pokud máte vyšší sklenice na latte, může to být problém. Cashback 2 000 Kč není automatický – musíte si ho vyřídit přes stránky Siemensu do 30 dnů od nákupu. Nezapomeňte si uschovat účtenku a vyplnit formulář, jinak o cashback přijdete. Co říkáte na tuto slevu? 