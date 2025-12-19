TOPlist

Famózní sluchátka Shokz OpenFit Air za polovinu! Pod stromečkem udělají radost (nejen) sportovcům

  • Otevřená sportovní sluchátka Shokz OpenFit Air nyní stojí 1 749 Kč se slevovým kódem ALZADNY35
  • Hmotnost jen 8,7 gramů, výdrž 28 hodin a otevřená konstrukce pro vnímání okolí
  • Cílí především na sportovce a běžce, může jít o ideální dárek pod stromeček

Jakub Kárník
19.12.2025 14:00
shokz openfit air jpg

Americká značka Shokz představila loni otevřená sportovní sluchátka OpenFit Air s netradiční konstrukcí za uši. Model původně stál 3 490 Kč, letos klesl na 2 790 Kč a nyní se s kódem ALZADNY35 prodává za 1 749 Kč – sleva činí 1 741 Kč. Jde o poloviční cenu oproti loňsku. Uživatelé hodnotí OpenFit Air známkou 5,0/5 z 38 recenzí.

Otevřená konstrukce nenechává sluchátka v uších, ale obepíná ucho háčkem s flexibilní Ni-Ti slitinou – váha jen 8,7 gramů zajišťuje, že sluchátka během běhu nebo jízdy na kole téměř nevnímáte. 18×11mm obdélníkové měniče s technologií DirectPitch poskytují kvalitní zvuk s čistými výškami a hutnými basy, přičemž díky otevřenému designu slyšíte okolní provoz a přitom si užíváte hudbu.

Certifikace IP54 chrání proti potu a stříkající vodě. Výdrž 6 hodin na jedno nabití plus 22 hodin v pouzdru znamená celkových 28 hodin – 10 minut nabíjení stačí na 2 hodiny poslechu. 4 mikrofony s AI odfiltrují okolní hluk pro čisté hovory. Bluetooth 5.2 umožňuje připojení ke dvěma zařízením současně.

Shokz OpenFit Air cerna

OpenFit Air za 1 749 Kč cílí na sportovce a běžce, kteří chtějí poslouchat hudbu a zároveň vnímat okolí. Uživatelé chválí: „Na běhání super, člověk není odříznutý od světa“, „Skvěle sedí, na otevřenou konstrukci velmi dobrý zvuk“, „Do města skvělé, slyšíte provoz“. Otevřená konstrukce je bezpečnější než uzavřená sluchátka – slyšíte auta, cyklisty nebo varování.

Jediné slabiny: pouze přednastavené způsoby ovládání v aplikaci a s jedním sluchátkem horší kvalita hovoru – musíte nosit obě. Pokud hledáte sportovní sluchátka s možností vnímání okolí za poloviční cenu, Shokz OpenFit Air představují vynikající volbu.

Preferujete otevřená nebo uzavřená sluchátka pro sport?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
