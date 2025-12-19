Famózní sluchátka Shokz OpenFit Air za polovinu! Pod stromečkem udělají radost (nejen) sportovcům Hlavní stránka Zprávičky Otevřená sportovní sluchátka Shokz OpenFit Air nyní stojí 1 749 Kč se slevovým kódem ALZADNY35 Hmotnost jen 8,7 gramů, výdrž 28 hodin a otevřená konstrukce pro vnímání okolí Cílí především na sportovce a běžce, může jít o ideální dárek pod stromeček Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Americká značka Shokz představila loni otevřená sportovní sluchátka OpenFit Air s netradiční konstrukcí za uši. Model původně stál 3 490 Kč, letos klesl na 2 790 Kč a nyní se s kódem ALZADNY35 prodává za 1 749 Kč – sleva činí 1 741 Kč. Jde o poloviční cenu oproti loňsku. Uživatelé hodnotí OpenFit Air známkou 5,0/5 z 38 recenzí. Otevřená konstrukce nenechává sluchátka v uších, ale obepíná ucho háčkem s flexibilní Ni-Ti slitinou – váha jen 8,7 gramů zajišťuje, že sluchátka během běhu nebo jízdy na kole téměř nevnímáte. 18×11mm obdélníkové měniče s technologií DirectPitch poskytují kvalitní zvuk s čistými výškami a hutnými basy, přičemž díky otevřenému designu slyšíte okolní provoz a přitom si užíváte hudbu. KOUPIT SHOKZ OPENFIT AIR Certifikace IP54 chrání proti potu a stříkající vodě. Výdrž 6 hodin na jedno nabití plus 22 hodin v pouzdru znamená celkových 28 hodin – 10 minut nabíjení stačí na 2 hodiny poslechu. 4 mikrofony s AI odfiltrují okolní hluk pro čisté hovory. Bluetooth 5.2 umožňuje připojení ke dvěma zařízením současně. OpenFit Air za 1 749 Kč cílí na sportovce a běžce, kteří chtějí poslouchat hudbu a zároveň vnímat okolí. Uživatelé chválí: „Na běhání super, člověk není odříznutý od světa“, „Skvěle sedí, na otevřenou konstrukci velmi dobrý zvuk“, „Do města skvělé, slyšíte provoz“. Otevřená konstrukce je bezpečnější než uzavřená sluchátka – slyšíte auta, cyklisty nebo varování. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY35 Jediné slabiny: pouze přednastavené způsoby ovládání v aplikaci a s jedním sluchátkem horší kvalita hovoru – musíte nosit obě. Pokud hledáte sportovní sluchátka s možností vnímání okolí za poloviční cenu, Shokz OpenFit Air představují vynikající volbu. Preferujete otevřená nebo uzavřená sluchátka pro sport? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy sluchátka na sport Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.