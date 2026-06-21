Shapescale působí jako chytrá váha z budoucnosti. Její robotická ruka snímá vaše tělo a změny vidíte v aplikaci Hlavní stránka Zprávičky ShapeScale je váha s robotickým ramenem, která vás za necelou minutu naskenuje do fotorealistického 3D modelu Místo jediného čísla ukáže pomocí barevných map, kde na těle ubývá tuk a kde přibývá svalů Domácí verze stojí 999 dolarů (zhruba 20 700 Kč) plus 9,99 dolaru měsíčně, oficiálně se ale prodává jen v USA a Kanadě Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Ranní rituál většiny z nás vypadá podobně. Vstaneme, stoupneme si na váhu a čekáme na jediné číslo. To přitom skoro nic neprozradí o tom nejdůležitějším, tedy jestli jsme zhubli tuk, nebo přišli o svaly. Americký startup Shape Labs se rozhodl s tímhle problémem skoncovat po svém. Jeho ShapeScale není klasická osobní váha, ale zařízení s robotickým ramenem, které vás během necelé minuty oskenuje do fotorealistického 3D modelu a barevně vyznačí, kde přesně se vaše tělo mění. Jak to celé funguje? Můžete srovnat dvě verze sebe sama Proč zrovna teď taková váha dává smysl Jak přesné to je a je to bezpečné? O levnou záležitost nejde Dva další problémy: dostupnost aplikace i váhy samotné Jak to celé funguje? Stoupnete si na kruhovou základnu a z hlavy zařízení se vysune robotické rameno s kamerami a infračervenými hloubkovými senzory. To se kolem vás plynule otočí o 360 stupňů a postupně vás nasnímá od hlavy k patě. Rameno se vysouvá od 70 do 180 centimetrů, takže si poradí i s vyššími lidmi. Samotné skenování trvá méně než minutu, hotový model pak putuje do cloudu ke zpracování a do mobilní aplikace dorazí zhruba do deseti minut. Základna podle výrobce unese až 180 kilogramů a zachytí i změny hmotnosti v řádu desetin kila. Zařízení samo rozpozná, kdo na něj zrovna stoupl, naviguje vás hlasem a připojuje se přes Wi-Fi 6 i Bluetooth. Po skenování se rameno složí, takže váha nezabere zbytečně mnoho místa. Sama o sobě váží zhruba 13,6 kilogramu. Můžete srovnat dvě verze sebe sama Hlavní kouzlo se odehrává v aplikaci. Tam uvidíte fotorealistický 3D model sebe sama, kterým můžete otáčet a prohlížet si ho z jakéhokoliv úhlu. Aplikace umí porovnat dva libovolné termíny a ukázat, jak se postava mezi nimi proměnila. K tomu slouží barevné teplotní mapy: modře svítí místa, kde jste ubrali, červeně ta, kde jste přibrali. Na první pohled tak poznáte, jestli rostou svaly, nebo mizí tuk. Kromě obrázku dostanete i čísla. ShapeScale podle výrobce nabízí 33 různých měření, od obvodů jednotlivých partií přes objem těla až po složení, tedy poměr tuku a svalů. Aplikace z dat počítá zdravotní a kondiční skóre a navrhuje, na kterou část těla se zaměřit. Veškeré skeny i naměřené hodnoty jsou šifrované a dostupné jen vám, případně vašemu trenérovi nebo lékaři. Proč zrovna teď taková váha dává smysl Běžné chytré váhy vám vedle hmotnosti ukážou i BMI nebo procento tuku, jenže jejich přesnost hodně kolísá. Výrobce ShapeScale tvrdí, že se levné váhy umí splést klidně o pětinu i víc. A hlavně jedno číslo na displeji neřekne to podstatné: jestli kila, která mizí, jsou tuk, nebo sval. Téma je palčivější než kdy dřív kvůli boomu léků na hubnutí ze skupiny GLP-1, kam patří Ozempic nebo Wegovy. Studie citované výrobcem naznačují, že až 40 % hmotnosti shozené na těchto lécích může pocházet ze svalové hmoty, nikoliv z tuku. Pro dlouhodobé zdraví je přitom právě sval zásadní. ShapeScale cílí přesně sem. Místo aby člověka uklidnil padajícím číslem, ukáže mu, jestli zhubl správně, nebo o cenné svaly přichází. Firma uvádí, že její uživatelé si během hubnutí udrželi v průměru o 20 % více svalové hmoty, jde ovšem o interní data společnosti. Jak přesné to je a je to bezpečné? Zlatým standardem pro měření složení těla je rentgenová metoda DEXA, kterou najdete na klinikách. ShapeScale se k ní podle výrobce přesností hodně přibližuje. Firma se opírá o vlastní studie a mluví o shodě s DEXA na úrovni kolem 97 %, jednotlivé zdroje ovšem uvádějí různá čísla a o nezávislé ověření zatím nejde. Proti levným bioimpedančním vahám, které pouštějí tělem slabý proud, by každopádně měl být znatelně přesnější. Po bezpečnostní stránce je situace přívětivá. ShapeScale snímá tělo pomocí běžného světla a slabého infračerveného záření, podobného tomu z dálkového ovladače nebo herní konzole. Nepoužívá žádný elektrický proud ani rentgen, takže ho podle výrobce mohou bez obav používat i těhotné ženy nebo lidé s kardiostimulátorem či kovovými implantáty. O levnou záležitost nejde Domácí verze ShapeScale vyjde na 999 dolarů, v přepočtu zhruba 21 000 Kč, k tomu si připlatíte 9,99 dolaru měsíčně (kolem 210 Kč) za cloudovou službu. Existuje i dražší varianta pro fitness centra, kliniky a lékaře, ta stojí kolem 9 990 dolarů (přes 210 000 Kč) nebo se dá pronajmout od 199 dolarů měsíčně. Bez předplatného a bez stálého připojení k internetu se neobejdete, protože zařízení zpracovává všechno v cloudu a nemá žádné offline úložiště. Xiaomi do Evropy vyslalo další chytrou lednici. Je skvělá pro větší domácnosti a dá se ovládat mobilem Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Počítat musíte i s prostorem a pár nároky na okolí. Ke skenování potřebujete plochu zhruba 1,5 × 1,5 metru, dobře osvětlenou místnost bez přímého slunce a bez zrcadel v těsné blízkosti, jinak se mohou senzory snáz splést. A jeden praktický detail, na který upozorňují i recenzenti: pro přesný výsledek je potřeba skenovat se v upnutém oblečení, ideálně skoro bez něj. Volné tričko a tepláky výsledek pokřiví. Dva další problémy: dostupnost aplikace i váhy samotné Teď ta méně příjemná část. ShapeScale se oficiálně prodává jen v USA a Kanadě. Firma sice umí poslat zařízení i jinam, zákazník ale platí clo a dovozní poplatky a výrobce zároveň negarantuje kompatibilitu s evropskou elektrickou sítí ani soulad s místními předpisy. K tomu se přidává problém, který Androiďáky zabolí nejvíc: aplikace funguje primárně na iPhonech a iPadech, verze pro Android je teprve ve vývoji. Bez ní je přitom celé zařízení k ničemu. Dali byste za takovou váhu přes dvacet tisíc, nebo vám stačí obyčejné číslo na displeji? Zdroje: ShapeScale (1, 2, 3), Forbes, Fitt O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrá váha zdraví Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. 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