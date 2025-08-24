TOPlist

Robotický vysavač za dva tisíce? Tenhle je oblíbený a propojíte ho s mobilem

  • Při uvedení vysavač stál 4 999 Kč, nyní jej koupíte za pouhých 2 099 Kč
  • Současně vysává i mopuje, s baterií o kapacitě 2 600 mAh výdrží až 140 minut
  • Podporuje ovládání chytrým telefonem díky aplikaci Sencor Home

Adam Kurfürst
24.8.2025 16:00
Sencor SRV 6450BK spina

Pokud přemýšlíte o pořízení robotického vysavače, máme pro vás zajímavý tip. Sencor SRV 6450BK aktuálně koupíte za pouhých 2 099 Kč, což je výrazný pokles z původních 4 999 Kč. Podle srovnávače Heureka se navíc jedná o 4. nejoblíbenější robotický vysavač, což svědčí o spokojenosti zákazníků.

Co tento vysavač za dva tisíce umí?

Za tuto cenu dostanete překvapivě schopného pomocníka. Sencor SRV 6450BK nabízí sací výkon 3 000 Pa, který si poradí s prachem, drobky i zvířecími chlupy. Robot dokáže současně vysávat i mopovat, přičemž si můžete vybrat ze 4 úrovní sání a 3 intenzit mopování. Baterie s kapacitou 2 600 mAh podle výrobce zajistí výdrž až 140 minut, což vystačí na úklid bytu o rozloze zhruba 100 m².

Sencor SRV 6450BK v nabijeci stanici

Příjemným překvapením je výška pouhých 7,5 cm, díky které se robot dostane pod většinu nábytku včetně pohovek a postelí. Pro orientaci v prostoru využívá gyroskopickou navigaci Sencor Smart Gyro, která sice není tak sofistikovaná jako laserové mapování u dražších modelů, ale pro běžný úklid plně dostačuje.

Ovládání přes mobil jako bonus

Největším překvapením v této cenové kategorii je možnost ovládání přes mobilní aplikaci Sencor Home. Většina robotů do dvou tisíc totiž nabízí pouze základní dálkový ovladač. V aplikaci si můžete naplánovat úklid na konkrétní čas, sledovat stav baterie nebo nastavit intenzitu vysávání. Aplikace je v češtině a podle recenzí funguje spolehlivě.

Sencor SRV 6450BK ovladani aplikaci v telefonu

Pro koho je tento vysavač vhodný?

Buďme upřímní – Sencor SRV 6450BK není prémiový model s laserovým mapováním a automatickým vyprazdňováním. Je to ale poctivý robot, který za 2 099 Kč nabídne víc, než byste čekali. Ideální je pro:

  • Menší byty do 80 m² s jednodušším půdorysem
  • První seznámení s robotickými vysavači bez velkých investic
  • Majitele domácích mazlíčků, kterým stačí pravidelný základní úklid
  • Ty, kdo ocení ovládání přes mobil v této cenové kategorii

Pokud máte složitější dispozici bytu s mnoha překážkami nebo požadujete dokonalé mapování místností, doporučujeme připlatit si za modely s laserovou navigací. Pro běžný úklid standardního bytu ale Sencor SRV 6450BK za současnou cenu představuje rozumnou volbu.

