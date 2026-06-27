Trápí vás doma vedro? Sloupový ventilátor Sencor výrazně zlevnil, navíc umí Wi-Fi Hlavní stránka Zprávičky Sencor SFT 4207BK je sloupový ventilátor s Wi-Fi ovládáním přes aplikaci, třemi rychlostmi a tichými nočními režimy S kódem ALZADNY20 stojí 2 399 Kč místo 2 999 Kč (sleva 600 Kč) Hodí se do horkých dní — tiché režimy jedou jen 42 dB a ventilátor ovládáte i z mobilu nebo dálkově Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud je vám doma nesnesitelné horko, může být každý způsob ochlazení dobrý, zvlášť když nemáte klimatizaci a nechcete investovat do té mobilní. Nabízí se třeba koupě ventilátoru – sloupový Sencor SFT 4207BK teď s kódem ALZADNY20 stojí 2 399 Kč místo 2 999 Kč. Bonusem je, že podporuje Wi-Fi a disponuje tichými nočními režimy. CHCI VENTILÁTOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete tichý a úsporný ventilátor s chytrým ovládáním do obýváku nebo ložnice.⚠️ Zvažte, že ventilátor vzduch nezchladí, jen profoukne, a na plný výkon je slyšitelný (58 dB).💡 Za 2 399 Kč dostanete Wi-Fi, dálkové ovládání a noční režimy se 42 dB, ale nečekejte výkon klimatizace. Proč je tenhle ventilátor zajímavý Hlavní devíza je kombinace tichého chodu a chytrého ovládání za rozumnou cenu. Tenhle sloupový ventilátor Sencor patří do rodiny chytrých zařízení značky, takže ho ovládáte přes Wi-Fi v aplikaci SENCOR HOME — třeba spustíte ventilaci na dálku ještě než dorazíte domů. K tomu má elegantní úzké tělo, které zabere mnohem méně místa než klasický vrtulový ventilátor, a příkon jen 45 W, takže provoz skoro nepoznáte na účtu za elektřinu. Hned je ale potřeba říct jednu věc na rovinu: ventilátor vzduch neochlazuje. Nevytváří chlad jako klimatizace ani ochlazovač s vodou — jen rozproudí vzduch a urychlí odpar potu, díky čemuž máte pocit příjemnějšího chládku. V dusných tropických dnech pomůže subjektivně, ale teplotu v místnosti nesrazí. Pokud potřebujete reálně ochladit vzduch, je to jiná (a dražší) kategorie přístrojů. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Ventilátor nabízí tři rychlosti (nízká, střední, vysoká) a čtyři režimy: Normal pro běžný provoz, Natural pro imitaci přírodního vánku střídáním otáček a dva noční režimy Sleep a Child. Praktická je horizontální oscilace i možnost dvou úrovní vertikálního náklonu, takže si proud vzduchu přesně nasměrujete. Nechybí časovač v rozsahu 1 až 12 hodin, po kterém se sám vypne. Na přední straně je LED displej s ukazatelem teploty v místnosti, který lze podle potřeby vypnout. K hlučnosti: maximální hladina je 58 dB na plný výkon, takže na nejvyšší stupeň je ventilátor slyšitelný. Naopak noční režimy Sleep a Child jsou výrazně tišší a dosahují jen 42 dB, navíc se v nich displej po 30 sekundách vypne, aby v ložnici nesvítil. Na spaní tedy používejte tyto tiché režimy. KOUPIT ZA 2 399 KČ Praktická stránka: ovládání, design, přesun Líbí se mi, že máte tři způsoby ovládání: dotykový panel na horní straně, přiložený dálkový ovladač (baterie jsou v balení) a mobilní aplikaci SENCOR HOME přes Wi-Fi. Ikony na panelu i na ovladači jsou stejné, takže se v ovládání rychle zorientujete. Tělo má stabilní základnu a rukojeť pro snadné přenášení a s výškou 117 cm a hmotností 4,3 kg ho bez problémů přemístíte mezi pokoji. Černé provedení působí elegantně a zapadne do většiny interiérů. Drobné upřesnění k označení: ventilátor je sice prezentovaný jako „bezvrtulový“, ale jde o klasický sloupový (tower) ventilátor se skrytým rotorem ve sloupu, ne o prémiový bezlopatkový systém typu air-multiplier. Funkčně je to v pořádku, jen nečekejte vlastnosti výrazně dražších značek. Na co si dát pozor Nejdůležitější je správné očekávání: ventilátor je skvělý na cirkulaci vzduchu a pocitové osvěžení, ale v největších vedrech sám o sobě nestačí na to, aby vám bylo opravdu chladno — pomáhá hlavně tehdy, když fouká přímo na vás. Pokud potřebujete teplotu reálně snížit, sáhněte po ochlazovači vzduchu nebo klimatizaci, byť za vyšší cenu a spotřebu. Druhá věc je hlučnost na plný výkon. Pokud jste citliví na hluk, počítejte s tím, že nejvyšší stupeň (58 dB) je dobře slyšet, a na noc volte tiché režimy. A protože jde o chytré zařízení závislé na Wi-Fi, pro ovládání z aplikace potřebujete připojení k síti — bez něj funguje dál přes panel a dálkový ovladač, jen přijdete o vzdálené ovládání. OBJEDNAT VENTILÁTOR Kdy to smysl nedává Pokud čekáte, že přístroj sníží teplotu v místnosti, ventilátor vás zklame — na to si připlaťte za ochlazovač vzduchu nebo klimatizaci. Stejně tak pokud jste velmi citliví na hluk a chcete maximální výkon i v noci, bude vám plný stupeň vadit. A kdo nechce řešit chytré funkce ani aplikaci, ten za Wi-Fi zaplatí zbytečně a vystačí si s levnějším ventilátorem. Pro každého, kdo chce tichý, úsporný a chytře ovladatelný ventilátor do bytu, je ale cena 2 399 Kč velmi příjemná. Verdikt: pro koho se to vyplatí Sencor SFT 4207BK je šikovný chytrý sloupový ventilátor za rozumnou cenu, který se hodí do horkých dní jako úsporné a tiché osvěžení. Za 2 399 Kč s kódem ALZADNY20 dostanete Wi-Fi ovládání, dálkový ovladač, časovač i tiché noční režimy se 42 dB. Klíčové je počítat s tím, že ventilátor vzduch neochladí, jen profoukne, a na plný výkon je slyšitelný. Komu stačí cirkulace vzduchu a pocitové osvěžení s komfortem chytrého ovládání, ten udělá dobrý nákup. CHCI VYUŽÍT KÓD ALZADNY20 Vystačíte si v létě s dobrým ventilátorem, nebo investujete radši do klimatizace? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost Sleva Ventilátor Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024