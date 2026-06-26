Je vám doma horko? Ochlazovač vzduchu Sencor zlevnil skoro o tisícovku. Zaujme 3D oscilací a podporou Wi-Fi Hlavní stránka Zprávičky Sencor SFN 9025WH je sloupový ochlazovač vzduchu 3 v 1 (ventilátor, zvlhčovač, ochlazovač) s Wi-Fi a 3D oscilací S kódem ALZADNY20 stojí 3 599 Kč místo 4 499 Kč (sleva 900 Kč) Přichází v ideální čas — na víkend hlásí ČHMÚ teploty kolem 40 °C a výstrahu nejvyššího stupně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Načasování téhle slevy nemohlo vyjít líp. Ochlazovač vzduchu Sencor SFN 9025WH teď s kódem ALZADNY20 stojí 3 599 Kč místo 4 499 Kč, podle Českého hydrometeorologického ústavu se přitom na víkend chystá mimořádná vlna veder. Aktuální cenu a dostupnost si ověříte přímo v detailu produktu. CHCI OCHLAZOVAČ V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete cenově dostupné osvěžení do horkých dní a líbí se vám Wi-Fi ovládání i tichý noční režim.⚠️ Zvažte, že jde o ochlazovač vzduchu, ne klimatizaci — sníží teplotu jen o pár stupňů a zvyšuje vlhkost.💡 Za 3 599 Kč dostanete 3 v 1 přístroj se 6l nádržkou a chladicími vložkami, ale s reálnými limity odparového chlazení. Proč je ochlazovač zajímavý zrovna teď Důvod je jednoduchý a aktuální. Podle ČHMÚ čeká Česko extrémně horký víkend — v sobotu se teploty mají pohybovat zhruba mezi 33 a 38 °C, v neděli dokonce 35 až 40 °C, a na většině území platí výstraha nejvyššího stupně. Meteorologové dokonce poprvé v historii použili v předpovědi hodnotu 40 °C a ve hře je i absolutní teplotní rekord. V takových podmínkách hledá osvěžení každý, a tenhle ochlazovač Sencor je dostupná cesta, jak si trochu ulevit, aniž byste museli investovat do drahé klimatizace. Hned ale řekněme na rovinu, co od přístroje čekat. Sencor SFN 9025WH je ochlazovač vzduchu, ne klimatizace. Pracuje na principu odparu vody, takže ochladí proud foukaného vzduchu zhruba o 3 až 5 °C — skvěle poslouží, když ho máte namířený na sebe, ale nezchladí celou místnost tak, jako by to udělala kompresorová klimatizace. Při čtyřicítce venku to berte jako příjemné osvěžení, ne jako záchranu před tropy. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Jde o zařízení 3 v 1: funguje jako ventilátor, zvlhčovač i ochlazovač. Má příkon 60 W, což je proti klimatizaci zlomek spotřeby, průtok vzduchu 700 m³/h a tři rychlosti i tři režimy (Normal, Natural a noční Sleep, který postupně snižuje otáčky). Nádržka na vodu má objem 6 litrů a v balení jsou i dvě chladicí vložky, které vodu schladí a zefektivní chlazení. Výrobce uvádí vhodnost do místností o velikosti 18 až 46 m². Příjemné jsou i chytré funkce: Wi-Fi ovládání přes aplikaci Sencor HOME, dálkové ovládání, dotykový panel s LED displejem a 9hodinový časovač. Pro rovnoměrné rozptýlení vzduchu slouží 3D oscilace lamel a osvěžení proudu vzduchu má na starosti funkce Anion Purification. KOUPIT ZA 3 599 KČ Praktická stránka: ovládání, voda, hlučnost V praxi oceníte hlavně tři způsoby ovládání — přímo na těle, dálkovým ovladačem nebo z mobilu přes aplikaci Sencor HOME, kde podle výrobce přístroj rovnou nabídne nastavení. Praktická je možnost vypnout zvukovou signalizaci panelu, takže vás v noci nebude rušit pípání. K přesunu po bytě pomohou přiložená kolečka. Dvě věci k provozu: maximální hlučnost je 55 dB, takže na plný výkon je slyšitelný — na noc se hodí spíš tišší režim Sleep. A protože jde o odparové chlazení, 6litrová nádržka se při plném výkonu postupně vyčerpá a vodu (ideálně s chladicími vložkami) je potřeba dolévat. Počítejte i s tím, že přístroj zvyšuje vlhkost vzduchu, což v dusných tropických dnech nemusí každému vyhovovat. Na co si dát pozor Nejdůležitější je správné očekávání. Ochlazovač vzduchu funguje nejlépe, když fouká přímo na vás a v místnosti je možnost odvětrání — v uzavřené, neodvětrané místnosti se kvůli zvyšující se vlhkosti jeho účinek snižuje. Při extrémních 38 až 40 °C nečekejte zázraky: pomůže vám lokálně, ale teplotu celého bytu nesrazí. Pokud potřebujete reálně vychladit místnost o víc stupňů, je řešením mobilní nebo vestavná klimatizace, byť za výrazně vyšší cenu a spotřebu. Druhá věc je vlhkost a údržba vody. Aby přístroj neplesnivěl a fungoval správně, je dobré nádržku pravidelně čistit a nenechávat v ní vodu stát. A funkci Anion Purification berte jako bonus k osvěžení vzduchu, ne jako plnohodnotnou čističku s filtrem — na alergeny a prach to není náhrada za HEPA čističku. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud čekáte, že přístroj vychladí celý byt jako klimatizace, tahle technologie vás zklame — na to si připlaťte za mobilní klimatizaci. Stejně tak ve velmi vlhkém prostředí bude účinek odparového chlazení slabší. Pro koho ale sedí role cenově dostupného osvěžovače na pracovní stůl, k posteli nebo do obýváku, který navíc zvládá ventilaci i zvlhčování a ovládáte ho z mobilu, ten za 3 599 Kč dostane rozumný kompromis pro horké dny. Verdikt: pro koho se to vyplatí Sencor SFN 9025WH je šikovný ochlazovač 3 v 1 za rozumnou cenu, který přichází přesně ve chvíli, kdy ČHMÚ hlásí teploty kolem 40 °C. Za 3 599 Kč s kódem ALZADNY20 dostanete Wi-Fi ovládání, tichý noční režim, 6litrovou nádržku i chladicí vložky. Klíčové je ale počítat s tím, že jde o ochlazovač, ne klimatizaci — sníží teplotu jen o pár stupňů a zvyšuje vlhkost. Komu stačí lokální osvěžení za zlomek ceny a spotřeby klimatizace, ten udělá dobrý nákup. Kdo chce srazit teplotu celého bytu, měl by sáhnout jinam. CHCI VYUŽÍT KÓD ALZADNY20 Sázíte v horkých dnech na ochlazovač vzduchu, nebo radši investujete do klimatizace? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024