Chytrý kávovar Sencor v Česku zlevnil pod 8 tisíc! Dělá chutné nápoje, ale má jeden háček...

Sencor SES 8500BK je automatický kávovar s mlýnkem, 20bar čerpadlem a českým menu
Kompaktní šířka jen 18,8 cm, ovládání přes Wi-Fi a aplikaci Sencor Home
S kódem ALZADNY20 stojí 7 822 Kč místo původních 11 999 Kč

Publikováno: 9.2.2026 16:00

Sencor SES 8500BK nabízí mlýnek, napěňovač mléka a české menu na dotykovém displeji. A vejde se i do malé kuchyně – šířka činí pouhých 18,8 cm.

Espresso, cappuccino, latte jedním dotykem

Čerpadlo s tlakem 20 barů a systém ohřevu Thermoblock zajišťují přípravu kávy za 40 sekund od zapnutí. Nerezový mlýnek nabízí 15 stupňů hrubosti mletí, zásobník pojme 200 g zrn. Nádrž na vodu má objem 1,5 litru, nádoba na mléko 750 ml.

K dispozici jsou programy pro espresso, double espresso, lungo, americano, cappuccino, latte macchiato, flat white i samotnou mléčnou pěnu. Funkce My Coffee umožňuje uložit vlastní recepturu. TFT displej s českým a slovenským jazykem usnadňuje orientaci. Automatické čištění mléčného systému a program na odvápnění šetří čas.

Jeden zákazník chválí: „Hlavně o dost lepší čištění vnitřní jednotky než u předchozího kávovaru, který stál 2× tolik."

Chytré funkce s velkým ALE

Kávovar podporuje Wi-Fi a aplikaci Sencor Home (kompatibilní s platformou Tuya). Zní to skvěle – připravíte si kávu z gauče, nastavíte automatizace, naplánujete přípravu na ráno. Jenže realita je jiná.

Jeden z recenzentů to popsal detailně: „Kávovar po půl hodině nečinnosti přejde do úsporného režimu a probudit ho jde pouze fyzickým klepnutím na displej. V úsporném režimu se odpojí od Wi-Fi."

To znamená žádné vzdálené zapnutí, žádné automatizace, žádná káva připravená na naplánovaný čas. Podpora Sencoru prý potvrdila, že omezení vyplývá z EU směrnice a nelze ho obejít.

Pokud jsou pro vás chytré funkce klíčové, tohle není kávovar pro vás. Pokud je berete jako bonus, ne jako hlavní důvod koupě, pak to nevadí.

Co říká 6 zákazníků

Hodnocení 4,8 z 5, přes 200 prodaných kusů, 100% doporučuje. Chválí se kompaktní rozměry, snadné ovládání, přehledné české menu a dobrá chuť nápojů.

„V kanceláři máme necelý měsíc a zatím panuje naprostá spokojenost."

Kritika míří na hlučnost (bez srovnání s konkurencí) a častou údržbu – čištění spařovací jednotky a tácku na sedlinu každých 8 káv, ostatní části týdně. Reklamovanost 2,55 % je pro automatické kávovary standardní.

Původní cena byla 11 999 Kč, pak klesla na 9 999 Kč a teď s kódem ALZADNY20 stojí 7 822 Kč. Za automatický kávovar s mlýnkem, napěňovačem mléka a českým menu je to výborná cena. Jen nepočítejte s tím, že vám ráno připraví kávu na dálku.

Máte doma automatický kávovar, nebo preferujete pákové espresso?