Sencor kávovar v akci! Připraví espresso, cappucino a můžete jej ovládat mobilem

Automatický kávovar SENCOR SES 8500BK je nyní na Alze za 9 599 Kč (místo původních 11 999 Kč) S Alza Benefit kartou lze kávovar pořídit dokonce jen za 8 294 Kč Má tlak 20 bar, mlýnek na 200 g kávy a intuitivní dotykové ovládání Publikováno: 2.9.2025 08:00 Rádi si vychutnáváte kvalitní kávu v pohodlí domova, ale nechcete utrácet desítky tisíc za prémiový kávovar? Máme pro vás skvělou nabídku – automatický kávovar SENCOR SES 8500BK je nyní na Alza.cz dostupný za 9 599 Kč místo původních 11 999 Kč. A pokud vlastníte Alza Benefit kartu, můžete jej získat dokonce za pouhých 8 294 Kč (slevy se mohou lišit podle individuálních podmínek Benefit karty). Co nabízí za tuto příznivou cenu? SENCOR SES 8500BK vyniká především svým vysokým tlakem 20 barů, což je hodnota, kterou se chlubí i mnohem dražší kávovary. Díky tomu připraví dokonalé espresso s hustou, oříškově zbarvenou krémou, která je základem kvalitního kávového zážitku. Vestavěný mlýnek s kapacitou 200 g kávy zajistí, že každý šálek bude připraven z čerstvě namleté kávy, což je klíčový předpoklad pro plnou chuť a aroma. Kávovar disponuje nádrží na vodu o objemu 1,5 litru, která je dostatečně velká i pro přípravu kávy pro více osob, aniž byste museli vodu často doplňovat. Intuitivní ovládání pro snadnou přípravu SENCOR SES 8500BK nabízí jednoduché a intuitivní ovládání pomocí přehledného dotykového displeje. Díky tomu si snadno vyberete z několika přednastavených kávových nápojů, které kávovar připraví jedním stisknutím tlačítka. Můžete také využít možnost uložit si vlastní uživatelské profily. Podle svých preferencí si můžete nastavit intenzitu kávy, velikost nápoje i poměr kávy a mléka u mléčných variant. Kávovar si vaše nastavení pamatuje, takže pokaždé dostanete kávu přesně podle vašich představ. Příprava oblíbeného nápoje je tak otázkou několika vteřin. Od espressa po cappuccino SENCOR SES 8500BK není jen kávovar na espresso – díky integrovanému mléčnému systému snadno připravíte i mléčné speciality jako cappuccino, latte macchiato nebo flat white. Mléčný systém disponuje automatickým čištěním, což výrazně usnadňuje údržbu a zajišťuje hygienu při každé přípravě. Inteligentní ovládání přes mobilní aplikaci SENCOR SES 8500BK patří mezi moderní kávovary díky možnosti ovládání přes mobilní aplikaci Sencor Home, která je dostupná pro Android i iOS. Díky Wi-Fi připojení můžete svůj kávovar ovládat doslova odkudkoliv – ať už jste v ložnici, na cestě domů z práce nebo dokonce na dovolené. Aplikace Sencor Home nabízí řadu praktických funkcí: Vzdálené ovládání: Zapněte kávovar a připravte si kávu ještě předtím, než vstanete z postele Přizpůsobení nápojů: Nastavte si sílu a množství kávy podle svých preferencí a uložte si vlastní profily pro různé druhy nápojů Plánování přípravy: Nastavte si konkrétní čas, kdy chcete mít kávu připravenou – ideální pro ranní rutinu Kompletní kontrola: Sledujte stav kávovaru, dostávejte upozornění na potřebnou údržbu a mějte přehled o spotřebě Kávovar nabízí také funkci horké vody, kterou oceníte při přípravě čaje, instantních polévek nebo jiných nápojů. Součástí je i praktická odkládací plocha na šálky, díky které budete mít své oblíbené hrnky vždy po ruce a navíc předehřáté, což je důležité pro správnou přípravu zejména espressa. Snadná údržba pro dlouhou životnost Pravidelná údržba je klíčem k dlouhé životnosti a konzistentní kvalitě kávy u každého kávovaru. SENCOR SES 8500BK nabízí několik funkcí, které údržbu výrazně usnadňují: Automatické čištění mléčných okruhů – po každé přípravě mléčného nápoje kávovar automaticky pročistí mléčný systém, což zabraňuje usazování zbytků mléka a tvorbě bakterií Pěchovací páka/stanice – zajišťuje optimální upěchování kávy pro dokonalou extrakci Automatické vypnutí – šetří energii a zvyšuje bezpečnost Odnímatelné části – snadné čištění díky odnímatelným komponentům Kávovar vás navíc sám upozorní, když je třeba provést odvápnění nebo jiný údržbový úkon, což zajistí dlouhodobě spolehlivý provoz a kvalitní kávu. Bezkonkurenční poměr cena/výkon S cenou 9 599 Kč na Alza.cz (nebo dokonce jen 8 294 Kč s Alza Benefit kartou) představuje SENCOR SES 8500BK aktuálně nejlepší poměr cena/výkon na českém trhu v kategorii automatických kávovarů. Pokud hledáte kvalitní automatický kávovar s mlýnkem, který zvládne připravit širokou škálu kávových specialit, SENCOR SES 8500BK je jednoznačně nejlepší volbou. Kombinace vysokého tlaku 20 barů, intuitivního ovládání, mléčného systému a současné akční ceny z něj dělá nabídku, která na trhu nemá konkurenci. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 