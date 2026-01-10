Sluchátka Sencor SEP 730BT zlevnila pod pětistovku. Zlákají aktivním potlačením hluku Hlavní stránka Zprávičky Sluchátka přes hlavu Sencor SEP 730BT se v Česku prodávají již od 497 Kč Nabízejí aktivní potlačení hluku ANC, Bluetooth 5.3 a dotykové ovládání Výdrž baterie činí až 32 hodin a nabíjení probíhá přes USB-C Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Hledáte cenově dostupná sluchátka přes hlavu s aktivním potlačením hluku? Český výrobce Sencor nabízí model SEP 730BT, který aktuálně seženete za necelých 500 Kč. Za tuto částku dostanete překvapivě slušnou výbavu včetně aktivního potlačení hluku, které v této cenové hladině rozhodně není samozřejmostí. Co za pětistovku dostanete? Sencor SEP 730BT disponují 40mm měniči s frekvenčním rozsahem 20–20 000 Hz a citlivostí 105 dB. O bezdrátové spojení se stará Bluetooth 5.3 s dosahem až 20 metrů, přičemž sluchátka podporují kodeky SBC a AAC. Impedance činí 32 ohmů. Hlavním lákadlem je bezesporu aktivní potlačení okolního hluku (ANC), které u sluchátek za pětistovku opravdu nečekáte. Ovládání probíhá kombinací dotykové plochy a fyzického tlačítka, což umožňuje pohodlné přepínání skladeb, regulaci hlasitosti nebo přijímání hovorů. Nechybí ani integrovaný mikrofon a podpora hlasových asistentů. CHCI SLUCHÁTKA SENCOR V AKCI Baterie s kapacitou 500 mAh by měla vydržet až 32 hodin přehrávání. Nabíjení přes USB-C trvá přibližně 3 hodiny. Sluchátka váží 210 gramů a disponují certifikací IPX4 proti stříkající vodě. V balení najdete také odnímatelný kabel o délce 1,2 metru pro případné drátové připojení. Pro koho jsou vhodná Sencor SEP 730BT cílí především na méně náročné uživatele, kteří chtějí vyzkoušet sluchátka s potlačením hluku bez velkých investic. Hodí se pro poslech hudby při cestování, práci v hlučnějším prostředí nebo videohovory. Od sluchátek za pětistovku samozřejmě nelze očekávat kvalitu prémiových modelů od Sony nebo Bose, ale jako vstup do světa ANC poslouží dobře. Recenze od uživatelů jsou převážně pozitivní – chválí pohodlné nošení, slušný zvuk a účinnost ANC. KOUPIT SENCOR SEP 730BT Zaujala vás sluchátka s ANC za pětistovku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Sencor Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024