Připravte se na zimu: Tepelný konvektor Sencor SCF 4741BK teď citelně zlevnil, propojíte ho s mobilem

  • Tepelný konvektor Sencor SCF 4741BK je nyní k dispozici za výhodnou cenu 2 977 Kč
  • Zařízení podporuje připojení přes Wi-Fi a ovládání pomocí mobilní aplikace Sencor HOME
  • Konvektor nabízí dva stupně výkonu (1 200 W a 2 400 W) a nastavitelný rozsah teploty 5–45 °C

Adam Kurfürst
6.10.2025 10:00
Sencor SCF 4741BK v obyvacim pokoji u dveri

Hledáte chytré řešení pro vytápění domácnosti, které nebude stát mnoho? Tepelný konvektor Sencor SCF 4741BK, který nabízí propojení s mobilním telefonem, se aktuálně dá pořídit za výrazně sníženou cenu 2 977 Kč. Původně přitom vycházel na necelé 4 tisíce korun. Pojďme se podívat, co tento chytrý pomocník nabízí a proč by vás mohl zaujmout.

Propojení s mobilem pro pohodlné ovládání odkudkoliv

Hlavním lákadlem Sencor SCF 4741BK je bezpochyby možnost jeho propojení s chytrým telefonem. Konvektor se připojuje k domácí Wi-Fi síti a následně ho lze plně ovládat přes aplikaci Sencor HOME. Ta umožňuje nejen základní zapnutí a vypnutí, ale také sledování aktuální teploty v místnosti, nastavení požadované teploty nebo aktivaci časovače. Aplikace nabízí i pokročilé týdenní plánování v režimu 7/24, takže můžete dopředu nastavit, kdy a jak má konvektor topit. Ovládání na dálku je praktické – můžete si například zapnout topení cestou z práce a přijít do již vyhřáté místnosti.

Sencor SCF 4741BK ovladani mobilem
Výkonné vytápění s možností nastavení

Sencor SCF 4741BK nabízí dva stupně výkonu, 1 200 W a 2 400 W, což poskytuje dostatečnou flexibilitu pro různě velké prostory. Nastavitelný teplotní rozsah od 5 do 45 °C umožňuje přesnou regulaci podle vašich preferencí. Konvektor je vybaven hliníkovým topným článkem ve tvaru X, který zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla a rychlé zahřátí místnosti. Na přední straně najdete velký LED digitální displej s dotykovým ovládáním, který zobrazuje aktuální teplotu v místnosti. Zařízení také nabízí funkci ECO pro úsporný a tichý noční režim, včetně možnosti vypnutí podsvícení displeje, aby nerušilo při spánku.

Sencor SCF 4741BK u postele

Praktické a bezpečné řešení pro každou domácnost

Konvektor Sencor SCF 4741BK lze používat jako volně stojící na hliníkových nožkách, které jsou součástí balení, nebo ho můžete připevnit na zeď pomocí přiložené montážní sady. Díky stupni ochrany IP24 je vhodný i do koupelen, protože je odolný vůči prachu a vlhkosti. Bezpečnost zajišťuje několik prvků – dětský zámek, pojistka proti přehřátí a pojistka při převrácení, která zařízení automaticky vypne. Konvektor také disponuje funkcí automatického vypnutí při detekci otevřeného okna, čímž zabraňuje plýtvání energií. S rozměry 86,5 x 10,5 x 47,5 cm a hmotností 10,5 kg není příliš rozměrný a díky elegantnímu skleněnému přednímu panelu v černém provedení dobře zapadne do moderních interiérů.

Sencor SCF 4741BK představuje cenově dostupné řešení pro chytré vytápění domácnosti. Za aktuální cenu 2 977 Kč získáte konvektor s Wi-Fi připojením, mobilní aplikací, dostatečným výkonem a řadou praktických funkcí. Je ideální volbou pro ty, kteří hledají jednoduché řešení pro přídavné vytápění s možností vzdáleného ovládání.

