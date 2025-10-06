Připravte se na zimu: Tepelný konvektor Sencor SCF 4741BK teď citelně zlevnil, propojíte ho s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Tepelný konvektor Sencor SCF 4741BK je nyní k dispozici za výhodnou cenu 2 977 Kč Zařízení podporuje připojení přes Wi-Fi a ovládání pomocí mobilní aplikace Sencor HOME Konvektor nabízí dva stupně výkonu (1 200 W a 2 400 W) a nastavitelný rozsah teploty 5–45 °C Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Hledáte chytré řešení pro vytápění domácnosti, které nebude stát mnoho? Tepelný konvektor Sencor SCF 4741BK, který nabízí propojení s mobilním telefonem, se aktuálně dá pořídit za výrazně sníženou cenu 2 977 Kč. Původně přitom vycházel na necelé 4 tisíce korun. Pojďme se podívat, co tento chytrý pomocník nabízí a proč by vás mohl zaujmout. Propojení s mobilem pro pohodlné ovládání odkudkoliv Hlavním lákadlem Sencor SCF 4741BK je bezpochyby možnost jeho propojení s chytrým telefonem. Konvektor se připojuje k domácí Wi-Fi síti a následně ho lze plně ovládat přes aplikaci Sencor HOME. Ta umožňuje nejen základní zapnutí a vypnutí, ale také sledování aktuální teploty v místnosti, nastavení požadované teploty nebo aktivaci časovače. Aplikace nabízí i pokročilé týdenní plánování v režimu 7/24, takže můžete dopředu nastavit, kdy a jak má konvektor topit. Ovládání na dálku je praktické – můžete si například zapnout topení cestou z práce a přijít do již vyhřáté místnosti. KOUPIT KONVEKTOR SENCOR Výkonné vytápění s možností nastavení Sencor SCF 4741BK nabízí dva stupně výkonu, 1 200 W a 2 400 W, což poskytuje dostatečnou flexibilitu pro různě velké prostory. Nastavitelný teplotní rozsah od 5 do 45 °C umožňuje přesnou regulaci podle vašich preferencí. Konvektor je vybaven hliníkovým topným článkem ve tvaru X, který zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla a rychlé zahřátí místnosti. Na přední straně najdete velký LED digitální displej s dotykovým ovládáním, který zobrazuje aktuální teplotu v místnosti. Zařízení také nabízí funkci ECO pro úsporný a tichý noční režim, včetně možnosti vypnutí podsvícení displeje, aby nerušilo při spánku. Praktické a bezpečné řešení pro každou domácnost Konvektor Sencor SCF 4741BK lze používat jako volně stojící na hliníkových nožkách, které jsou součástí balení, nebo ho můžete připevnit na zeď pomocí přiložené montážní sady. Díky stupni ochrany IP24 je vhodný i do koupelen, protože je odolný vůči prachu a vlhkosti. Bezpečnost zajišťuje několik prvků – dětský zámek, pojistka proti přehřátí a pojistka při převrácení, která zařízení automaticky vypne. Konvektor také disponuje funkcí automatického vypnutí při detekci otevřeného okna, čímž zabraňuje plýtvání energií. S rozměry 86,5 x 10,5 x 47,5 cm a hmotností 10,5 kg není příliš rozměrný a díky elegantnímu skleněnému přednímu panelu v černém provedení dobře zapadne do moderních interiérů. UŠETŘÍM NA KONVEKTORU Sencor SCF 4741BK představuje cenově dostupné řešení pro chytré vytápění domácnosti. Za aktuální cenu 2 977 Kč získáte konvektor s Wi-Fi připojením, mobilní aplikací, dostatečným výkonem a řadou praktických funkcí. Je ideální volbou pro ty, kteří hledají jednoduché řešení pro přídavné vytápění s možností vzdáleného ovládání. Pořídili byste si chytrý konvektor s možností ovládání přes mobil? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost Sencor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024