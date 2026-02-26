TOPlist

Segway do Česka přináší hromadu robotických sekaček. Ty levnější si koupíte už nyní

  • Segway Navimow uvedlo na český trh nové robotické sekačky řad i2 AWD a i2 LiDAR s cenami od 22 990 Kč
  • Sekačky nevyžadují instalaci obvodových drátů a nabízejí pohon všech kol pro svahy až 45 %
  • Na konci března dorazí také modely řad H2 Series, i2 LiDAR Pro a vlajková X4 Series pro velké zahrady

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.2.2026 20:54
Ikona komentáře 0
SEGWAY Navimow i2 awd series cesko

S blížící se zahradnickou sezónou přichází Segway Navimow na český trh s kompletně novou generací robotických sekaček. Značka, která se v posledních letech etablovala jako jeden z lídrů v segmentu bezdrátových zahradních robotů, nyní nabízí několik modelů k okamžitému zakoupení a další budou následovat. Pojďme se podívat, co jednotlivé řady nabízejí a pro koho dávají smysl.

Řada i2 AWD: Pohon všech kol za rozumnou cenu

Modely Navimow i206E AWD a i208E AWD představují cenově nejdostupnější vstup do světa bezdrátových robotických sekaček s pohonem všech kol. Segway u nich vsadilo na tříkolový systém AWD, kdy se třetí pohon aktivuje pouze pokud to terén skutečně vyžaduje. Výrobce uvádí, že toto řešení šetří až 30 % energie oproti modelům s trvale aktivním pohonem všech kol.

SEGWAY Navimow i206E render
SEGWAY Navimow i206E

Navigaci zajišťuje systém EFLS 2.0 kombinující síťové RTK polohování s kamerovým viděním. Sekačky si tak poradí i v místech se slabším GPS signálem, například pod korunami stromů. Obě varianty zvládají svahy se sklonem až 45 % (24°) a disponují AI detekcí překážek, která rozpozná objekty od velikosti 1 cm.

Model i206E AWD je určen pro plochy do 600 m² a na jedno nabití vydrží pracovat 60 minut. Větší i208E AWD pokryje až 800 m² díky dvojnásobné kapacitě baterie (5,1 Ah oproti 2,55 Ah), což mu zajišťuje 120 minut provozu. Oba modely nabízejí šířku záběru 18 cm, pět žacích nožů a nastavení výšky sečení v rozmezí 20–60 mm.

Řada i2 LiDAR: Laserová navigace bez závislosti na satelitu

Pro majitele členitějších zahrad se stromovou výsadbou nebo úzkými průchody jsou určeny modely s LiDAR navigací. Řada i2 LiDAR zahrnuje tři varianty – i210E, i215E a i220E – které se liší především kapacitou baterie a doporučenou plochou.

Laserový skener snímá okolí rychlostí téměř 200 000 bodů za sekundu s dosahem až 70 metrů. Hlavní výhodou oproti RTK navigaci je nezávislost na satelitním signálu, takže sekačka spolehlivě pracuje i v úzkých průchodech o šířce pouhých 70 cm nebo v naprosté tmě. Systém dokáže rozpoznat více než 20 druhů zvířat a automaticky udržuje bezpečný odstup.

Oproti řadě AWD nabízejí LiDAR modely širší záběr 22 cm, šest žacích nožů a větší rozsah výšky sečení (20–70 mm). Model i210E pokryje plochy do 1 000 m², i215E zvládne až 1 500 m² a připravovaný i220E obslouží zahrady do 2 000 m².

Společné vlastnosti všech modelů

Všechny nové sekačky Navimow sdílejí několik klíčových vlastností. Instalace probíhá zcela bez obvodových drátů – stačí sekačku položit na trávník a spustit automatické mapování v aplikaci. Prostřednictvím funkce GeoSketch lze definovat až 120 virtuálních zón nebo zakázaných oblastí.

segway navimow i2 AWD mapovani

Modely podporují hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Home a disponují čtyřúrovňovým zabezpečením zahrnujícím GPS sledování, geofencing alarm, senzor zvednutí a podporu sítě Apple Find My. Součástí je také integrovaný 4G modul s minimálně ročním předplatným. Všechny sekačky splňují krytí IP66 a automaticky reagují na nepříznivé počasí.

Co přijde na konci března

Kromě modelů řady i2 se Segway chystá do Česka přinést i další rodiny sekaček. H2 Series bude využívat systém EFLS LiDAR+, který kombinuje LiDAR, síťové RTK a kamerové vidění s možností přepínání mezi režimy za pouhých 20 milisekund. Tyto modely mají rozpoznat překážky od velikosti 1 cm a identifikovat více než 300 typů objektů. Řada bude zahrnovat čtyři varianty pro plochy od 600 do 3 000 m² a vhodné budou především pro úpravu členitých trávníků.

Řada i2 LiDAR Pro pak přinese vyšší výkon a schopnost zdolávat svahy až 55 % (29°). Model i210 LiDAR Pro vyjde na 39 990 Kč, větší i220 LiDAR Pro pak na 49 990 Kč.

Pro majitele velkých pozemků bude určena vlajková X4 Series. Ta nabídne pohon AWD schopný zdolat svahy až 84 % (40°), což je hodnota, která podle značky na trhu robotických sekaček nemá obdoby. Systém MowMentum s dvěma sečnými kotouči, 12 noži a dvojicí 180W motorů zajistí šířku sečení 43 cm. Plochu 2 000 m² by měl model X420 posekat za 8 hodin. Ceny začínají na 60 990 Kč za variantu pro 2 000 m² a stoupají až k 77 990 Kč za model X450 určený pro 5 000 m².

Ceny a dostupnost

Aktuálně dostupné modely lze pořídit za následující ceny:

ModelDoporučená plochaNavigaceCena
Navimow i206E AWD600 m²RTK + Vision22 990 Kč
Navimow i208E AWD800 m²RTK + Vision27 990 Kč
Navimow i210E LiDAR1 000 m²LiDAR + Vision29 990 Kč
Navimow i215E LiDAR1 500 m²LiDAR + Vision34 990 Kč
Navimow i220E LiDAR2 000 m²LiDAR + Vision39 990 Kč (březen)

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.

