Robotická sekačka Segway zlevnila o pět tisíc! Má LiDAR senzor, nepotřebuje obvodový drát a v balení dostanete garáž zdarma Hlavní stránka Zprávičky SEGWAY Navimow i210E Lidar je robotická sekačka pro plochy do 1 000 m² bez nutnosti pokládat obvodový drát Cena padá z 29 990 Kč s kódem ALZADNY15 na 24 990 Kč a v balíčku navíc garáž pro sekačku v hodnotě 4 899 Kč zdarma Navigace kombinuje Lidar (skenuje 200 000 bodů za sekundu) a Vision systém — funguje i v hustě zarostlé zahradě bez satelitního signálu Jakub Kárník Publikováno: 7.5.2026 12:00 Robotické sekačky jsou v Česku dlouho oblíbené, ale tradičně mají jeden velký problém — nutnost položit obvodový drát po celém perimetru zahrady. To je technicky náročné, drahé a u členitých zahrad často přímo noční můra. SEGWAY Navimow i210E Lidar v ceně 24 990 Kč po zadání kódu ALZADNY15 tento problém eliminuje úplně — vyložíte sekačku z krabice, namapujete zahradu pomocí mobilní aplikace a jedete. Konec éry obvodových drátů Pro koho a za jakých podmínek Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte zahradu od 200 do 1 000 m² s členitým terénem nebo pod stromy, kde GPS signál nestíhá. Lidar + Vision navigace pracuje i v naprosté tmě a v úzkých průchodech od 70 cm. Recenze ověřených zákazníků na Alze (4,6/5 z 5 hodnocení) chválí jednoduché ruční mapování a tichý provoz.⚠️ Zvažte, že podle reálných recenzí má mobilní aplikace stále nedoladěné chování — uživatel popisuje, že při každé úpravě mapy se smaže progress sečení v editované zóně, ukládání map někdy tiše selže a načítání trvá. Šasi je z plastu (ne hliníku jako u prémiové konkurence). Sekačka pro provoz vyžaduje datové připojení přes integrovanou SIM (rok zdarma).💡 Za 24 990 Kč dostanete sekačku pro plochy do 1 000 m², šířku záběru 22 cm, 6 ostrých nožů, výšku sečení od 20 do 70 mm s elektronickým nastavením, akumulátor 5,1 Ah s nabitím za 110 minut, schopnost zvládat svahy do 45 % (24°), krytí IP66, dešťový senzor, GPS sledování s podporou Apple Najít, ochranu PINem a hmotnost 14,7 kg. Konec éry obvodových drátů Klasické robotické sekačky od Husqvarna, Gardena nebo Bosch potřebují kolem celé zahrady položený obvodový drát, který sekačce říká, kde končí trávník a začíná záhon nebo cesta. U malé zahrady to není takový problém, u zahrady s mnoha ostrůvky, záhonky a překážkami jde o stovky metrů kabelu — a každoroční problém s tím, když ho přervou krtci nebo zaryjí do něj psi. SEGWAY tento problém řeší kombinací EFLS Lidaru a Vision systému. Lidar skenuje okolí rychlostí 200 000 bodů za sekundu a vytváří 3D mapu zahrady, vizuální systém kontroluje překážky a živé objekty. Sekačka se v aplikaci namapuje tak, že ji prvních pár jízd ručně provedete kolem hranic zahrady (jako autíčko na dálkové ovládání) a definujete no-go zóny. Jeden z uživatelů na Alze popisuje, že 490m² členitou zahradu měl zmapovanou za hodinu včetně ostrůvků uprostřed trávníku. Pro koho a za jakých podmínek Hlavní cílovou skupinou jsou majitelé středně velkých zahrad (200–1 000 m²), kteří se chtějí zbavit pravidelného sečení. Za zhruba 25 tisíc dostanete stroj, který se postará o trávník zcela automaticky — plánuje sečení podle počasí, hlídá dobu nabíjení, vyhýbá se překážkám i zvířatům (rozpozná přes 20 druhů a drží od nich jeden metr odstup). Pro velké zahrady přes 1 000 m² je k dispozici sourozenec i310E pro plochy do 2 500 m².