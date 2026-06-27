Robotická sekačka Segway Navimow i215E LiDAR teď s AlzaPlus+ hodně zlevnila. Dostanete k ní garáž zdarma Hlavní stránka Zprávičky Segway Navimow i215E je robotická sekačka s navigací LiDAR + Vision pro plochy do 1500 m², která nepotřebuje obvodové dráty S členstvím AlzaPlus+ vyjde na 29 990 Kč místo 35 282 Kč (úspora 5 292 Kč) K sekačce navíc dostanete garáž jako dárek v hodnotě 4 899 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Robotická sekačka, která zmapuje zahradu sama a nepotřebuje k tomu zakopané dráty, šetří spoustu času i starostí. Segway Navimow i215E teď s členstvím AlzaPlus+ pořídíte za 29 990 Kč, což je o 15 % méně, než kolik stojí běžně. Jako dárek navíc obdržíte speciální garáž v hodnotě 4 899 Kč. CHCI SEKAČKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete bezúdržbové sečení zahrady do 1500 m² bez pokládání drátů a oceníte přesnou navigaci LiDAR.⚠️ Zvažte, že sekačka trávu mulčuje (nesbírá) a plná cena bez členství AlzaPlus+ je o 5 292 Kč vyšší.💡 Za 29 990 Kč s AlzaPlus+ dostanete prémiovou navigaci, bezpečnostní funkce i garáž jako dárek. Proč je tahle sekačka zajímavá Hlavní devíza je navigace bez obvodových drátů. Starší robotické sekačky vyžadovaly pracné zakopávání vodicího drátu po obvodu zahrady — Segway Navimow i215E místo toho používá kombinaci LiDARu a kamerového systému Vision, takže si zahradu zmapuje sama. Stačí ji rozbalit, připojit a stisknout start. Za 29 990 Kč s AlzaPlus+ tak dostanete techniku, která ještě nedávno patřila výhradně do nejdražší kategorie. Druhý důvod k pozornosti je nezávislost na satelitním signálu. Zatímco sekačky spoléhající jen na GPS mívají problém pod stromy nebo u zdí, tady laserové skenování funguje i v úzkých průjezdech, husté výsadbě nebo ve tmě. Pro členité a zastíněné zahrady je to zásadní rozdíl. LiDAR a Vision: jak navigace funguje Sekačka skenuje okolí rychlostí téměř 200 000 bodů za sekundu a vytváří husté 3D mračno bodů s detekčním dosahem až 70 metrů. Díky tomu rozpozná i drobné překážky, jako jsou nohy zahradního nábytku nebo hračky, a 3D skenování zachytí i zavěšené předměty (trampolína, auto), pod které vjede jen tehdy, je-li dost místa. Příjemná je funkce inteligentního vyhýbání s reakcí kolem 0,1 sekundy a systém, který identifikuje přes 20 druhů zvířat a udržuje od nich odstup. KOUPIT S ALZAPLUS+ ZA 29 990 KČ V aplikaci se zahrada promění v interaktivní mapu (funkce GeoSketch), kde prstem upravujete hranice sečení a nastavujete plány i výšku až pro 20 různých oblastí. Sekačka zvládá i svahy se sklonem až 45 % (24°) díky elektronické stabilizaci. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Model i215E je určený pro trávníky do 1500 m² (výkonnější verze i220E zvládne 2000 m²). Žací systém má šest nožů a záběr 22 cm, výšku sečení nastavíte od 20 do 70 mm. Baterie 21,6 V / 7,65 Ah se plně nabije zhruba za 130 minut. Konstrukce má odolnost IP66 a dešťový senzor, takže jí nevadí voda. Hmotnost je 14,7 kg. Jednu věc je dobré vědět hned: sekačka trávu mulčuje, nemá sběrný koš. Posekané drobné úlomky padají zpět do trávníku, kde slouží jako přírodní hnojivo. Pokud jste zvyklí na klasické sečení se sběrem, je tohle jiný princip — funguje nejlépe při pravidelném častém sečení nakrátko. Bezpečnost a chytré funkce U přístroje za desítky tisíc je důležité zabezpečení, a tady je bohaté: GPS sledování v reálném čase, geofencing s alarmem při opuštění zóny, senzor proti zvednutí, ochrana PINem i zvukový alarm. Navíc je podporovaná i síť Apple Najít (Find My), takže ztracenou nebo odcizenou sekačku snáz dohledáte. Ovládat ji můžete z aplikace přes Bluetooth, Wi-Fi i GSM a podporuje hlasové asistenty Amazon Alexa a Google Home. Pro pobavení umí nástrojem KRESBA „vystříhat“ do trávníku až 29 vzorů či písmen. Co je AlzaPlus+ a jak funguje ta sleva Cena 29 990 Kč je členská cena programu AlzaPlus+, takže si zaslouží vysvětlení. AlzaPlus+ je placené členství, které stojí 299 Kč ročně (tj. 25 Kč měsíčně) nebo 59 Kč měsíčně. Hlavní výhodou je doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst bez nutnosti minimální hodnoty objednávky, plus exkluzivní členské slevy na vybrané zboží — a přesně do téhle kategorie spadá i tahle sekačka. Členství lze kdykoliv zdarma zrušit. V čem je to u tohohle nákupu zajímavé: členská sleva 15 % tady ušetří 5 292 Kč (rozdíl mezi 35 282 a 29 990 Kč), zatímco roční členství stojí jen 299 Kč. Jinými slovy, úspora na jediné sekačce mnohonásobně převýší cenu členství na celý rok — a doručení zdarma a další slevy pak využijete u dalších nákupů. Standardní cena bez členství přitom podle cenové historie není nijak zvlášť zlevněná, takže reálnou hodnotu tu dělá právě AlzaPlus+. OBJEDNAT SEKAČKU Na co si dát pozor Kromě už zmíněného mulčování bez sběru je dobré počítat s několika věcmi. Sekačka je silně závislá na aplikaci a připojení — pro nastavení, mapování i bezpečnostní funkce potřebujete telefon a stabilní spojení (Bluetooth, Wi-Fi nebo GSM). U přístroje s baterií také platí, že akumulátor je díl, který časem ztrácí kapacitu, takže si před nákupem ověřte záruční podmínky právě na baterii, ne jen na celý stroj. Dál: garáž je sice uváděná jako dárek v hodnotě 4 899 Kč, ale akce tohoto typu se mění, takže si před objednávkou ověřte, že dárek stále platí. A přestože jde o pokročilou techniku, první mapování a doladění hranic chce trochu trpělivosti — výsledná bezúdržbovost za to ale stojí. KOUPIT SEKAČKU SEGWAY Kdy to smysl nedává Pokud máte malou zahradu nebo trávník do pár set metrů, vystačíte si s levnějším modelem a tahle sekačka by byla zbytečně předražená. Stejně tak pokud trváte na sečení se sběrem trávy, mulčovací princip vám nebude vyhovovat. A kdo nechce řešit aplikaci ani chytré funkce, ocení spíš jednodušší stroj. Pro majitele větších a členitých zahrad, kteří chtějí bezúdržbové sečení bez drátů a přesnou navigaci, je ale cena 29 990 Kč s AlzaPlus+ velmi dobrá nabídka. Verdikt: pro koho se to vyplatí Segway Navimow i215E je chytrá robotická sekačka s prémiovou navigací LiDAR + Vision pro zahrady do 1500 m², s níž odpadají starosti s dráty i sečením. S členstvím AlzaPlus+ za 29 990 Kč a garáží jako dárkem jde o lákavou nabídku, navíc samotná členská sleva pokryje cenu členství mnohonásobně. Hlavní věci k uvážení jsou mulčování bez sběru, závislost na aplikaci a podmínky záruky na baterii. Komu tyhle body nevadí a má větší zahradu, ten získá hodně muziky za peníze. VYUŽÍT CENU 29 990 KČ S ALZAPLUS+ Svěřili byste péči o trávník robotické sekačce, nebo radši sekáte sami? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost robotická sekačka segway Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. 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