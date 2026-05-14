Sekačka SEGWAY Navimow i210E Pro hodně zlevnila. Má pohon všech kol, LiDAR a jako dárek k ní dostanete garáž

SEGWAY Navimow i210E LiDAR Pro AWD je robotická sekačka s pohonem všech kol a navigací LiDAR + Vision pro zahrady do 1000 m² se svahy až 55 % (29°) Cena spadla na 34 990 Kč z původních 39 990 Kč (úspora 5 000 Kč) V akci dostanete originální garáž SEGWAY M zdarma v hodnotě 4 999 Kč – celková reálná úspora téměř 10 000 Kč Adam Kurfürst Publikováno: 14.5.2026 20:00 Kdo má svažitý pozemek, ví, že většina robotických sekaček si s prudšími kopci moc nerozumí. SEGWAY Navimow i210E LiDAR Pro AWD, které nedělají problém svahy s náklonem až 29°, teď koupíte od 34 990 Kč, navíc s originální garáží jako dárkem. Reálná hodnota balíčku se po započtení garáže blíží úspoře 10 000 Kč. Aktuální ceny a obchody si můžete porovnat přímo na Heurece. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte svažitou zahradu do 1000 m², kde běžné sekačky podkluzují nebo se zastavují na sklonech nad 35 %.⚠️ Zvažte, pokud máte rovinatý pozemek do 1500 m² – tam vám stačí levnější varianta i215E (29 990 Kč) bez AWD.💡 Za 34 990 Kč s garáží v ceně dostáváte jedinou domácí LiDAR robotku se skutečným pohonem všech kol a sklonem 55 %. Proč si připlatit za verzi Pro AWD Verze i210E Pro AWD sdílí s i210E stejnou navigaci EFLS LiDAR+ (LiDAR + Vision) a stejný kamerový systém VisionFence s rozpoznáváním 200+ překážek. Hlavní rozdíl je v podvozku: skutečný pohon všech kol (AWD) s funkcí Xero Turn, která dovoluje sekačce otáčet se kolem své osy bez trhání drnů. K tomu automobilové systémy ESC a TCS (elektronická kontrola stability a trakce), které drží sekačku stabilní i na mokrém svahu. Praktický rozdíl: i210E zvládne sklon do 45 %, Pro AWD do 55 % (29°). Pokud máte louku za domem nebo zahradu s terasami, kde se klasická robotka zastavovala, tady je rozdíl zásadní. Sekačka navíc překoná překážky do výšky 4 cm a denní kapacita sečení je až 1700 m². Baterie 5,1 Ah se nabíjí cca 90 minut, hluk drží na 59 dB(A) a krytí IP66 znamená, že déšť ani hadicové opláchnutí nejsou žádný problém. Garáž M zdarma: proč ji chcete K sekačce dostáváte originální garáž SEGWAY M kompatibilní se všemi modely i2 LiDAR (i210E, i215E, i220E). Garáž chrání nabíjecí stanici i samotnou sekačku před deštěm, kroupami, sněhem i UV zářením, čímž výrazně prodlužuje životnost dotykových povrchů a senzorů. Důležitý detail: nestíní signál ani neblokuje LiDAR při návratu do doku, takže ji nemusíte před sečením rozebírat. Odklápěcí kryt navíc nechává volný přístup k ovládacímu panelu i během nabíjení. Na Alze a u dalších prodejců se prodává samostatně za 4 999 Kč a investice se vyplatí už po první sezóně. Smart funkce a bezpečnost Ovládání běží přes Wi-Fi, Bluetooth i GSM, hlasově sekačku spustíte přes Amazon Alexu nebo Google Home. V aplikaci si nastavíte až 20 nezávislých zón s vlastním plánem a výškou sečení. Mapování zahrady probíhá automaticky při prvním spuštění přes funkci GeoSketch a v aplikaci pak vidíte zahradu jako interaktivní 3D mapu. Pro chytrou domácnost je důležitá integrace Apple Find My, GPS sledování v reálném čase, geofencing a PIN kód proti krádeži. Verdikt: pro koho to dává smysl Pokud máte zahradu se svahy, terasami nebo členitým terénem do 1000 m², je i210E Pro AWD jediná dostupná LiDAR robotka s opravdovým pohonem všech kol v této cenové hladině. Za 34 990 Kč s garáží v ceně dostáváte sestavu, jejíž reálná hodnota je téměř 40 000 Kč. Máte na zahradě svahy, které by AWD pohon ocenily, nebo vystačíte se základní variantou?