Skvěle vybavená elektrokoloběžka Segway v akci: Má odpružení, blinkry i 80km dojezd Hlavní stránka Zprávičky Segway eKickScooter Ninebot MAX G3 E je prémiová elektrická koloběžka s dojezdem až 80 km a výkonem 700 W Aktuálně stojí 18 390 Kč místo 22 990 Kč (sleva přes 4 500 Kč) V této cenové hladině jde o jednu z nejlépe vybavených koloběžek na trhu – dvojité hydraulické odpružení, blinkry, TFT displej Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Prémiové elektrické koloběžky od Segway patří dlouhodobě mezi nejžádanější na trhu. Ninebot MAX G3 E nyní koupíte za 18 390 Kč místo původních téměř 23 tisíc. Pokud uvažujete o výborně vybavené koloběžce na dojíždění do práce nebo volnočasové vyjížďky, tahle sleva stojí za pozornost. Model se totiž pyšní dojezdem až 80 km, 700W motorem, ze kterého lze ve špičce vyždímat až 2 000 W, odpružením či blinkry. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte koloběžku s dlouhým dojezdem, kvalitním odpružením a nechcete slevovat z výbavy.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete koloběžku nosit do vyšších pater – váha 24,6 kg není zanedbatelná.💡 Za 18 390 Kč dostáváte výbavu, která u konkurence stojí výrazně víc – dvojité hydraulické tlumiče, blinkry, TFT displej i Apple Find My. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle Segway zajímavý Ninebot MAX G3 E cílí na lidi, kteří chtějí spolehlivou koloběžku na každodenní dojíždění a nechtějí řešit kompromisy v konstrukci nebo výbavě. Motor s nominálním výkonem 700 W (špičkově až 2000 W) si poradí i s 30% stoupáním – a to i s těžším jezdcem. Několik uživatelů v recenzích potvrzuje, že koloběžka drží plnou rychlost i do prudkých pražských kopců při váze kolem 85–90 kg. Dojezd až 80 km v režimu Eco je sice laboratorní hodnota, ale i v reálném provozu se uživatelé shodují na 40–50 km při kombinované jízdě. Kdo potřebuje víc, může dokoupit externí baterii, která dojezd prodlouží až na 140 km. Nabíjení z nuly na sto zvládnete za 3,5 hodiny, s volitelným adaptérem dokonce za 2,5 hodiny. Odpružení a jízdní komfort Jedna z hlavních předností MAX G3 E je dvojité hydraulické odpružení vpředu i vzadu. Zadní tlumič je navíc nastavitelný, takže si tvrdost přizpůsobíte podle povrchu i své váhy. V kombinaci s 11″ bezdušovými pneumatikami se samoopravnou vrstvou (utěsní průrazy do 4 mm) je jízda pohodlná i na dlažebních kostkách nebo nezpevněných cestách. Široká stupačka 200 mm přispívá ke stabilitě a systém SegRide™ pomáhá udržet kontrolu při vyšších rychlostech nebo v zatáčkách. Recenze zmiňují, že tlumiče občas lehce zarachotí při přejezdu větších nerovností – to je ale u hydraulického odpružení běžné a na jízdní komfort to nemá vliv. KOUPIT SEGWAY MAX G3 E V AKCI Výbava, kterou jinde nehledejte MAX G3 E má 2,4″ barevný TFT displej, který zobrazuje rychlost, stav baterie, jízdní režim a upozorní vás i na příchozí hovory z propojeného telefonu. Integrovaná navigace přímo na displeji je příjemný bonus – i když uživatelé upozorňují, že trasy nejdou dodatečně upravovat. Z bezpečnostní výbavy nechybí přední a zadní blinkry, automatický 6W světlomet s dosvitem 35 metrů a brzdová světla. Brzdy jsou kotoučové na obou kolech s dvojitým pístkem – v kombinaci s rekuperací motoru zastavíte spolehlivě a rychle. Voděodolnost IPX6 (baterie IPX7) znamená, že vás nepřekvapí ani déšť. Mezi chytré funkce patří Segway Airlock (koloběžka se odemkne, když se přiblížíte s telefonem), integrace s Apple Find My pro sledování polohy a rozsáhlá aplikace Segway Mobility pro nastavení prakticky všeho – od citlivosti plynu po plánování nabíjení. Co říkají uživatelé Na Alze má koloběžka hodnocení 4,5 z 5 (38 hodnocení) a 87 % zákazníků ji doporučuje. Nejčastěji chválí výkon do kopce, kvalitu konstrukce a propracovanou aplikaci. Několik recenzí vyzdvihuje, že koloběžka působí jako „Mercedes mezi koloběžkami“ – hliníkový rám, kvalitní materiály, žádné vrzání ani levné plasty. Kritické hlasy se soustředí hlavně na omezení EU verze: maximální rychlost 25 km/h je daná legislativou a koloběžka ji tvrdě hlídá. Několik uživatelů zmiňuje, že cítí, jak by stroj chtěl jet rychleji. Dále v EU verzi chybí tempomat a nelze aktivovat podsvícení podvozku (LEDky jsou nainstalované, ale software je blokuje). Reálný dojezd je také nižší než udávaných 80 km – počítejte spíše s 35–50 km podle terénu a stylu jízdy. Kdy tahle koloběžka smysl nedává Pokud potřebujete koloběžku pravidelně nosit do vyšších pater, váha 24,6 kg vás může odradit. Na rameno nebo do vlaku to není nemožné, ale pohodlné taky ne. Stejně tak pokud máte nízký rozpočet a hledáte jen základní koloběžku na krátké vzdálenosti – tady platíte za prémiovou výbavu, kterou ne každý využije. A pokud vám vadí omezení na 25 km/h a čekáte, že si koloběžku „odemknete“ – u MAX G3 E to zatím není možné. Segway si software hlídá důsledněji než u starších modelů. PODÍVAT SE NA SLEVU Verdikt: pro koho se to vyplatí Segway Ninebot MAX G3 E za 18 390 Kč je volba pro ty, kdo chtějí spolehlivou koloběžku na denní dojíždění s rezervou ve výkonu, dojezdu i výbavě. Dvojité hydraulické odpružení, velká kola, blinkry, TFT displej, Apple Find My – to všechno v této cenové kategorii není samozřejmost. Naopak pokud hledáte lehkou koloběžku na krátké vzdálenosti nebo vám stačí základní výbava, existují levnější alternativy. CHCI VYUŽÍT SLEVU NA SEGWAY MAX G3 E Používáte elektrickou koloběžku na dojíždění do práce, nebo spíš na víkendové vyjížďky? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi