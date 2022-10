Měli jste už někdy potřebu s někým jiným sdílet svou aktuální geografickou polohu a použít při tom mobil? Pak s největší pravděpodobností víte, že tuto funkci velmi dobře zvládají například populární Mapy Google. Přes zkopírovaný odkaz či přímý proklik ze zprávy se může v podstatě kdokoli na displeji telefonu či monitoru počítače podívat, kde přesně se zrovna nacházíte. Pro zahájení sdílení polohy stačí zapnout aplikaci, otevřít menu vpravo nahoře, vybrat… no a tady je ten malý zádrhel. Nešlo by to snadněji? Třeba na jedno klepnutí? Ano, šlo.

Sdílení polohy jedním klepnutím přes Google Mapy

Zmíněný běžný postup je založený na tom, že uživatel nejprve otevře aplikaci Mapy, pak vstoupí do menu, tam najde položku Sdílení polohy a dá se do nastavování parametrů (zejména nastavení času, během kterého se má informace sdílet) a následného odeslání odkazu či zprávy s ním. Není to žádná velká věda, ale opravdu to jde o něco jednodušeji. S přimhouřením oka na to “jedno” klepnutí.

Uvozovky jsou na místě, jelikož toto klepnutí nevede bezprostředně k vytvoření zmíněného odkazu. Vlastně by to nebylo ani úplně bezpečné a rozumné s ohledem na soukromí. Přesto jde oproti klasickému postupu o dost jednodušší cestu. Postará se o ni zástupce této funkce umístěný na ploše.

Vytvoření zástupce pro Sdílení polohy