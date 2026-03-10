Sapphire PURE RX 9070 XT je teď za super cenu! Výkonem se blíží RTX 5080, přitom je skoro o polovinu levnější Hlavní stránka Zprávičky Sapphire PURE RX 9070 XT Gaming OC je grafická karta s architekturou RDNA 4, 16 GB GDDR6 a boostem 3 010 MHz Na Alze stojí 17 390 Kč místo původních 21 190 Kč – k tomu hra Crimson Desert zdarma S novými ovladači zaostává za RTX 5080 ve hrách jen o 4–7 %, přitom RTX 5080 stojí od 30 tisíc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Grafická karta, která se výkonem blíží kartám za 30 tisíc, ale stojí skoro polovinu. Sapphire PURE RX 9070 XT Gaming OC na Alze aktuálně stojí 17 390 Kč místo původních 21 190 Kč a v balení je navíc herní kód na Crimson Desert. S 16 GB VRAM a architekturou RDNA 4 je to aktuálně jedna z nejrozumnějších investic do herního PC. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete na 1440p nebo 4K s FSR a chcete kartu s 16 GB paměti, která vydrží i do budoucna – za výrazně méně než konkurenční NVIDIA.⚠️ Zvažte, pokud jsou pro vás klíčové hry s vynuceným ray tracingem (tam NVIDIA stále vede) nebo potřebujete DLSS – FSR 4 má zatím menší podporu ve hrách.💡 Za 17 390 Kč dostanete 16 GB GDDR6, RDNA 4 s PCIe 5.0, DisplayPort 2.1a, tichý Tri-X chladič a výkon blízký RTX 5080 – to je poměr cena/výkon, který v této kategorii nemá konkurenci. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je 9070 XT tak zajímavá RX 9070 XT stojí výkonově mezi RTX 5070 a RTX 5070 Ti, v čistém rastrování se ale přibližuje až k RTX 5080. V syntetických benchmarcích překonává RTX 5070 a RTX 4070 Super s přehledem. Hlavní zbraní je 16 GB VRAM na 256bitové sběrnici – v době, kdy nové hry čím dál častěji vyžadují víc než 8 nebo 12 GB na vyšších texturách, je to zásadní výhoda oproti 12GB kartám NVIDIE ve stejné cenové hladině. Karta podporuje FSR 4 s AI upscalingem, AFMF 2 (Fluid Motion Frames) a AMD HYPR-RX pro jednoduché zapnutí všech optimalizací najednou. Sapphire PURE verze navíc nabízí prémiový Tri-X chladič s ventilátory AeroCurve a teplovodivou pastou Honeywell PTM7950. Uživatelé na Alze potvrzují, že karta je při hraní překvapivě tichá – teploty GPU kolem 58 °C a hotspot pod 80 °C. Ventilátory se při nízké zátěži úplně zastaví. Po undervoltu klesne spotřeba o 20 % bez ztráty výkonu. Co říkají uživatelé – a na co si dát pozor 89 % zákazníků na Alze kartu doporučuje. Chválí se ticho, teploty, výkon a stabilní ovladače od prvního dne. Jeden recenzent s tříměsíční zkušeností píše, že AMD má aktuálně stabilnější ovladače než NVIDIA. Jiný oceňuje, že po přechodu z RTX 3060 Ti je to „úplně jiný svět“. Opakované výtky: coil whine (cívkový pískot) – někteří uživatelé ho nezaznamenali vůbec, jiní ho popisují jako výrazný při vyšší zátěži. Je to kus od kusu. Velikost karty (320 mm) – ověřte si, že se vejde do vaší skříně. Adrenalin software má občas zasekaný in-game overlay, ale funkčně je v pořádku. Napájení vyžaduje dva 8pin konektory a zdroj minimálně 750 W. KOUPIT RX 9070 XT V AKCI Verdikt Sapphire PURE RX 9070 XT za 17 390 Kč je aktuálně nejlepší poměr cena/výkon mezi výkonnějšími grafickými kartami na trhu. 16 GB VRAM, výkon blízký RTX 5080, tichý chladič, PCIe 5.0, DisplayPort 2.1a a hra zdarma – za cenu, za kterou NVIDIA nabídne výrazně slabší RTX 5070. Pokud vám nevadí ekosystém AMD a nehraje pro vás roli DLSS, je to v tuto chvíli těžko překonatelná volba. Další grafické karty najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA RX 9070 XT AMD, nebo NVIDIA? Co rozhodlo u vaší poslední grafiky? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce amd grafická karta slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025