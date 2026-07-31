V testech se vyrovná dražší RTX 5070. Radeon RX 9070 GRE od Sapphire stojí 12 590 Kč Hlavní stránka Zprávičky Sapphire PULSE Radeon RX 9070 GRE je herní grafická karta s architekturou RDNA 4, 12 GB paměti a chlazením Dual-X Aktuálně stojí 12 590 Kč, o tisícovku méně než při uvedení V rasterizaci se v testech vyrovná dražší RTX 5070, v ray tracingu ale zaostává Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Když AMD loni pustilo model RX 9070 GRE, byla to zpočátku karta jen pro čínský trh. Letos se dostala i k nám a míří přesně na to nejostřeji sledované místo trhu – hraní ve 1440p za rozumné peníze. Verze od Sapphire teď na Alze stojí 12 590 Kč, tedy o tisícovku méně než při uvedení. A i za původních 13 590 Kč to byla zajímavá nabídka. 👍 Berte, pokud hrajete ve 1440p, chcete co nejvíc snímků za korunu a ray tracing pro vás není priorita.🤔 Váhejte, pokud hrajete Cyberpunk a podobné tituly s maximálním ray tracingem – tam má RTX 5070 navrch o 11 až 15 %.💰 Cenovka: 12 590 Kč znamená v rasterizaci prakticky stejný výkon jako u dražší konkurence od Nvidie. CHCI GRAFIKU ZA 12 590 KČ Souboj s RTX 5070: remíza, dokud nezapnete ray tracing Přímé srovnání obou karet ve 1440p vychází překvapivě vyrovnaně. Redakce The FPS Review naměřila v Alan Wake 2 rozdíl jednoho procenta ve prospěch Radeonu, v Total War: Warhammer III pak podle Club386 AMD vede o 4 až 9 %. Souhrnná data napříč více než stovkou her ukazují, že RTX 5070 je v průměru rychlejší zhruba o dvě procenta – tedy rozdíl, který v praxi nepoznáte. V Battlefieldu 6 naopak Nvidia vedla o 14 %, takže hodně záleží na konkrétní hře a enginu. Kde se karty rozcházejí, je ray tracing. V Cyberpunku 2077 na presetu RT Ultra měla RTX 5070 navrch o 11 až 15 % a v syntetickém testu 3DMark Speed Way se GRE podle Neowinu dostala jen na úroveň loňské RTX 4070. Pokud tedy hrajete s plně zapnutým ray tracingem, Nvidia je pořád lepší volba. Zajímavý detail k upscalingu: zapnutí FSR 4 v režimu Quality přidalo Radeonu podle Club386 ve 1440p až 82 % snímků, zatímco DLSS u Nvidie 67 % – AMD tady svůj náskok v hrubém výkonu dokáže dobře zúročit. Proč zrovna Sapphire PULSE Sapphire je pro Radeony to, co je Asus ROG pro Nvidii – značka, které se v komunitě dlouhodobě věří. Řada PULSE je jejich rozumná střední třída a tahle verze má chladič Dual-X se dvěma ventilátory v tříslotovém provedení, který má karta držet v nízkých teplotách a hlavně potichu. Délka 280 mm je vstřícná i k menším skříním, i když tříslotová výška si své místo vyžádá. Uvnitř běží čip Navi 48 na 4nm procesu s 3 072 stream procesory a boostem až 2 920 MHz, k tomu 12 GB paměti GDDR6 na 192bitové sběrnici. Praktické parametry jsou příjemné: TDP 240 W je o třicet wattů méně než u konkurenční Nvidie, stačí 650W zdroj a napájení řeší klasické dva 8pinové konektory místo problematického 12VHPWR. Výstupy tvoří DisplayPort 2.1a a HDMI 2.1b, celkem pro čtyři monitory, a Alza dává 36měsíční záruku. Jediná zásadní poznámka: 12 GB paměti je dnes tak akorát na 1440p, na 4K už u moderních her narazíte. Pro hráče, který sestavuje počítač na 1440p a nechce dát za grafiku dvacet tisíc, je GRE za 12 590 Kč rozumná volba. KOUPIT SAPPHIRE PULSE Hrajete se zapnutým ray tracingem, nebo ho vypínáte kvůli snímkům? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza amd grafická karta slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025