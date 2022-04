Další populární Samsung mobil dostává systém One UI 4.1

Společnost Samsung se v tuto chvíli soustředí na aktualizace svých starších modelů na One UI 4.1 a tím posledním, který tento systém dostává je telefon Samsung Galaxy A52. Již dříve se tohoto systému dočkali telefony Galaxy A52 5G a Galaxy A52s 5G a nyní míří i na 4G verzi tohoto telefonu.

Galaxy A52 4G dostává One UI 4.1

Aktualizace je samozřejmě založena na systému Android 12 a nabízí jako ostatní modely spoustu nových funkcí v čele s Google Duo live sharing, novými možnostmi v aplikaci Galerie nebo možností Ram Plus, která vám umožní navýšit operační paměť. Samozřejmě můžeme počítat s vylepšením zabezpečení nebo celkové stability systému. V tuto chvíli je aktualizace dostupná v Brazílii a zanedlouho by se měla rozšířit i do ostatních zemí.

Jestliže tento telefon vlastníte a aktualizaci jste ještě nedostali, zkuste ji manuálně zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru. Pokud ji máte k dispozici, budeme rádi když nám zanecháte komentář.

Už máte One UI 4.1 ve svém mobilu?

Zdroj: SamMobile