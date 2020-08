Seznam všech Samsung mobilů, které nyní oficiálně dostávají One UI 2.5

Společně s uvedením mobilu Samsung Galaxy Note20 jsme se dočkali také nasazení nové verze Android nadstavby One UI 2.5. Prostředí, které přináší mimo jiné bezdrátový DeX, pokročilejší natáčení videí nebo snazší sdílení a správu WiFi připojení, míří překvapivě rychle i do starších telefonů jihokorejské značky. Seznam obsahující všechny Samsung mobily, které dostanou One UI 2.5, najdete níže. Stejně tak i výčet nejzajímavějších novinek v této nadstavbě.

Samsung mobily vybrané pro update na One UI 2.5

Galaxy S20 , S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G

Galaxy S10, S10 5G, S10+, S10e, S10 Lite

Galaxy S9, S9+

Galaxy Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite

Galaxy Note9

Galaxy Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy Fold, Fold 5G

Tento seznam zveřejnil Samsung na svém webu, na kterém popisuje výhody této nadstavby. Ve výběru evidentně figurují veškeré prémiové telefony jihokorejské značky od “devítky” nahoru. Chybí v něm očekávaný Galaxy Z Fold 2, ale ten s tímto systémem jistě přijde rovnou a v seznamu tak logicky není.

Jaké zásadní novinky obsahuje nadstavba One UI 2.5?

Natáčení videa PRO natáčení umožňuje směrovat mikrofon . Telefon může pro záznam využít i mikrofony ve sluchátkách Buds. Natáčení v 8K při 24 fps Natáčení v poměru 21:9

Poznámky Audio záložky Import a zapisování do PDF Automatická záloha a synchronizace mezi telefonem, PC a tabletem Nové tapety Možnost rukopisu do dokumentů

Samsung DeX Možnost bezdrátového připojení (s kompatibilními televizory) Podpora multidotykových gest pro ovládání systému na vzdálené obrazovce

Konektivita Jednoduché sdílení připojení k WiFi se zařízeními Samsung v okolí Viditelná rychlost WiFi sítí v okolí před připojením k nim

Připomenutí Možnost nastavení lokálního času a místa pro nadcházející událost a schůzky

Android 10 gesta Nově by měla fungovat i po instalaci a nastavení launcherů třetích stran



Firma během několika hodin velmi mile překvapila své stávající i budoucí zákazníky. Samsung nejprve potvrdil minimálně tříleté systémové aktualizace nejen pro nové mobily, nyní zase spoustu lidí zaskočil velmi rychlým nasazením nadstavby One UI 2.5 pro starší telefony. Na podzim bychom se přitom měli dočkat nové verze 3.0, která už bude postavená na Androidu 11

Je váš Samsung telefon v seznamu?

Zdroj: XDA, Samsung