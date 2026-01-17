TOPlist

Samsung Internet s funkcemi Galaxy AI míří na Windows! Můžete si ho nově stáhnout kdokoliv

  • Samsung Internet pro Windows je nyní dostupný globálně bez omezení na region
  • Prohlížeč nabízí synchronizaci s Android zařízeními, integraci Samsung Pass pro hesla a Galaxy AI
  • Stále jde o beta verzi, ale širší dostupnost naznačuje brzké stabilní vydání

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
17.1.2026 16:00
Ikona komentáře 0
samsung internet windows 10 11

Samsung předloni v říjnu spustil beta verzi svého prohlížeče Samsung Internet pro Windows, ale přístup byl omezený – jen pro uživatele v Jižní Koreji a USA, a navíc jste potřebovali vývojářský Samsung účet. To teď padlo. Browser si může stáhnout kdokoli odkudkoli, aniž by musel vynaložit jakékoliv extra úsilí.

Další prohlížeč na přeplněném trhu

Trh s webovými prohlížeči je přeplněný. Google Chrome dominuje, Microsoft Edge je výchozí volbou ve Windows, Firefox obsluhuje menšinu zastánců open source a Opera s Vivaldi cílí na power uživatele. Proč by tedy někdo chtěl Samsung Internet?

galaxy ai

Odpověď je jednoduchá: pokud už používáte Samsung Internet na Androidu (ať už na Galaxy nebo jiném telefonu), instalace PC verze dává smysl kvůli synchronizaci. Historie prohlížení, záložky a další data se sdílejí mezi telefonem a počítačem stejně jako u Chrome nebo Edge.

Co Samsung Internet nabízí

Samsung Internet pro Windows není jen další kopie Chrome (ačkoli pod kapotou používá stejný Chromium engine). Přináší několik specifických funkcí, které ho odlišují:

  • Galaxy AI integrace: shrnutí a překlad webových stránek přímo v browseru, bez potřeby dalších rozšíření
  • Samsung Pass: správce hesel synchronizovaný napříč zařízeními, alternativa k Google Password Manager nebo 1Password
  • Vestavěný adblocker: filtruje reklamy bez nutnosti instalovat rozšíření jako uBlock Origin
  • Pokračování v prohlížení: otevřené stránky na telefonu můžete snadno převést na PC a naopak

Stále beta, ale blízko stabilní verzi

Samsung Internet pro Windows je stále označený jako beta verze, což znamená, že můžete narazit na drobné chyby nebo nestabilitu. Širší dostupnost ale naznačuje, že Samsung se chystá na stabilní vydání – jinak by nemělo smysl otevírat přístup všem uživatelům.

Oficiální web sice stále tvrdí, že je prohlížeč dostupný jen v Koreji a USA, ale tlačítko Download funguje odkudkoli na světě, sám jsem to zkusil, ačkoliv mi z nějakého důvodu nejde prohlížeč po instalaci spustit. To však bude zřejmě nějaký specifický problém, jelikož na internet uživatelé postují první dojmy.

Pro koho to dává smysl

Samsung Internet pro Windows není pro každého. Pokud jste spokojení s Chrome, Edge nebo Firefox a nepoužíváte Samsung telefon, nemáte důvod měnit. Dává smysl hlavně pro:

  • Uživatele Samsung Internet na Androidu, kteří chtějí zachovat konzistenci napříč zařízeními
  • Lidi, co používají Samsung Pass a chtějí mít hesla synchronizovaná i na PC
  • Ty, kdo oceňují vestavěný adblocker a AI funkce bez instalace rozšíření
  • Fanoušky Samsung ekosystému, kteří preferují řešení od jednoho výrobce

Pro běžného uživatele, který nemá Samsung telefon a spoléhá na Google ekosystém, zůstane Chrome lepší volbou. Podobně majitelé Windows PC s integrací Microsoft služeb pravděpodobně zůstanou u Edge.

Používáte Samsung Internet na Androidu? Vyzkoušíte verzi pro Windows?

Zdroj: Samsung

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Pixwords nápověda obrázky help

PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi

Jan Tipmann
27.3.2017
Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024