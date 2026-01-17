Samsung Internet s funkcemi Galaxy AI míří na Windows! Můžete si ho nově stáhnout kdokoliv Hlavní stránka Zprávičky Samsung Internet pro Windows je nyní dostupný globálně bez omezení na region Prohlížeč nabízí synchronizaci s Android zařízeními, integraci Samsung Pass pro hesla a Galaxy AI Stále jde o beta verzi, ale širší dostupnost naznačuje brzké stabilní vydání Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Samsung předloni v říjnu spustil beta verzi svého prohlížeče Samsung Internet pro Windows, ale přístup byl omezený – jen pro uživatele v Jižní Koreji a USA, a navíc jste potřebovali vývojářský Samsung účet. To teď padlo. Browser si může stáhnout kdokoli odkudkoli, aniž by musel vynaložit jakékoliv extra úsilí. Další prohlížeč na přeplněném trhu Co Samsung Internet nabízí Stále beta, ale blízko stabilní verzi Pro koho to dává smysl Další prohlížeč na přeplněném trhu Trh s webovými prohlížeči je přeplněný. Google Chrome dominuje, Microsoft Edge je výchozí volbou ve Windows, Firefox obsluhuje menšinu zastánců open source a Opera s Vivaldi cílí na power uživatele. Proč by tedy někdo chtěl Samsung Internet? Odpověď je jednoduchá: pokud už používáte Samsung Internet na Androidu (ať už na Galaxy nebo jiném telefonu), instalace PC verze dává smysl kvůli synchronizaci. Historie prohlížení, záložky a další data se sdílejí mezi telefonem a počítačem stejně jako u Chrome nebo Edge. Co Samsung Internet nabízí Samsung Internet pro Windows není jen další kopie Chrome (ačkoli pod kapotou používá stejný Chromium engine). Přináší několik specifických funkcí, které ho odlišují: Galaxy AI integrace: shrnutí a překlad webových stránek přímo v browseru, bez potřeby dalších rozšíření Samsung Pass: správce hesel synchronizovaný napříč zařízeními, alternativa k Google Password Manager nebo 1Password Vestavěný adblocker: filtruje reklamy bez nutnosti instalovat rozšíření jako uBlock Origin Pokračování v prohlížení: otevřené stránky na telefonu můžete snadno převést na PC a naopak Stále beta, ale blízko stabilní verzi Samsung Internet pro Windows je stále označený jako beta verze, což znamená, že můžete narazit na drobné chyby nebo nestabilitu. Širší dostupnost ale naznačuje, že Samsung se chystá na stabilní vydání – jinak by nemělo smysl otevírat přístup všem uživatelům. Oficiální web sice stále tvrdí, že je prohlížeč dostupný jen v Koreji a USA, ale tlačítko Download funguje odkudkoli na světě, sám jsem to zkusil, ačkoliv mi z nějakého důvodu nejde prohlížeč po instalaci spustit. To však bude zřejmě nějaký specifický problém, jelikož na internet uživatelé postují první dojmy. Pro koho to dává smysl Samsung Internet pro Windows není pro každého. Pokud jste spokojení s Chrome, Edge nebo Firefox a nepoužíváte Samsung telefon, nemáte důvod měnit. Dává smysl hlavně pro: Uživatele Samsung Internet na Androidu, kteří chtějí zachovat konzistenci napříč zařízeními Lidi, co používají Samsung Pass a chtějí mít hesla synchronizovaná i na PC Ty, kdo oceňují vestavěný adblocker a AI funkce bez instalace rozšíření Fanoušky Samsung ekosystému, kteří preferují řešení od jednoho výrobce Pro běžného uživatele, který nemá Samsung telefon a spoléhá na Google ekosystém, zůstane Chrome lepší volbou. Podobně majitelé Windows PC s integrací Microsoft služeb pravděpodobně zůstanou u Edge. Používáte Samsung Internet na Androidu? Vyzkoušíte verzi pro Windows? Zdroj: Samsung O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024