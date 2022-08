Samsung telefony budou umět odhalit slabá místa Wi-Fi

Mezitím co měl marketingový tým korejského Samsungu před několika hodinami plné ruce práce s představením nových telefonů, hodinek a sluchátek, softwaroví vývojáři dál pracují na rozvíjení nadstavby One UI 5.0. Prostředí, které v sobě má nový Android 13, je v tuto chvíli testováno v beta verzi. Od oprávněný uživatelů nyní proudí informace, co je v nadstavbě nového. Jednou ze super novinek bude nový panel pro “inteligentní” nastavení Wi-Fi, které bude v pokročilém režimu dokonce umět analyzovat kvalitu sítí.

V nabídce Inteligentní Wi-Fi může uživatel zobrazit různé diagnostické nástroje, informace o kvalitě připojené sítě a příjmu sousedních sítí. Lze také zobrazit grafy historických dat všech měřených aktivit nebo pouze aktivit zaznamenaných konkrétním směrovačem.

To mimo jiné pomůže přesně určit “mrtvá” místa Wi-Fi signálu v bytě, kanceláři nebo na jiném místě, kde je potřeba vyřešit nekvalitní připojení. Doposud bylo nutné tyto analýzy provádět skrze aplikaci třetí strany.

Jak kvalitní Wi-Fi pokrytí doma máte?

