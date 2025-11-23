Stahujte! Řada Galaxy Watch6 dostává aktualizaci na Wear OS 6 s nadstavbou One UI 8 Watch Hlavní stránka Zprávičky Samsung rozšiřuje One UI 8 Watch (Wear OS 6) na Galaxy Watch6 a Watch6 Classic z roku 2023 Update startoval v Koreji, další regiony včetně Evropy se dočkají během několika dnů Přináší nové skládací widgety a vylepšené fitness funkce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Korejský gigant Samsung konečně posílá velký update na hodinky Galaxy Watch6 a Watch6 Classic, které dorazily na trh v létě 2023. Jde o One UI 8 Watch postavené na Wear OS 6, tedy o stejnou verzi, kterou Watch8 a Watch Ultra mají už od července. Aktualizace se momentálně šíří mezi majitele Galaxy Watch6 a Watch6 Classic v Jižní Koreji, konkrétně jde o build končící na CYK2. Podle obvyklého scénáře by se měla během několika dnů objevit i v dalších regionech včetně Evropy a USA, pokud Samsung nenarazí na nějaké zásadní problémy. Pro stažení updatu nepotřebujete aplikaci Samsung Members, stačí otevřít Galaxy Wearable, přejít do nastavení hodinek a zkontrolovat sekci Aktualizace softwaru. Tam by se měla objevit nabídka ke stažení a instalaci. Jde o poměrně velký balík, takže si připravte chvíli času a nejlépe stabilní Wi-Fi. Co vlastně One UI 8 Watch přináší? Největší změnou je nová funkce skládaných widgetů (stacked tiles), která umožňuje lepší organizaci a přístup k informacím na ciferníku. Místo přepínání mezi jednotlivými kartami teď můžete mít více widgetů naskládaných na sobě a rychleji mezi nimi listovat. Dále Samsung slibuje vylepšené fitness funkce a celkově přepracované uživatelské rozhraní, které by mělo být plynulejší a intuitivnější. Galaxy Watch8 a Watch Ultra dostaly One UI 8 Watch hned v červenci, současně s tím, kdy byly představeny. Galaxy Watch FE a nově i Watch 6 dostávají stabilní verzi teď. Co se týče starších modelů, Galaxy Watch5 série stále čeká na finální build. Samsung slíbil pro Watch6 sérii čtyři roky aktualizací Wear OS, což znamená, že by měly dostat ještě minimálně dvě velké verze systému. To je solidní příslib, byť tempo jejich vydávání není úplně oslnivé. Už jste dostali aktualizaci na Wear OS 6? Zdroje: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace One UI 8 Samsung Galaxy Watch 6 wearables Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Velký problém s Android Auto: Hromada řidičů hlásí stejnou závadu, Google konečně reaguje Jakub Kárník 19.12.2024 Máte telefon Xiaomi nebo Redmi? Máme seznam modelů, které dostanou HyperOS 2.0 jako první! Jakub Kárník 5.10.2024 Třikrát hurá! Xiaomi HyperOS 2 právě dorazil do Česka Adam Kurfürst 26.11.2024 Je to tady! HyperOS 2 od Xiaomi dorazí na první telefony už tento měsíc, máme kompletní seznam Jakub Kárník 14.11.2024