Galaxy S26 v Česku: průvodce všemi bonusy, slevami a triky, jak ušetřit tisíce

  • Samsung spustil prodej řady Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra – ceny startují na 23 999 Kč
  • Do 10. března lze získat bonus až 5 500 Kč (vyšší paměť za cenu nižší), 30% slevu na příslušenství a voucher 1 500 Kč
  • Studenti s ISIC kartou mají navíc 7% slevu, za recenzi lze získat reproduktor nebo vysavač Samsung

Jakub Kárník
26.2.2026 12:00
26.2.2026 12:00
Samsung nešetří na startovních bonusech – ale orientovat se v nich není úplně jednoduché. Slevy se kombinují, některé platí jen do určitého data a u jiných záleží na modelu. Projděme si krok za krokem, jak z nákupu Galaxy S26 vytěžit maximum.

1. Bonus za vyšší paměť: až 5 500 Kč navíc

Nejzajímavější zvýhodnění funguje jednoduše: koupíte 512GB variantu a zaplatíte cenu 256GB. U základního Galaxy S26 je rozdíl největší – bonus činí 5 500 Kč. Konkrétně:

  • Galaxy S26 512 GB – bonus 5 500 Kč (zaplatíte cenu 256GB verze, tedy 23 999 Kč místo 29 499 Kč)
  • Galaxy S26+ 512 GB – bonus 5 000 Kč
  • Galaxy S26 Ultra 512 GB – bonus 4 900 Kč
  • Galaxy S26 Ultra 1 TB – bonus 5 000 Kč

Platí do 10. března. Pokud víte, že 256 GB vám stačí, není důvod to řešit – ale pokud jste kdy uvažovali o vyšší variantě, teď je ideální moment. Dvojnásobné úložiště v podstatě zdarma je nabídka, která se po zahajovacím období nevrátí. Všechny varianty s bonusy najdete přímo na Alze.

2. Sleva 30 % na příslušenství

Ke Galaxy S26 si můžete přidat originální příslušenství Samsung se slevou 30 % – stačí použít kód SAMSUNGSLEVA30. Platí na pouzdra, nabíječky, kabely a další příslušenství Samsung. Typicky to znamená úsporu 200–600 Kč na jednom kusu. Sleva platí do 10. března.

3. Voucher 1 500 Kč + 10% sleva na další produkt

Při nákupu jakéhokoli Galaxy S26 dostanete voucher 1 500 Kč na vybrané produkty Samsung (telefony, tablety, hodinky, sluchátka, příslušenství). Navíc si přímo v košíku můžete přidat další produkt Samsung s 10% slevou – třeba Galaxy Buds4 (4 399 Kč) nebo Buds4 Pro (6 199 Kč). Obě zvýhodnění platí do 10. března.

4. Dárek za recenzi

Po nákupu stačí napsat recenzi a Samsung vám pošle dárek – na výběr je reproduktor Music Frame, vysavač Samsung Jet 65 nebo stylové pouzdro. Počet kusů je omezený, takže čím dříve recenzi napíšete, tím větší šance na hodnotnější dárek.

5. Studentská ISIC sleva 7 %

Studenti s kartou ISIC mohou na jakýkoli Galaxy S26 i Buds4 uplatnit další 7% slevy. U Galaxy S26 Ultra 512 GB to je dalších cca 2 800 Kč dolů. Platí do 31. března.

Příklad: kolik reálně ušetříte

Dejme tomu, že kupujete Galaxy S26 Ultra 512 GB a chcete k němu pouzdro a sluchátka Buds4 Pro:

  • Ultra 512 GB: 40 599 Kč → 35 699 Kč (bonus za vyšší paměť = −4 900 Kč)
  • Buds4 Pro s 10% slevou v košíku: 6 199 → ~5 579 Kč (−620 Kč)
  • Pouzdro (~1 000 Kč) s kódem SAMSUNGSLEVA30: ~700 Kč (−300 Kč)
  • Voucher 1 500 Kč na další nákup
  • Dárek za recenzi (reproduktor / vysavač)

Celková úspora oproti standardním cenám po 10. březnu: přibližně 7 300 Kč + voucher + dárek. Se studentskou slevou ještě víc.

Který model vybrat

Galaxy S26 (od 23 999 Kč) je rozumná volba, pokud nepotřebujete velký displej a stačí vám 3× zoom. Letos dostal větší baterii (4 300 mAh) a v Evropě běží na novém Exynosu 2600. Galaxy S26+ (od 30 699 Kč) přidává QHD+ displej, 4 900mAh baterii a 45W nabíjení. Galaxy S26 Ultra (od 35 699 Kč) je jiná liga: Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200Mpx fotoaparát s clonou f/1.4, 60W nabíjení, S Pen a unikátní Privacy Display, který omezuje čitelnost obrazovky z bočních úhlů. Pokud fotíte hodně při slabém světle nebo vám záleží na soukromí displeje v MHD, Ultra je jasná volba.

Podrobný přehled specifikací a všech modelů najdete v nabídce Galaxy S26 na Alze. Doprava je u všech modelů zdarma a k dispozici jsou i splátky bez navýšení.

Který model vás láká – základní S26, větší S26+, nebo Ultra s Privacy Displejem?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
