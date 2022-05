Není to tak dávno, co bylo poměrně obvyklé, že se nové bezpečnostní záplaty jako první dostávají na mobilní telefony Google Pixel. Přibližně dva roky zpátky se ale do této hry vložil Samsung, který momentálně dodává aktualizace mnohdy rychleji, než americký gigant. A je tomu tak i v případě aktualizace, která přináší květnové bezpečnostní záplaty. Ty nyní míří do mobilů řady Galaxy S21.

Galaxy S21 dostává květnové bezpečnostní záplaty

Aktualizace se označuje jako G991BXXU5CVDD a byla spatřena v Itálii a Rakousku. Je samozřejmě dostupná na všechny tři modely, tedy Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra. Rozšíření do dalších zemí by tradičně mělo zabrat maximálně několik dnů. Kromě zalepení bezpečnostních děr aktualizace nic zásadního nepřináší, ale rozhodně je fajn mít telefon aktualizovaný.

Jestliže tedy některý z loňských vlajkových modelů máte, zkuste aktualizaci zkontrolovat ručně v Nastavení > Aktualizace softwaru. V případě, že byste ji měli nám prosím dejte vědět do komentářů.

Jaké bezpečnostní záplaty máte na vašem mobilu?

Zdroj: SamMobile