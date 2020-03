Na Samsung Galaxy S20 je k dispozici nová aktualizace. Co vylepšuje?

Když Samsung dodal prvním recenzentům a zákazníkům nové vlajkové lodě, možná nečekal že si jich bude stěžovat na jednu z hlavních novinek – fotoaparát. I nás překvapilo, jak si telefon není schopen poradit s ostřením. Nyní společnost přichází řešením – na Galaxy S20 je totiž dostupná aktualizace, která kromě jiného řeší také problémy právě s fotoaparátem.

Server SamMobile sdělil, že je update pro řadu Galaxy S20 dostupná v Jižní Koreji a aktuálně se rozšiřuje do ostatních zemí. Nese označení G98xNKSU1ATC2 a je k dispozici pro celou rodinu – Galaxy S20, S20 Plus a S20 Ultra. Samsung nezmínil, co konkrétně ve fotoaparátu vylepšil, takže si musíme počkat až na reálné testy před a po aktualizaci.

Dá se však předpokládat, že bude řešit problémy s automatickým ostřením, které trápí zejména S20 Ultra. Do ostatních zemí se má aktualizace dostat během následujících několika dní. Až bude dostupná v České republice, budeme vás samozřejmě informovat.

Dorazila vám aktualizace na Galaxy S20?

Zdroj: 9to5google.com