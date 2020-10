Samsung Galaxy Note 9 dostává One UI 2.5

Společnost Samsung oznámila, že právě začala aktualizace Galaxy Note 9 na nadstavbu One UI 2.5. Zatím je dostupná v Německu a nese označení N960FXXU6FTJ3M. Přináší spoustu nových funkcí, takže se mají majitelé vlajkové lodi z roku 2018 na co těšit.

Poslední velká aktualizace?

Nová aktualizace přináší bezdrátové rozhraní Samsung DeX, nové režimy fotoaparátu, jako je například režim Single Take, nebo Pro mód u videa. Tam si můžeme vybrat ze spoustu nastavení. Potěší také nová možnost rozdělit si klávesnici nebo nové SOS zprávy.

Aktualizace má dorazit do ostatních zemí během následujících týdnů. Pravděpodobně se zároveň jedná o poslední velkou aktualizaci na Galaxy Note 9, s One UI 3.0 se s největší pravděpodobností nepočítá. Bezpečnostní záplaty však bude telefon stále dostávat. Pokud už máte aktualizaci dostupnou, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Už máte One UI 2.5 na Galaxy Note 9?