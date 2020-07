Samsung Galaxy Note 10 dostává červencové bezpečnostní záplaty

Loňské vlajkové lodě – Galaxy Note 10 a 10+ dostávají červencové bezpečnostní záplaty. Aktuálně se jedná o odemčené verze telefonů s označením SM-N970F A SM-975F. Tyto aktualizace lze snadno rozeznat dle označení a to buď N970FXXS5CTFA nebo N975FXXS5CTFA.

Aktualizace nepřináší nic kromě bezpečnostních záplat. Přestože aktualizace zabezpečení od Samsungu jsou vždy zaváděny postupně se nyní rychle rozšiřuje a dostupná by měla být většině zákazníků v Evropě. Zatím se to (dle označení) týká pouze verzí s čipsety Exynos. Pokud si nejste jisti, zda máte nejnovější aktualizaci, zkontrolujte to skrz Nastavení a dále Aktualizace softwaru.

Samsung nyní zahajuje přípravy na svou každoroční událost Galaxy Unpacked, která se bude konat začátkem srpna 2020. Již nyní víme, že se dočkáme představení Galaxy Fold 2 a řady Galaxy Note 20. Spekuluje se také o novém tabletu Galaxy Tab S7, který by měl konkurovat iPadu Pro.

Máte již červencové bezpečnostní záplaty na Note 10?

Zdroj: sammobile.com