Samsung představil v roce 2020 telefon, který zřejmě málokdo čekal. Model Galaxy M51 totiž nabízel ve své době slušný výkon v podobě Snapdragonu 730, 6,7palcový AMOLED displej, 64Mpx hlavní foťák a hlavně obří 7000mAh baterii, což v praxi znamenalo, že jste se bez nabíječky obešli klidně celý víkend.

Galaxy M51 dostává Android 12 s One UI 4.1

Po vybalení z krabičky telefon disponoval systémem Android 10 a nyní dostává poslední velkou aktualizaci v podobě Androidu 12 s nadstavbou One UI 4.1. Samozřejmostí jsou novinky jako Dynamic Color, nové widgety či přepracovaná Galerie. Momentálně je k dostání v Rusku a označuje se jako M515FXXU4DVD1, rozšíření do dalších zemí by tradičně nemělo trvat dlouho.

Jak již bylo řečeno, další aktualizaci Androidu telefon s největší pravděpodobností nedostane. Jihokorejská firma jej ale bude ještě nějakou dobu bude držet při životě díky bezpečnostním aktualizacím. Jestliže telefon máte, zkuste aktualizaci manuálně zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru a pokud ji máte, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Zdroj: SamMobile