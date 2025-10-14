One UI 8 se dostává na další dva populární Samsungy střední třídy. Máte některý z nich? Hlavní stránka Zprávičky Samsung rozšiřuje One UI 8 na oblíbené modely Galaxy A33 a Galaxy A53 Aktualizace s Androidem 16 má velikost kolem 2,5 GB Update zatím dorazil do Jižní Koreje, brzy se očekává v Evropě Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Samsung pokračuje v distribuci One UI 8 s Androidem 16 na další telefony střední třídy. Tentokrát se aktualizace dostává na Galaxy A33 5G a Galaxy A53 5G – dva modely, které si i v Česku získaly značnou oblibu díky solidní výbavě za dostupnou cenu. Galaxy A33 a A53 dostávají Android 16 Oba telefony aktuálně dostávají stabilní verzi One UI 8 v Jižní Koreji. Galaxy A53 5G obdržel firmware s označením GYI2, zatímco Galaxy A33 5G má verzi GYI3. Velikost aktualizace se pohybuje okolo 2,5 GB a součástí je také nejnovější bezpečnostní záplata. Samsung Galaxy A53 Samsung obvykle distribuuje aktualizace postupně podle regionů. Po Jižní Koreji následují většinou další asijské země a během několika dnů až týdnů se update dostane i do Evropy, včetně České republiky. Jak zkontrolovat dostupnost aktualizace? Majitelé Galaxy A33 a A53 si mohou dostupnost updatu ověřit ručně v sekci Nastavení týkající se softwarových aktualizací. Pokud se aktualizace ještě nezobrazuje, stačí počkat – Samsung distribuuje updaty postupně. Do Evropy ale pravděpodobně dorazí až za několik dní. Další telefony s One UI 8 Galaxy A33 a A53 nejsou jediné telefony střední třídy, které v říjnu dostávají One UI 8. Začátkem měsíce jsme informovali o aktualizaci pro Galaxy A54 a Galaxy A34, které update obdržely mezi prvními. Samsung momentálně rozšiřuje Android 16 také na modely Galaxy M34, M35 a odolný Galaxy XCover7 Pro. Víme o další novince v One UI 8.5. Samsung výrazně zlepšil funkci adaptivních hodin Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky One UI 8 přináší nové designové prvky, vylepšené widgety a řadu funkcí využívajících umělou inteligenci. Všechny zmíněné modely by měly v budoucnu dostat také One UI 8.5, které Samsung připravuje pro uvedení společně s řadou Galaxy S26. Máte Galaxy A33 nebo A53? Dorazila vám už aktualizace? Zdroje: SamMobile, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace nadstavba One UI 8 Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A53 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Velký problém s Android Auto: Hromada řidičů hlásí stejnou závadu, Google konečně reaguje Jakub Kárník 19.12.2024 Máte telefon Xiaomi nebo Redmi? Máme seznam modelů, které dostanou HyperOS 2.0 jako první! Jakub Kárník 5.10.2024 Třikrát hurá! Xiaomi HyperOS 2 právě dorazil do Česka Adam Kurfürst 26.11.2024 Je to tady! HyperOS 2 od Xiaomi dorazí na první telefony už tento měsíc, máme kompletní seznam Jakub Kárník 14.11.2024