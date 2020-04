Samsung Galaxy A30s dostává Android 10 s nadstavbou One UI 2.0

Společnost Samsung se v posledních měsících usilovně snaží o to, aby mělo nový systém co nejvíce telefonů. Posledním přírůstkem je Samsung Galaxy A30s, který nyní začal dostávat Android 10 s uživatelskou nadstavbou One UI 2.0.

Aktualizace přináší kromě jiného také bezpečnostní záplaty z března 2020. Označována je jako A307FNXXU2BTD1 a zatím byla potvrzena v Afghánistánu, Iráku, Laosu, Malajsii, na Filipínách, Tchaj-wanu, v Thajsku, ve Vietnamu a ve Spojených arabských emirátech. Samsung je však s rozšířením vždy poměrně svižný a tak je možné, že v době čtení tohoto článku máte již aktualizaci k dispozici i vy. Pokud ne, čekejte ji během několika dní.

Aktualizace má velikost 1,5 GB a je k dispozici jako over the air. Pokud tedy máte tento telefon vy, nebo vaši blízcí, zkontrolujte ji pomocí Nastavení>Aktualizace softwaru a dejte nám vědět do komentářů, zda již dorazila.

Dorazil vám Android 10 na Galaxy A30s?

Zdroj: gsmarena.com