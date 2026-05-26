Samsung na to kápnul. Klimatizace při spánku nastaví příjemnou teplotu díky datům z hodinek či prstenu

Samsung předvedl funkci WindFree Wearable Good Sleep pro klimatizace Bespoke AI WindFree z roku 2026 Galaxy Watch nebo Galaxy Ring rozpozná usnutí a přes SmartThings sám spustí noční režim chlazení Funkce vyžaduje kompatibilní nositelnost, klimatizaci Samsung a propojení přes domácí Wi-Fi Adam Kurfürst Publikováno: 26.5.2026 22:00 Zná to asi každý: večer si nastavíte klimatizaci na příjemnou teplotu, jenže uprostřed noci se stejně probudíte buď zpocení, nebo vám je naopak zima. Do jisté míry se nepříjemnostem samozřejmě dá předejít plánovaným vypnutím, ale Samsung přišel s pozoruhodnějším řešením. Jelikož tělo v různých fázích spánku potřebuje jinou teplotu okolí, na což běžný termostat nedokáže reagovat, hodlá jihokorejský výrobce do procesu zapojit chytré hodinky. Právě ty budou komunikovat s klimatizací a zajistí optimální nastavení teploty v místnosti. Hodinky řeknou klimatizaci, že spíte Co všechno k tomu potřebujete Hodinky řeknou klimatizaci, že spíte Nová funkce nese název WindFree Wearable Good Sleep a Samsung ji nasadil do letošní klimatizace Bespoke AI WindFree. Princip je přímočarý. Pokud máte na ruce Galaxy Watch nebo na prstu Galaxy Ring, zařízení pozná, že jste usnuli, a přes platformu SmartThings dá klimatizaci pokyn k zapnutí tichého režimu WindFree Cooling. Ten bude následně chlazení upravovat podle toho, v jaké fázi spánku se zrovna budete nacházet. Co všechno k tomu potřebujete WindFree Wearable Good Sleep je typickým příkladem funkce, která vyžaduje, aby uživatel opravdu aktivně využíval zařízení ekosystému Samsungu. Podle samotného výrobce je totiž potřeba telefon značky s nadstavbou One UI 4.0 nebo novější a chytré hodinky Galaxy Watch 4 (nebo novější), popřípadě prsten Galaxy Ring nebo sportovní náramek Galaxy Fit 3. Co na tuhle funkci říkáte vy? Zdroje: Android Authority, Samsung/YouTube