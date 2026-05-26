TOPlist

Samsung na to kápnul. Klimatizace při spánku nastaví příjemnou teplotu díky datům z hodinek či prstenu

  • Samsung předvedl funkci WindFree Wearable Good Sleep pro klimatizace Bespoke AI WindFree z roku 2026
  • Galaxy Watch nebo Galaxy Ring rozpozná usnutí a přes SmartThings sám spustí noční režim chlazení
  • Funkce vyžaduje kompatibilní nositelnost, klimatizaci Samsung a propojení přes domácí Wi-Fi

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.5.2026 22:00
Ikona komentáře 0
samsung propojeni klimatizace s hodinkami ai ilustrace

Zná to asi každý: večer si nastavíte klimatizaci na příjemnou teplotu, jenže uprostřed noci se stejně probudíte buď zpocení, nebo vám je naopak zima. Do jisté míry se nepříjemnostem samozřejmě dá předejít plánovaným vypnutím, ale Samsung přišel s pozoruhodnějším řešením. Jelikož tělo v různých fázích spánku potřebuje jinou teplotu okolí, na což běžný termostat nedokáže reagovat, hodlá jihokorejský výrobce do procesu zapojit chytré hodinky. Právě ty budou komunikovat s klimatizací a zajistí optimální nastavení teploty v místnosti.

Hodinky řeknou klimatizaci, že spíte

Nová funkce nese název WindFree Wearable Good Sleep a Samsung ji nasadil do letošní klimatizace Bespoke AI WindFree. Princip je přímočarý. Pokud máte na ruce Galaxy Watch nebo na prstu Galaxy Ring, zařízení pozná, že jste usnuli, a přes platformu SmartThings dá klimatizaci pokyn k zapnutí tichého režimu WindFree Cooling. Ten bude následně chlazení upravovat podle toho, v jaké fázi spánku se zrovna budete nacházet.

Co všechno k tomu potřebujete

WindFree Wearable Good Sleep je typickým příkladem funkce, která vyžaduje, aby uživatel opravdu aktivně využíval zařízení ekosystému Samsungu. Podle samotného výrobce je totiž potřeba telefon značky s nadstavbou One UI 4.0 nebo novější a chytré hodinky Galaxy Watch 4 (nebo novější), popřípadě prsten Galaxy Ring nebo sportovní náramek Galaxy Fit 3.

Co na tuhle funkci říkáte vy?

Zdroje: Android Authority, Samsung/YouTube

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Pixwords nápověda obrázky help

PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi

Jan Tipmann
27.3.2017
Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024