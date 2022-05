Když Samsung představil v únoru letošního roku své vlajkové lodě Galaxy S22 s Androidem 12 a nadstavbou One UI 4.1, nechal se zároveň slyšet, že se funkce z aplikace Fotoaparát dostanou i do starších modelů. Máme na mysli zejména nový portrétní režim, který dokáže rozpoznat i zvířata, noční portrétní režim nebo možnost zachytávat portrétní videa skrz teleobjektiv. A nyní právě tyto funkce míří do dalších telefonů.

Na fóru Samsung Community se objevil příspěvek, ve kterém je řečeno, že se aktualizace šíří do telefonů řady Galaxy S21. Následovat mají modely Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3. Aktualizace ale zamíří i na telefony Galaxy S21 FE, Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold2 a Galaxy Note10. U nich se ale počítá pouze s vylepšením obrazu u sociálních sítí a videohovorů.

Aktualizace se momentálně šíří v Evropě a označuje se jako G99xBXXU5CVDD. Kromě novinek ohledně foťáků se očekává také vylepšená stabilita či zabezpečení systému.

Zdroj: XDA-Developers