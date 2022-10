Ruský voják ukradl kamery. Omylem pak světu odhalil i manželku

Jak už jsme se mohli několikrát přesvědčit, válka na Ukrajině se promítá mimo jiné také do světa moderních technologií a opačně. Posledním kuriózním důkazem je počínání evidentně technicky ne úplně zkušeného ruského okupanta, jehož kořistí se staly moderní průmyslové kamery. Po ústupu z města Lyman a návratu domů na Dálný východ si je nainstaloval do obýváku a zapomněl přitom zařízení resetovat a odpojit od mobilní aplikace. Původní majitel se tak nakonec mohl dívat do jeho bytu a na jeho rodinu. A záběry se nakonec dostaly i na internet.

Russian stole CCTV cameras in Lyman and installed them at their home, in Buryatia.

The russian did not reset the stolen cameras, and now their real owner can watch online what is happening in russians home.

Video published by Yan Gordienko pic.twitter.com/F3MQ95tvEI

