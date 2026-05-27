Nejvýhodnější grafika od Nvidie? RTX 5060 Ti teď stojí jen 8 tisíc, má však jeden háček

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS spadla z 10 390 Kč na 7 990 Kč — nejlevnější 5060 Ti na českém trhu Architektura Blackwell, GDDR7 a DLSS 4 s Multi Frame Generation táhnou výkon hlavně ve Full HD a QHD Háček je v 8GB paměti — 16GB varianta stojí o několik tisíc víc, ale do budoucna nabídne víc klidu Jakub Kárník Publikováno: 27.5.2026 20:45 Hledáte levný vstup do herního světa s grafikami NVIDIA řady RTX 50? Karta MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS právě na Alze klesla z 10 390 Kč na 7 990 Kč, což z ní dělá nejlevnější 5060 Ti, jakou v Česku seženete. Za tu cenu je to lákavá nabídka, ale jedno zásadní „ale" si u ní rozebereme, ať víte, do čeho jdete. Co karta nabízí za necelých osm tisíc Osmigigová paměť: kde je ten kompromis Rychlé shrnutí ✅ Nejnižší cena za 5060 Ti v Česku, k tomu herní bundle zdarma✅ Tiché dvouventilátorové chlazení se zastavováním ventilátorů v klidu⚠️ Jen 8 GB paměti — v náročnějších hrách a 4K to bude brzdit💡 Ideální na Full HD a QHD hraní, ne na nejvyšší detaily v nejnovějších trhácích Co karta nabízí za necelých osm tisíc Pod chladičem se skrývá čip GB206 postavený na architektuře Blackwell, tedy nejnovější generaci grafik NVIDIA. Karta jede na boost frekvenci až 2 617 MHz a sází na rychlou paměť GDDR7 s efektivním taktem 28 GHz. Hlavním tahákem je ale software — DLSS 4 s Multi Frame Generation, který umí dopočítávat snímky a citelně navýšit plynulost, plus ray tracing čtvrté generace a technologie Reflex 2 pro nižší latenci v kompetitivních hrách. Ve Full HD a QHD si tak zahrajete naprostou většinu současných titulů velmi slušně, ostatně i zákazníci na Alze chválí znatelný skok oproti starším kartám a plné hardwarové zrychlení v aplikacích Adobe. Provedení VENTUS 2X OC PLUS je kompaktní dvouslotová karta s dvouventilátorovým chlazením STORMFORCE. Technologie ZERO FROZR ventilátory při nižších teplotách úplně zastaví, takže v klidu nebo při lehké zátěži je karta naprosto tichá — což recenzenti potvrzují. S TDP 180 W a doporučeným zdrojem 600 W i jediným 8pinovým konektorem jde o nenáročnou kartu, která se vejde i do menších sestav. Osmigigová paměť: kde je ten kompromis Teď k tomu „ale". Tahle varianta má jen 8 GB paměti na 128bitové sběrnici, a právě to je u 5060 Ti dlouhodobě nejdiskutovanější slabina. V řadě moderních her už 8 GB přestává stačit — při nejvyšších detailech, vysokém rozlišení textur nebo ve 4K se může paměť zaplnit, což vede k poklesům plynulosti a nutnosti slevit z nastavení. Svou roli hraje i to, že karta komunikuje se systémem jen přes PCIe 5.0 x8, tedy poloviční počet linek, což se na starších základních deskách s PCIe 4.0 může dál projevit. Existuje i 16GB verze, která tyto starosti do velké míry řeší a dává kartě delší životnost. Stojí ovšem o několik tisíc víc, čímž se dostává do úplně jiné cenové ligy a smysl téhle akční nabídky se vytrácí. Je to klasické rozhodování: ušetřit teď, nebo si připlatit za klid do budoucna. Pro koho tedy 8GB verze za 7 990 Kč dává smysl? Pokud hrajete převážně ve Full HD nebo QHD, nevyžadujete za každou cenu nejvyšší detaily a chcete co nejlevněji naskočit na nejnovější generaci s podporou DLSS 4, je to rozumná koupě — navíc teď s herním bundlem v hodnotě necelých 1 500 Kč. Pokud cílíte na 4K nebo chcete kartu, která bez kompromisů vydrží i další roky, raději si připlaťte za 5070 nebo konkurenční 9070/9070 XT od AMD. Stačí vám dnes 8 GB grafické paměti, nebo už byste si připlatili za 16GB verzi?