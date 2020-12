Rozšíření Stadia Enhanced značně vylepší cloudové hraní od Googlu

Uživatelské rozhraní Google Stadia bylo a z velké části je stále otřesné. V první řadě si musíte všimnout toho, že zcela chybí jakékoliv vyhledávání, což je docela smutné, když za službou stojí vyhledávací gigant. Tento problém vyřeší naštěstí Stadia Enhanced. Další nepochopitelnou věcí je rozdělení knihovny do dvou sloupců, což je značně nepřehledné. Naštěstí díky tomuto rozšíření si můžete udělat sloupců až šest, čímž zároveň značně zpřehledníte domovskou obrazovku.

K dispozici je i rychlý přístup do sekce „Pro“, ve které uvidíte všechny hry z předplatného na jednom místě. V neposlední řadě nabízí tohle rozšíření rychlý přístup do zpráv, uživatelské galerie a přidává několik užitečných odkazů, jako třeba přístup k testu rychlosti internetu. Osobně tohle rozšíření používám již několik měsíců a nedokážu si bez něj Google Stadia představit. Přitom se jedná o absolutně jednoduchá vylepšení, která by Google mohl implementovat lusknutím prstu. Stadia Enhanced je k dispozici zdarma na všechny Chromium prohlížeče. Zcela bez problémů mám rozšíření odzkoušeno v Google Chrome a Microsoft Edge.

Vyzkoušeli jste již Google Stadia? Jak se vám služba líbí?