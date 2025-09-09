Špičkový vysavač Rowenta stál přes 20 tisíc, teď nestojí ani půlku! Má unikátní tvar a AI navigaci Hlavní stránka Zprávičky Prémiový robotický vysavač Rowenta X-Plorer S240+ je v akci za 9 093 Kč Má unikátní D-tvar pro čištění rohů, AI navigaci a sací výkon 8000 Pa Sleva činí více než 11 000 Kč oproti původní ceně z loňska Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte skutečně inteligentní robotický vysavač, který zvládne úklid bez dozoru? Rowenta RR9695WH X-Plorer S240+ AI Animal je nyní na Alza.cz dostupný za pouhých 9 093 Kč s použitím kódu ALZADNY30. To představuje neuvěřitelnou slevu více než 11 000 Kč z původní ceny 20 999 Kč z loňského dubna. Za tuto cenu získáte prémiový 2v1 robotický vysavač s AI navigací, automatickým vysypáváním a 15letou zárukou opravitelnosti. Proč stojí Rowenta X-Plorer za pozornost? Rowenta X-Plorer S240+ AI Animal vyniká především svou unikátní konstrukcí ve tvaru písmene D, díky které se dostane do všech rohů a těsně k okrajům nábytku. Zatímco běžné kulaté roboty nechávají v rozích nečistoty (pakliže nemají vyjížděcí kartáče), tento model je systematicky vysaje. Kombinuje laserovou navigaci s 3D Vision kamerami, takže rozpozná a obejde i malé předměty jako ponožky, kabely nebo misky pro domácí mazlíčky. Sací výkon 8000 Pa patří mezi nejvyšší v dané ceně a snadno si poradí se zvířecími chlupy, prachem i drobnými nečistotami. Robot navíc disponuje vibračním mopem, takže v jednom průjezdu vysaje i vytře. Automatická dokovací stanice pak robot nejen nabije, ale také z něj vysype nečistoty do 4,5litrového sáčku. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ AI technologie v praxi Skutečná síla tohoto robota spočívá v pokročilé umělé inteligenci. 3D Vision kamery v kombinaci s laserovým skenováním vytvářejí přesnou mapu domácnosti a rozpoznávají překážky v reálném čase. Robot se tak nevyhne jen nábytku, ale i drobným předmětům na podlaze. Baterie vydrží až 120 minut provozu, což stačí na úklid domácnosti až 200 m². Pokud se baterie vybije před dokončením úklidu, robot se automaticky vrátí k dokovací stanici, nabije se a pokračuje přesně tam, kde skončil. Celý systém funguje zcela autonomně bez potřeby vašeho zásahu. Co říkají spokojení zákazníci? Rowenta X-Plorer má na Alza.cz vynikající hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček. David z Dolního Podluží ve své podrobné recenzi uvádí: „Byt velikosti 70 m² zvládne uklidit za 48 minut. Navigace je perfektní, zvládá navigaci i v naprosté tmě a ani zrcadlo až k zemi mu nedělá nejmenší problém.“ Ondřej z Brna oceňuje preciznost: „Konečně robot s naprosto přesnou orientací v prostoru i rozpoznáváním malých a nízkých překážek. Perfektní orientace v prostoru, výkon sání, prostě Rowenta.“ Zmiňuje také kompatibilitu sáčků s běžnými vysavači Rowenta. Zdeněk z Brtnice přiznává: „Neočekával jsem nějaké zázraky, protože mám barák řekněme ‚členitý‘, ale jsem velmi mile překvapen funkčností stroje. Na jeden zátah dokázal zmapovat 180 metrů podlahové plochy a ještě mu v baterce zbylo asi 20 procent energie.“ KOUPIT ROWENTA X-PLORER S240+ Aplikace a chytré funkce Robot se ovládá přes mobilní aplikaci, která umožňuje detailní nastavení úklidu. Můžete zakázat vstup do určitých zón, nastavit rozvrh úklidu pro jednotlivé místnosti nebo robot nasměrovat na konkrétní místo. Aplikace zobrazuje mapu s vyznačením již uklizených ploch a historii úklidů. Výhodou je kompatibilita s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Google Home i Apple HomeKit. Robot můžete spustit hlasovým příkazem nebo naplánovat úklid na dobu, kdy nejste doma. Systém vás také upozorní, kdy je potřeba vyměnit filtr nebo vyprázdnit zásobník. Proč koupit právě teď? Sleva z 20 999 Kč na 9 093 Kč představuje pokles o více než 56 %. Takové slevy na prémiové robotické vysavače s AI navigací se objevují velmi zřídka. Kód ALZADNY30 navíc platí jen omezenou dobu. OBJEDNAT S KÓDEM ALZADNY30 Verdikt: Nejlepší investice do úklidu Rowenta RR9695WH X-Plorer S240+ AI Animal za 9 093 Kč je aktuálně skvělá koupě v kategorii prémiových robotických vysavačů. Kombinace AI navigace, automatického vysypávání, 8000Pa sacího výkonu a vibračního mopu za tuto cenu je na trhu zcela ojedinělá. Pokud máte doma zvířata, děti nebo jen chcete ušetřit čas strávený úklidem, tento robot vám den co den ušetří desítky minut práce. A s 15letou zárukou opravitelnosti se jedná o investici na dlouhé roky. Za běžnou cenu kolem 20 000 Kč je výborný, za 9 093 Kč je to prostě neodolatelná nabídka. ⏰ Sleva s kódem ALZADNY30 platí jen do vyprodání zásob! Stále ještě uklízíte ručně, nebo už máte robotického pomocníka? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza robotický vysavač Rowenta slevy