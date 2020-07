Rodina Galaxy S20 zřejmě brzy dostane aktualizaci na One UI 2.5

Samsung představí Galaxy Note 20 s rozhraním One UI 2.5 na akci Unpacked 5. srpna a dle několika světových leakerů brzy po této události dostane aktualizaci také rodina Galaxy S20. Uživatelé se tak mohou těšit na vylepšené One UI 2.1. Stejného příběhu jsme se dočkali také před rokem, kdy One UI 1.5 vyšlo spolu s Galaxy Note 10 a následně přišla aktualizaci na řadu Galaxy S10.

Galaxy S20 dostane One UI 2.5

Dle nedávných úniků přinese nová aktualizace režim Pro u natáčení videa, což má být jedna z hlavních novinek. Očekává se také, že Samsung vylepší své nativní aplikace a hovoří se také o lehké evoluci designových prvků.

Dle stejných leakerů má být One UI 2.5 dostupné pro všechny telefony z řady Galaxy A, Galaxy Fold a dokonce také Galaxy M. Na tyto telefony však dle očekávání dorazí aktualizace až později. Jako první má být na řadě právě řada Galaxy S20.

Těšíte se na One UI 2.5?

Zdroj: gsmarena.com